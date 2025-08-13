Meme Token

Pump Coin Son Müjdeyle Ralliye Başladı, İşte Gerçek Eğlence

Özet

  • Pump Token %20'ye yakın yükseliş yaşadı.
  • 33 milyon dolarlık token geri alımı yükselişin asıl sebebi.
  • 0,004 dolarlık ön satış fiyatı destek olarak korunabilirse 0,007 dolar test edilebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Pump fun bugün çift haneli yükseliş yaşadı ve ön satış rakamının nihayet üzerine döndü. Beklenen de tam olarak buydu, ETH yükselişi şirket tarafından fırsata çevrildi. Şirketin yöneticileri tarafından açıklanan verilere göre, büyük bir token geri alımı ve piyasadaki önemli payı bu yükselişi tetikledi.

Alt Başlıklar
PUMP Coin YükselişiPUMP Coin Yorumları

PUMP Coin Yükselişi

Pump fun yetkilileri, toplamda 33 milyon dolar değerinde token geri alımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Şirket açıklamasına göre, planlanan bu büyük alım işlemleri, satışa hazır token arzının piyasada azalmasına neden oldu. Bu durumun, yatırımcıların talebini artırarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu ve fiyat aşağıda gördüğünüz gibi.

Pump fun’ın piyasadaki tokenlerin önemli bir kısmını geri alarak dolaşımdaki arzı düşürmesiyle birlikte, yatırımcıların ilgisinin arttığı görülüyor. Yani artık hem Pump var hem de eğlence. Lansman gününden bu yana ön satışa katıldığı güne lanet edenler şimdi kazanç elde etmeye başladı.

’33 milyon dolarlık token geri alımı, topluluğa olan desteğimizin ve güvenimizin bir göstergesidir. Piyasada sağlıklı bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz.’

Pump fun, sadece token fiyatındaki yükselişle değil, aynı zamanda “meme coin launchpad” pazarındaki büyük payıyla da dikkat çekiyor. Şirket, pazarın yüzde 77’sine hakim. Bu oran, Pump fun’ın sektör içerisindeki etkili konumunu ortaya koyuyor. Söz konusu pazar payı, şirketin tanınırlığını ve kullanıcı tabanını artırıcı bir etken olarak gösteriliyor. Eğer piyasa değeri düşük meme coinler için yeni bir hype dalgası başlarsa daha büyük eğlence o zaman tetiklenebilir.

PUMP Coin Yorumları

PUMP Token ekibinin attığı adım hızla grafiklerde karşılık buldu. Bu gelişme ön satış fiyatının üzerine çıkan fiyat nedeniyle son derece anlamlı. Artık taban olarak 0,004 doların korunup korunmadığına bağlı olarak yeni bir süreç görmeliyiz. Pump Toekn protokol gelirleri, kullanıcı aktifliği gibi verilerin değişimiyle sürekli dalgalanmaya yaşayabilecek bir altcoin. 0,004 doların hemen üzerinde olması nedeniyle ön satışı kaçıranların da alım yapma iştahını koruyabilecekleri bir seviyede.

Eğer boğaların motivasyonu diri kalır ve ETH fiyatı 4.600 dolar üzerinde yeni zirveler ararsa 0,007 dolarlı fiyatlara geri dönülmesi şaşırtıcı olmaz.

Pumpfun’ın bu hamlesi, önümüzdeki gün ve saatlerde yeni bir dönem başlatabilir. Hem fiyat artışı hem de pazar payında görülen yükseliş dikkat çekici. Üstelik yeni bir altcoin ve genel piyasa hissiyatı son derece güçlü biçimde toparlanırken henüz gerçek bir zirve yaptığını da söyleyemeyiz. Yani Pump bu aşamada risk/ödül oranı yüksek bir varlık. Dipleri değerlendiren yatırımcıların hangi seviyelerde satışa başlayacağına bağlı olarak daha iyi günler yaşayabiliriz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Popüler Meme Toke’dan Yatay Seyir Sürüyor! Peki, Analist Beklentileri Ne Diyor?

Kripto Piyasalarında Tedirginlik Artıyor: BONK’taki Düşüş Endişeleri Artırıyor!

Meme Coin Piyasasında Düşüş Devam Ediyor: DOGE, SHIB ve PEPE Geri Çekiliyor

Kitleler Tarafından Takip Edilen Meme Token’da Sert Dalgalanma!

Herkesin Takip Ettiği Meme Coin’de ATH Beklentisi Güçleniyor!

PEPE Coin Hedefe Koşuyor, Sbarbank ve BitMine Müjdeleri Neler?

FLOKI ve BONK Coin Rüzgarı Arkasına Aldı, Dirençler Aşıldı: Sırada Ne Var?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Çok Önemli: 6 Büyük Sebebi Var, Altcoin Boğası ve Bundan Sonra Olacaklar
Bir Sonraki Yazı Scottie Pippen Rüyasında Nakamoto’nun Ona Fiyat Hedefleri Verdiğini Söylüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Kilit Açılışlarıyla İlgili Yanlış Bilinenler, Balinalar Bunun Farkında
RIPPLE (XRP)
Do Kwon, TerraUSD ve Luna Çöküşünden Sonra Artık Final Bölümündeyiz
Kripto Para Hukuku
Scottie Pippen Rüyasında Nakamoto’nun Ona Fiyat Hedefleri Verdiğini Söylüyor
Kripto Para
Çok Önemli: 6 Büyük Sebebi Var, Altcoin Boğası ve Bundan Sonra Olacaklar
Araştırma ve Yazar Analizleri
Lost your password?