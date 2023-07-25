Her dönemin gündem altcoinleri olur ve davanın sonuna geldiği için XRP Coin de bugünlerin popüler kripto parası. Özet kararla alakalı sayısız değerlendirme zaten paylaşıldığı için bugün kısa ve orta vadeli fiyata odaklanıyoruz. Psikolojik sınır XRP Coin için 1 dolar peki bu ne zaman olacak? Güncel veriler bize Rippe (XRP) için ne anlatıyor?

XRP Artar Mı?

Ripple‘ın XRP fiyatı 700 günlük direnç çizgisinden çıktı ve yıllık en yüksek seviyesi olan 0,94 dolarla doruğa ulaştı. Ancak fiyat o zamandan beri düşüyor ve 0,9 doları direnç olarak doğruladı. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik, özellikle 24 saate yakın kalan Fed toplantısı bu kötü performansta etkili oldu.

Yukarıdaki kırılma nedeniyle uzun vadeli eğilim yükseliş yönündeyken, kısa vadeli eğilim hala kararsız. Dolayısıyla, fiyat yeniden yükselişe geçmeden önce son bir düşüş daha yaşanabilir. XRP için haftalık zaman dilimi analizi olumlu bir görünüme işaret ediyor. Bunun başlıca nedeni 700 günlük alçalan direnç çizgisinin kırılmasıdır. Bu tür uzun vadeli yapılardan kopuşlar genellikle artık istikrarlı yükselişlerin başladığını gösterir. İlginç olan birçok altcoinde benzer şekilde 600-800 günlük direnç çizgilerinin kırıldığını görüyoruz.

Piyasa genelindeki kırılmalar yakında işlerin topluca tersine dönebileceğinin sinyali olabilir.

XRP Coin Ne Zaman 1 Dolar Olur?

Kısa vadeli altı saatlik zaman dilimindeki analizler yükseliş görünümünü teyit ediyor. Analistler tekrar eden uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini belirlemek için Elliott Dalga teorisini kullanır ve bu da bir trendin yönünü belirlemelerine yardımcı olur. En olası dalga sayımı, XRP fiyatının şu anda beş dalgalı bir yükselişin dördüncü dalgasında olduğunu gösteriyor.

Elliot’a göre son bir düzeltmenin ardından XRP Coin fiyatı yakında 1 doları aşmak için mücadele verecek. Dördüncü dalganın dibi için en olası alan 0,64 dolardır. Kısa vadede 0,56 doların altında kapanışlar yükseliş görünümünü olumsuz etkileyebilir. İşlerin tersine döndüğü senaryoda XRP Coin fiyatı 0,4 dolara kadar düşebilir. Elbette teknik analiz gelecekten haber veremez ancak güncel görünüm XRP Coin için umut verici görünüyor.