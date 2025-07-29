Ray Dalio: Yatırımcılar Portföylerinin Yüzde 15’ini Bitcoin veya Altına Ayırmalı

Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, Amerika Birleşik Devletleri’nin artan borç yükü ve uzun vadeli para değer kaybına dikkat çekerek yatırımcılara portföylerinin yaklaşık yüzde 15’ini Bitcoin $118,760.78 veya altın gibi değerli varlıklara yönlendirmeyi öneriyor. Dalio’nun bu önerisi, daha önce 2022 yılında yaptığı ve Bitcoin için yüzde 1-2 civarında bir tavsiyede bulunduğu açıklamalarına göre önemli bir değişikliği işaret ediyor.

Borç Sarmalı ve Para Değer Kaybı Riski

Ray Dalio’nun tavsiyesinin gerekçesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyüyen ulusal borcu ile ilgili endişelere dayanıyor. Dalio, önümüzdeki yıl içerisinde 12 trilyon dolar tutarında yeni Hazine tahvili ihracı yapılacağına dikkat çekiyor. Bu, ülkenin 36,7 trilyon dolara ulaşan mevcut borcunu çevirebilmek için gerekli görülüyor.

ABD Hazine Bakanlığı’nın kısa süre önce yayımladığı raporda, hükümetin sadece 3. çeyrekte 1 trilyon dolar borçlanmayı planladığı ve bu miktarın önceki tahminlerin 453 milyar dolar üzerinde olduğu da doğrulandı. Ayrıca, yılın son çeyreğinde 590 milyar dolarlık ek borçlanmanın da gerçekleşmesi bekleniyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Altın ve Bitcoin’in Rolü

Dalio, Bitcoin ve altını, itibari para birimlerinin değer kaybına karşı koruma sağlayan etkili çeşitlendiriciler olarak nitelendiriyor. Ancak, Dalio’nun tercihi yine de altın yönünde; Bitcoin’in rezerv para olma konusundaki temel sorunlarına vurgu yapıyor. Dalio’ya göre Bitcoin’in şeffaf yapısı ve olası kod düzeyindeki zafiyetler, bu dijital varlığın güvenilirliğini sınırlandırabilir.

Ray Dalio: “Portföyünüzün en iyi risk-getiri oranına sahip olması için, paranızın yaklaşık yüzde 15’ini altın veya Bitcoin’de bulundurmanız gerekir.”

Bitcoin’in Geleceği ve Dalio’nun Yaklaşımı

Bitcoin’in gelişimi ve potansiyeli konusunda temkinli olan Dalio, hala altını ön plana çıkarıyor. Bitcoin’in şeffaf blokzinciri sistemi nedeniyle devletlerin ağ üzerindeki işlemleri kolayca takip edebildiğini belirtiyor. Bu da Dalio’ya göre Bitcoin’in geleneksel rezerv para birimleriyle eşit şartlarda rekabet etmesini sınırlandırabiliyor.

Ray Dalio: “Hükümetler, Bitcoin ağı üzerindeki işlemleri kimlerin yaptığını görebilir, bu da mahremiyeti etkileyebilir. Ayrıca kod düzeyindeki zafiyetler, Bitcoin’in alternatif para birimi olarak güvenini sarsabilir.”

Dalio, her ne kadar portföyünde belli oranda Bitcoin bulundurduğunu belirtse de, yatırımcılara tavsiye ettiği altın ve Bitcoin oranının kişisel tercih ve piyasa koşullarına göre ayarlanabileceğini ifade ediyor. Bu noktada, hangi varlığa ağırlık verileceğinin tamamen bireysel karara bağlı olduğunu savunuyor.

Dalio’nun açıklamaları esnasında Bitcoin’in Asya piyasalarında 118.000 dolar civarında alıcı bulduğu belirtiliyor. Yatırımcıların, özellikle yüksek oynaklık ve uzun vadeli değer kaybı riskine karşı portföylerini çeşitlendirme arayışının arttığı gözleniyor.

Ray Dalio’nun öne çıkardığı en önemli unsurlardan biri, geleneksel para birimlerinin değer kaybettiği dönemlerde reel varlıklara yönelmenin yatırım işlemleri açısından koruma ve çeşitlilik sağlayabilmesi. Hem Bitcoin hem de altın, bu anlamda farklı risk ve avantajlara sahip seçenekler olarak öne çıkıyor.

Yatırım uzmanları, Dalio’nun önerdiği şekilde portföylerde değerli metal ve dijital varlıkların ağırlığının artırılmasının, finansal istikrarsızlık dönemlerinde sürdürülebilir getiriler için önemli bir strateji olabileceğini belirtiyor. ABD’nin borç yönetimiyle ilgili gelişmeler ve enflasyon riskleri de, bu stratejilerin yakın gelecekte daha fazla dikkate alınabileceğini gösteriyor.

Yatırımcılara portföy çeşitliliği öneren Dalio’nun yaklaşımı, değerli varlıklara yönelmenin olası finansal riskler karşısında korunma sağlayabileceğini öne sürüyor. Bitcoin’in geleceği ve altının geleneksel rolü gibi konuların, yatırım kararlarında belirleyici olmaya devam edeceği tahmin edilebilir. Yatırımcılar, portföylerinde Bitcoin veya altına yer verirken kendi risk iştahlarını ve piyasa koşullarını dikkate alarak hareket etmelidir. ABD’nin yüksek borç seviyesi ve gelecekte karşılaşılabilecek para birimi değer kayıpları, finansal planlama açısından dikkatle izlenmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.