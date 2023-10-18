QCP Analistleri 18 Ekim Kripto Para Tahminleri

Profesyonel analistler tarafından yapılan değerlendirmeler sosyal medyadaki uzmanlardan daha tutarlı olabiliyor. QCP analistleri son piyasa değerlendirmesini paylaştı ve önemli detaylara değindi. Üç hafta önceki tahminlerinde BTC için net düşüş beklentisi duyuran uzmanların güncel tahmini ne yönde?

Kripto Para Uzman Yorumu

Pazartesi günü kripto para yatırımcıları büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. QCP analistlerinin de dikkat çektiği husus sahte ETF onaylandı haberiydi. Ancak buna rağmen BTC fiyatının 2 bin dolar birden arttığını gördük. Hızlı fiyat artışı kesin olmayan kanıta rağmen heyecan vericiydi. Peki uzmanların beklentisi ne yönde?

“Ne yazık ki herhangi bir başvuru ya da dönüşüm için gerçek SEC onayının bu yıl gerçekleşmesini beklemiyoruz; bu da BTC’nin 25 binin altında ya da 32 binin üzerinde seyretmesinin 4. çeyreğin geri kalanı için makro rüzgarlara bağlı olduğu anlamına geliyor.”

Kral kripto para birimi için volatilite artışını tetikleyecek iki seviye bunlardır. Uzmanlara göre ETF destekli bir ralli veya satış dalgası göremeyeceğiz.

Kripto Paralar Yorum

Analistler önümüzdeki dönemin hisse senetleri için pek parlak geçmesini beklemiyor. Riskten kaçış sürecinde BTC’nin güvenli liman olup olmayacağının da garantisi yok. Nitekim bu noktada BlackRock CEO’sunun “BTC’ye kaçış olabilir” tarzındaki açıklamalarına da şüpheyle yaklaşıyorlar.

“Eğer BTC bu satış dalgasında gerçekten de güvenli bir liman olduğunu kanıtlarsa bunun aylarca sürecek bir boğa piyasasına zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Kısa vadede bugün gelecek Tesla kazanç raporu önemli kalan BTC’lerini satıp satmadığını göreceğiz. Hisse senetlerinde düşüş eğiliminde olmamızın ana nedeni, 4. çeyrekteki mevsimsel ralliyle ilgili aşırı uzlaşı görüşüdür. Ancak NASDAQ getirisini paralel yıllara ayırdığımızda, Ekim ayının her zaman bir ralli için sıçrama tahtası olmaktan ziyade piyasalar için önemli bir dönüm noktası olduğunu görüyoruz. Bizce en büyük tetikleyici, konsensüsün yeniden daha düşük faiz beklentisine girdiği bu dönemde ABD reel faizlerinin katlanarak yükselmesi olacaktır. Biden ve Yellen bu hafta hem Ukrayna savaşını hem de İsrail savaşını destekleme “yeteneklerini” açıkça ilan ederek tahvil uyanıklarına büyük bir darbe vurdular.”

QCP uzmanları Filistin bölgesindeki çatışmanın piyasa tarafından yeterince dikkate alınmadığını da düşünüyor.

“Yom Kippur savaşının 50. yıldönümü olması nedeniyle her iki tarafın da bu kez geri adım atmamak gibi bir çıkarı var ve piyasaların bu riski hala düşük fiyatladığını düşünüyoruz. Dahası, ABD vatandaşlarının Hamas tarafından hem öldürülmesi hem de rehin alınması, ABD’nin bu kez şüphesiz müdahil olmasını gerektirecektir. Biden’ın, görevdeki bir ABD Başkanı’nın gerçek bir savaşın arifesinde bir savaş bölgesinin sıfır noktasını şahsen ziyaret etmesi için önemli bir emsal oluşturmasıyla, bu sefer farklı olduğuna dair güçlü bir mesaj gönderiyor. Hisse senetleri için açık bir satış sinyali, İran’ın çatışmaya doğrudan katılması ya da daha kötüsü ABD postallarının sahaya inmesi olacaktır.”

Aşağıdaki grafiği paylaşan QCP analistleri NASDAQ düşüş eğilimi gösterirken BTC’nin 6 aylık dar aralıktan (aşağı) çıkabileceğini düşünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.