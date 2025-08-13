Pump Coin Son Müjdeyle Ralliye Başladı, İşte Gerçek Eğlence

Pump fun bugün çift haneli yükseliş yaşadı ve ön satış rakamının nihayet üzerine döndü. Beklenen de tam olarak buydu, ETH yükselişi şirket tarafından fırsata çevrildi. Şirketin yöneticileri tarafından açıklanan verilere göre, büyük bir token geri alımı ve piyasadaki önemli payı bu yükselişi tetikledi.

PUMP Coin Yükselişi

Pump fun yetkilileri, toplamda 33 milyon dolar değerinde token geri alımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Şirket açıklamasına göre, planlanan bu büyük alım işlemleri, satışa hazır token arzının piyasada azalmasına neden oldu. Bu durumun, yatırımcıların talebini artırarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu ve fiyat aşağıda gördüğünüz gibi.

Pump fun’ın piyasadaki tokenlerin önemli bir kısmını geri alarak dolaşımdaki arzı düşürmesiyle birlikte, yatırımcıların ilgisinin arttığı görülüyor. Yani artık hem Pump var hem de eğlence. Lansman gününden bu yana ön satışa katıldığı güne lanet edenler şimdi kazanç elde etmeye başladı.

’33 milyon dolarlık token geri alımı, topluluğa olan desteğimizin ve güvenimizin bir göstergesidir. Piyasada sağlıklı bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz.’

Pump fun, sadece token fiyatındaki yükselişle değil, aynı zamanda “meme coin launchpad” pazarındaki büyük payıyla da dikkat çekiyor. Şirket, pazarın yüzde 77’sine hakim. Bu oran, Pump fun’ın sektör içerisindeki etkili konumunu ortaya koyuyor. Söz konusu pazar payı, şirketin tanınırlığını ve kullanıcı tabanını artırıcı bir etken olarak gösteriliyor. Eğer piyasa değeri düşük meme coinler için yeni bir hype dalgası başlarsa daha büyük eğlence o zaman tetiklenebilir.

PUMP Coin Yorumları

PUMP Token ekibinin attığı adım hızla grafiklerde karşılık buldu. Bu gelişme ön satış fiyatının üzerine çıkan fiyat nedeniyle son derece anlamlı. Artık taban olarak 0,004 doların korunup korunmadığına bağlı olarak yeni bir süreç görmeliyiz. Pump Toekn protokol gelirleri, kullanıcı aktifliği gibi verilerin değişimiyle sürekli dalgalanmaya yaşayabilecek bir altcoin. 0,004 doların hemen üzerinde olması nedeniyle ön satışı kaçıranların da alım yapma iştahını koruyabilecekleri bir seviyede.

Eğer boğaların motivasyonu diri kalır ve ETH fiyatı 4.600 dolar üzerinde yeni zirveler ararsa 0,007 dolarlı fiyatlara geri dönülmesi şaşırtıcı olmaz.

Pumpfun’ın bu hamlesi, önümüzdeki gün ve saatlerde yeni bir dönem başlatabilir. Hem fiyat artışı hem de pazar payında görülen yükseliş dikkat çekici. Üstelik yeni bir altcoin ve genel piyasa hissiyatı son derece güçlü biçimde toparlanırken henüz gerçek bir zirve yaptığını da söyleyemeyiz. Yani Pump bu aşamada risk/ödül oranı yüksek bir varlık. Dipleri değerlendiren yatırımcıların hangi seviyelerde satışa başlayacağına bağlı olarak daha iyi günler yaşayabiliriz.