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RealFevr NFT Drop 3 Etkinliğinde İtalya Seri A’dan Futbol Videolarını Sunuyor

10:00
6 Haziran 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika

NFT Marketplace RealFevr, İtalya’nın ana futbol ligi Serie A’nın tam lisanslı video anlarını 15 Haziran’da yayınlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre Ronaldinho, Belotti, Cristiano Ronaldo, Totti ve Ibrahimović, öneml anları 15 Haziran’da yayınlancak futbol yıldızlarından sadece birkaçı.

Başlangıç olarak, RealFevr’in küresel elçisi ve hissedarı Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Ángel Di María ve diğerleri oyuncuların yer aldığı Portekiz liginden birinci sınıf NFT anlarıyla 2021’de iki NFT airdrop’u gerçekleştirildi. Açıklamalara göre her ikisi de birkaç saat içinde tükendi ve toplam satışlar 110.000 paketi aştı. Bunun da piyasadaki yeniliğe olan ilgiyi önemli ölçüde yansıttığı ifade ediliyor.

Şimdi RealFevr, Ronaldinho, Francesco Totti, Roberto Baggio, Diego Simeone ve Clarence Seedorf gibi efsaneleri geri getirerek Serie A anlarıyla “Drop #3″ü başlatacak. Bu drop aynı zamanda platformun Drop #3 ortağı ve öne çıkan anların lisans sağlayıcısı olan Torino FC ikonik oyuncularını da içeriyor. Kulüp 7x Serie A şampiyonu ve dünya çapında 2 milyon taraftardan oluşan bir hayran kitlesine sahip.

Yapılan açıklamalara göre NFT’ler dönüştürülmüş önemli anlar, şu kategorilere ve fiyat etiketlerine göre sıralanmış paketler halinde sunulacak: 3 koleksiyon içeren BASIC paket (19 dolar); 4 koleksiyon içeren (64 dolar) NADİR paker; 5 koleksiyon (149 dolar) ve 10 koleksiyon (249 dolar) içeren ULTRA SUPER RARE paket, yalnızca özel listede adı olan kullanıcılara erken erişim ön satışında sunulacak. Paketler, BNB Akıllı Zincir (BSC) aracılığıyla RealFevr’in ekosistem token’ı olan FEVR ile satılacak.

NFT’ler, olağan RealFevr nadirlik katmanlarına göre sıralanacak:

  • ORTAK – Her biri 5000 kopya
  • ÖZEL – Her biri 2500 kopya
  • EPIC – her biri 500 kopya
  • EFSANEVİ – Her biri 50 kopya
  • BENZERSİZ – 1 / 1

Torino FC’nin farkındalığını en üst düzeye çıkarmak ve bunu küresel olarak yaymak için her pakette bir Torino FC oyuncusundan en az bir an bulunacak ve dört UNIQUE de Granata oyuncularına ait olacak.

Yapılan açıklamalara göre bu tarihi ve sonsuz futbol anlarını elde etmek için, potansiyel koleksiyonerlerin www.realfevr.com‘a gitmesi ve yaklaşan drop sırasında mevcut dijital paketleri satın alması gerekecek. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, koleksiyoncular ve futbolseverler bu dijital paketleri açarak farklı video anlarına ve nadirlik derecelerine sahip birkaç rastgele NFT’ye sahip olacaklar.

Yapılan açıklamalara göre 2015 yılında kurulan RealFevr, ilk tam lisanslı futbol videosu NFT pazarını başlattıktan sonra önde gelen bir NFT lideri olmak için genişliyor ve yenilikçi teknolojiyi ve blok zinciri merkezsizliğini, kullanabilirliği olan video formatında koleksiyon öğelerinin münhasırlığı ile birleştirerek NFT ekosisteminde devrim yaratmayı hedefliyor. RealFevr’in gelecekteki Play-&-Earn dijital oyunu “FEVR Battle Arena”da oynanabilir öğeler olacakları için, yalnızca koleksiyoncu bakış açısının ötesine geçecek ve düzinelerce topluluk tarafından test ediliyor.

RealFevr Hakkında

RealFevr, ilk futbol NFT pazarını video formatında başlatmaktan sorumlu Portekizli bir girişimdir. Tüm dijital koleksiyon anları tamamen lisanslı, bu nedenle gerçek bir içsel değere sahip.

Açıklamalara göre merkezi Lizbon’da olan ve Fantasy Leagues pazarında devrim yaratmak amacıyla 2015 yılında kurulan RealFevr, hızla yükselen blok zinciri, NFT’ler ve kripto varlık pazarında yer edindi ve sonuç olarak bu yeni konumlandırma ile yeni bir vizyon ortaya çıktı.

Bu vizyon, spor video NFT’lerinde dünya lideri olma, fiziksel “çıkartmalar” toplamadan dijital ve sürükleyici koleksiyonlara geçiş yapma açık ve iddialı hedefine dayanmaktadır.

Şu anda başlangıç, RealFevr’in küresel büyükelçisi ve hissedarı Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Ángel Di María, Diogo Jota, Deco, Rúben Dias ve diğerleri gibi oyunculardan dünya standartlarında video futbol anları ile iki NFT koleksiyon drop’u düzenledi. Her ikisi de birkaç saat içinde tükendi ve toplam satışlar 110.000 paketi aştı ve bu pazar yeniliğine olan açık ilgiyi yansıttı.

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