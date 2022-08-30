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Reddit Kurucusunun Kripto Para Planı! Bu Fırsatı Kaçırmayın Dedi!

Kripto para almak için doğru zaman mı? Reddit kurucu ortağı ve fon kurucusu bu soruya cevap verdi.
15:30
30 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları iyi bir 2022 yılı yaşamadı ancak kurumsal yatırımcılar geleceğe hazırlık yapmak istiyor. Fiyatların düştüğü dönemlerde alım yapmak çoğu zaman para kazandırır. Piyasalar zirveye yaklaştıkça artan risk iştahı ise %90’ı aşan kayıpları beraberinde getiriyor. Nitekim bugün kripto paraların neredeyse tamamı ATH seviyelerinin %85-90 altında fiyatlanıyor. Reddit kurucusu da bu kervana katıldı.

Reddit Kripto Para

Sosyal medya devi Reddit’in kurucu ortağı tarafından yönetilen VC firması kripto paralara yatırım yapmak istiyor. Seven Seven Six isimli fon şirketi, kripto paralara yatırım için 177,6 milyon dolar toplamayı planladığını bildirdi. Kripto para piyasalarının mevcut negatif durumu göz önüne alındığında, Seven Seven Six kurucu ortağı Katelin Holloway oldukça cesur bir adım atıyor.

Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian liderliğindeki risk sermayesi şirketi Seven Seven Six, tokenlere yatırım yapmak için 177,6 milyon dolarlık yeni bir kripto fonu toplamayı planlıyor. Kryptós olarak adlandırılan fon, kripto pazarındaki gerileme sayesinde ucuzlayan ve potansiyeli yüksek kripto paraları hedefleyecek.

Seven Seven Six‘in kurucu ortağı Katelin Holloway, The Information’a “Sektörde gerçekten uzun süredir çalışıyorsanız, satın almak için en iyi zaman bu” dedi. Ona göre şu anda satın alınabilecek tüm alternatifler yeterince indirimli bir fiyata sahip. Bu indirimli fiyatları fırsat olarak görüyorlar.

Ucuz Fiyattan Kripto Para Alacaklar

Fon şimdiden kripto paralara yatırım yapabilmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yatırım danışmayı olarak kaydoldu. Nisan ayında tecil alındı. Kryptós, bağış toplama materyallerine göre yatırımcılardan %2,5 yönetim ücreti alacak. Ayrıca, fonun materyal başına beş kat veya daha fazla sermaye döndürmesi durumunda %35 olasılığı ile taşınan faiz veya fon karından %25 pay alacaktır.

Fon hali hazırda 900 milyon dolarlık varlığı yönetiyor. Kripto dahil çeşitli sektörlere yatırım yapmak için 500 milyon dolar topladılar. Artan sayıda yüksek profilli risk sermayesi şirketi, özellikle tokenlere yatırım yapmak için fon topluyor. Hatta daha ileriye gidip yatırımcılarla bir DAO oluşturanlar bile var. Bessemer Venture Partners bunu yaptı. 250 milyon dolarlık kripto yatırım fonu başlattı ve kripto topluluğunun üyelerini fikir paylaşımı, iş geliştirme ve tokenomik için birbirine bağlamak için merkezi olmayan özerk bir organizasyon (DAO) oluşturdu.

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