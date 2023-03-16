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Büyük kazançlar elde etmek için presale aşamasında çok fazla potansiyeli olan bir projeyi tespit etmek iyi bir fırsat olarak görülüyor. Bu projeler genellikle çok düşük bir fiyatla başlar ve bu projelere erken dâhil olmak, daha fazla insan projeden haberdar olup satın aldıkça, tokenların zaman içinde fiyatının daha da artması ve dolayısıyla daha fazla kazanç anlamına gelebilir.

Bazı analistlere göre ayı piyasasının dip noktası artık geride kalmış gibi göründüğünden, önümüzdeki aylarda yatırımcıların 10 kata kadar kazanç elde etmek için presale’leri araştırdıkları ifade ediliyor. Aşağıdaki 8 proje ise iddialara göre yatırımcılara iyi fırsat sunabilecek projeler olarak görülüyor.

Metacade (MCADE)

Metropoly (METRO)

ASTL (ASTL)

EstateX (ESX)

HedgeUp (HDUP)

Artyfact (ARTY)

Dogedoge (DOGODOGE)

ECOTERRA (ECOTERRA)

Metacade (MCADE)

Birçok deneyimli yatırımcı, MCADE ekibinin iddiasına göre, projenin sahip olduğu yüksek potansiyel ve şimdiye kadar sadece 16 haftada $10.2m yatırım toplayan presale’i nedeniyle Metacade‘in önümüzdeki yıllarda en çok kazandıran kriptolar arasında yer almasını öngörüyor. Yine MCADE ekibinin iddiasına göre, presale’in 6. aşamasında aldığı toplam yatırım miktarını daha da arttıran proje herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Ekip açıklamalarına göre, bu ilginin büyük bir kısmı, Metacade ekibinin ortaya koyduğu geniş kapsamlı vizyon ve akılcı uygulamaları nedeniyle kripto topluluğu tarafından son derece olumlu karşılanan proje whitepaper‘ının kısa süre önce yayınlanmasından kaynaklanıyor.

Bu vizyonun merkezinde, Metacade ekosisteminin amiral gemisi olan gezegendeki en büyük “kazanmak için oyna” (P2E:Play-to-earn) oyun salonunun yer aldığı iddia ediliyor. Bu oyun salonu devasa bir oyun kütüphanesine ev sahipliği yapacak ve her zevkten oyuncunun oyun deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Bu proje, ister sadece öylesine oyun oynamak isterse de topluluktaki en iyilere meydan okumak istesinler, her tür oyuncuya hitap eden benzersiz ve ödüllendirici bir sisteme sahip olarak lanse ediliyor. Oyuncular, tercihlerine bakılmaksızın bir gelirle ödüllendirilecek ve herkese oyun oynarken para kazanma şansı sunacak.

Açıklamalara göre ödül sistemi daha da ileri giderek kullanıcıların daha geniş kullanıcı deneyimine fayda sağlayan oyun dışı etkinlikler için de ödül kazanmalarına olanak tanıyor. Bu durum, daha fazla sayıda kullanıcının platformun kalitesine katkıda bulunması anlamına geldiğinden, oluşturulan verimli döngü nedeniyle platformun tasarımında yapılan stratejik bir atılım olarak görülüyor.

Platform, ödül mekanizmalarını besleyen ve platformun para birimi olarak rol oynayan MCADE yardımcı tokenını kullanıyor. Bu da MCADE’in değerini doğrudan platformun kullanıcı artışına bağlıyor ve daha fazla kullanıcının platforma katılması token üzerinde önemli miktarda alım baskısı yaratıyor olabilir.

MCADE ayrıca stake edilebilir, bu da token değerinin zaman içinde değer kazanmasını bekleyen sahipler için pasif bir gelir elde etme aracı sağlayabilir. Stake ödülleri, sadece 2 milyar token ile oldukça yatırımcı dostu olduğu düşünülen MCADE arzını şişirmekten kaçınmak için stablecoin olarak dağıtılmaktadır.

Üstüne üstlük, Metagrant programının yatırımcılar için büyük bir cazibe merkezi olduğunun da kanıtlandığı iddia ediliyor. Bu program, farklı büyüklükteki oyun geliştirme ekiplerinin fikirlerini Metacade topluluğuna sunmalarına olanak tanıyor. MCADE sahipleri Metacade kasasından finansman almayı hak eden projelere oy vermek için MCADE token’ına sahip olarak kendilerine tanınan yönetim haklarını kullanabiliyor.

Ekibin iddialarına göre Metacade, projenin inanılmaz potansiyeli nedeniyle şimdiden en çok kazanan kriptolar listesindeki yerini almış olabilir.

Metacade presale’ına buradan katılabilirsiniz.

Metropoly (METRO)

Metropoly, yatırımcıların gayrimenkulleri fiilen satın almanın uzun ve pahalı sürecine hiç girmeden yatırım portföylerine dâhil etmelerini sağlamak üzere NFT standartlarından yararlanan bir proje olarak tanımlanıyor.

Ekibin iddiasına göre Metropoly, yatırımcıların kısmî yatırım yoluyla varlıklara yeni ve heyecan verici yollarla erişebileceği anlamına geliyor. Yatırımcılar, ekibe göre, presale aşamasına dâhil olarak, proje zaman içinde daha yaygın hale geldikçe oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilirler.

Proje ayrıca, NFT’ler ve nakit para iadesi gibi avantajlarının yanı sıra Burj Khalifa’da 1 milyon doların üzerinde değere sahip güzel bir mülk kazanmak için düzenlenen dikkat çekici bir yarışma ile güçlü pazarlama yeteneklerini de ortaya koymuş olabilir.

ASTL (ASTL)

ASTL, sıfırdan kurulum yapma zahmetini ortadan kaldırarak ve bunun yerine paylaşılan bir madencilik havuzundan satış yaparak kripto madenciliği dünyasını kitlelere açan bir proje olarak lanse ediliyor. ASTL tokenini satın almak, genel madencilik gücünün bir bölümünü güvence altına almakla eşdeğer ve token sahiplerinin, genellikle çabanın sonuçsuz kalması anlamına gelen genel giderler ve sermaye harcamaları olmadan bir madencilik geliri elde edebilecekleri anlamına geliyor olabilir.

Ekibin iddiasına göre proje ayrıca enerji ihtiyaçlarını çeşitlendirmek için adımlar atmış ve ESG bilincine sahip yatırımcılar için mümkün olduğunca yenilenebilir enerjilere odaklanmıştır. ASTL, blok zincirinin gücüyle ana akım yatırımcılara alternatif yatırım araçları sunmayı amaçlayan ve giderek büyüyen bir projenin bir parçasıdır; bu nedenle ekibe göre proje hız kazandıkça ASTL de hızla yükselişe geçebilir.

EstateX (ESX)

EstateX, gayrimenkul odaklı bir başka tokenizasyon projesi ve proje öncelikle üst düzey gayrimenkullere odaklanmış olarak tanıtılıyor. EstateX bunu yaparken, ekibin iddiasına göre, normal şartlarda çoğu yatırımcı için erişilemez olan geniş bir yatırım dünyasının da kapılarını açıyor. Yani yatırımcılar lüks bir mülkün bir bölümüne yatırım yapabiliyor ve lüks gayrimenkullerin son yıllarda yakaladığı fiyat artışından faydalanabiliyor.

EstateX bir emlak oyunu olarak oldukça iyi konumlandırılmış olarak iddia ediliyor çünkü zaman içinde piyasaya büyük miktarlarda sermaye getirebileceği düşünülüyor. Bu da erken yatırım yapacak kadar bilgili yatırımcıların ESX tokenı için yaratılabilecek önemli satın alma talebinden faydalanabileceği anlamına geliyor olabilir.

HedgeUp (HDUP)

Ekibin iddiasına göre HedgeUp, alternatif yatırımları araştıran bir başka proje, üstelik bu kez TradFi dünyasında bile popülerliği artan geniş bir varlık grubuyla. Bu varlıklar kaliteli şaraplar, lüks saatler, yatlar gibi üst düzey lüks varlıklardır ve bu alandaki büyümenin önemli bir itici gücü, bu yatırımların çoğunun sahipleri için sağlayabildiği büyük getiriler olarak görülüyor.

Web3 teknolojisinden yararlanarak bu dünyayı günlük yatırımcılara açmak, her türden yatırımcının geçmişte çok iyi performans göstermiş ve genellikle ulaşılamayacak yatırımlara sahip olabilmesine olanak tanır.

HedgeUp ekibi, projenin nihâi olarak topluluk tarafından yönetilecek şekilde tasarlandığını açıkça ifade ediyor. Ekip, topluluğun gelecekteki stratejik karar alma süreçlerinde oy kullanmasına ve harekete geçmesine olanak tanıyan merkezî olmayan otonom bir organizasyon (DAO) oluşturarak bu konuda şimdiden başarılı olduklarını iddia ediyor. Bu sayede HDUP token’ının uzun vadede elde tutulması iyi bir seçenek olarak görülüyor.

Artyfact (ARTY)

Artyfact, P2E özelliklerini GTA Online ve Fortnite gibi oyunlardan ilham alan bir açık dünya oyun deneyimini keşfetme olanağı ile birleştirecek bir oyun deneyimine odaklanan bir GameFi platformu oluşturarak oyun pazarının zirvesine hitap etmek isteyen bir proje olarak gösteriliyor.

Oyuncular, avatarlar, silah görünümleri ve daha fazlası gibi çok çeşitli NFT destekli oyun içi varlıkları da dâhil etme planlarıyla, oyunları aracılığıyla ARTY token kazanabilecekler. Proje, Binance Akıllı Zincir üzerinde hayata geçiriliyor ve bu nedenle pazar yerindeki düşük işlem ücretlerinden de faydalanabilecek.

Projenin geniş bir odağı var ve gelecekte kullanıcıların kullanıcı küratörlüğünde oluşturulan etkinliklere katılmasına olanak tanıyan bir metaverse deneyimi sunmayı hedefliyor. Ekibin iddialarına göre proje, ana hatlarıyla belirtilen önemli hedefleri yerine getirebilmesi halinde, Web3 teknolojisi önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale geldikçe metaverse’in öngörülen büyümesinden faydalanabilir.

Dogodoge (DOGODOGE)

Dogodoge, Shiba Inu’dan esinlenen, şaka coin’leri bir sonraki seviyeye taşımak isteyen yeni, heyecan verici ve presale aşamasında bulunan bir proje şeklinde tanıtılıyor. Proje, çok çeşitli kripto kullanım senaryolarına hitap etme arzusunu ortaya koymuş ve belki de en önemlisi, köpeklerin yüksek kaliteli sanat eserlerini içeren bir dizi farklı NFT sunmuştur.

Projenin ayrıca, sanal spor dünyasına odaklanan ve DOGODOGE projesinin Web3 destekli bir muadili aracılığıyla köpek yarışı endüstrisinin bir kısmını da hedeflemesi planlanan üst düzey planlarla birlikte, P2E alanında da bazı hedefleri var.

Proje aynı zamanda Dogo Swap olarak bilinen merkezî olmayan bir borsa (DEX) kurmaktadır. Bu uygulama, sadece kullanıcıların kripto para birimlerini merkezî olmayan bir şekilde takas etmelerine izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda diğer oyunlar ve kullanıcıları çekmek için bir pazar yeri gibi daha geniş bir ürün grubunu içeren gelecekteki DOGODOGE ekosisteminin temelini oluşturacaktır.

Ecoterra (ECOTERRA)

Ecoterra, olumlu ekolojik faaliyetleri teşvik etmek için blok zinciri teknolojisini kullanan yeni ve ilginç bir proje olarak lanse ediliyor. Kullanıcılar, projenin R2E uygulamasını kullanarak, geri dönüşüm için gerçekleştirdikleri eylemler karşılığında Ecoterra kazanabilirler.

Ecoterra ekibi ayrıca kullanıcıları için geniş bir araç seti oluşturmayı hedefliyor ve özellikle diğer bazı nitelikleri üzerinden kurumsal kullanıcılara odaklanıyor. Bunlar arasında geri dönüştürülmüş malzeme piyasası ve karbon dengeleme piyasası yer alıyor ve proje, işletmelerin olumlu faaliyetlerini kaydedebilmeleri için bir faaliyet profili oluşturmalarına olanak tanıyor.

Ecoterra, ESG (Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) sorumluluklarının giderek artan bir endişe kaynağı olduğu kurumsal oyuncular arasında ilgi çekmeyi başarabilirse önemli bir başarı elde edebilir. Bu pazarın bir kısmını ele geçirebilirse, ekibin iddiasına göre, önümüzdeki yıllarda bazı önemli kazançlar elde etmek için iyi bir konumda olabilir.

Doğru Proje Hangisi?

Erken aşamalarda olan bir dizi proje mevcut olsa da, ekibinin iddiasına göre, bunlardan sadece Metacade ses getirecek büyümelere hazırlanan ve gelişmekte olan sektörün kalbinde yer alabilir. Ekip, böylesine bir potansiyele sahip olan Metacade’in en yüksek getiriyi elde etme konusunda yatırımcıların gözdesi olduğunu ve önümüzdeki yıllarda da en çok kazandıran kripto paralardan biri olmaya devam edebileceğini iddia ediyor.

Projenin potansiyelini fark eden yatırımcıların artan ilgisi nedeniyle ekip, presale’in büyük bir hızla ilerlemeye devam ederken, şanslı yatırımcıların presale sırasında mevcut olan son derece düşük fiyatlarla MCADE’lerini güvence altına almaları için muhtemelen yalnızca sınırlı bir süreleri olacağını iddia ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.