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Kripto para sektöründeki regülasyonlar her geçen gün artmaya devam ediyor ve Binance gibi dev platformlar da bundan etkileniyor. Buna rağmen nispeten daha küçük konumda olan ancak yine de yüzbinlerce kullanıcı tarafından bilinen Gate.io gibi borsalar ise henüz sert regülasyon ile tanışmadı. Ünlü bir blockchain araştırmacısı ise Gate.io hakkında sorun açabilecek bir iddiayı ortaya koydu.

Gate.io’da Doğrulama Skandalı

ZachXBT, sektörün en ünlü hafiyelerinden birisi konumunda ve blockchain tabanlı dedektiflik dendiğinde akla ilk gelenler arasında yer alıyor. ZachXBT, genellikle dolandırıcıları takip etse de son gönderisinde Gate.io borsasına yer verdi. ZachXBT, insanların çalınan fonlar bir kripto para borsasına gönderildiğinde bunun gerçek bir kimliğe bağlı bir hesaba gittiğini varsaydıklarını ifade etti. Bunun gerçek olmadığını kanıtlamak isteyen araştırmacı, hedef olarak Gate.io platformunu seçti.

Zach, burada Kuzey Kore’nin ünlü lideri “Kim Jong-Un” adını kullanarak bir hesap yarattı ve bunun eposta adresini de “notlazarus” yani “lazarus değil” olarak kaydetti. Kuzey Kore’nin dünyaca ünlü hacker grubu Lazarus’a atıfta bulunan ZachXBT, birkaç dakikada onaylandığını aktardı. Bunu birkaç kere test ettiğini belirten araştırmacı, “Jack Hoff” veya bunun gibi hayali isimlerle de hesabını doğrulatmayı başardı. Araştırmacı isim son olarak ise OFAC tarafından yaptırım uygulanan bazı şahısların isimlerini kullanarak bile doğrulamayı geçtiğini aktardı. ZachXBT, bu isimler ve adreslere “harmonyhacker” ve “lazaruslover” gibi eklentileri de koyduğunu belirtti.

Ünlü isim, bütün bunları kanıtları ile beraber paylaşarak ekran görüntülerini de gönderisine iliştirdi. Peki bu durum borsa için nasıl bir soruna yol açabilir?

Özellikle yaptırım listesinde olan isimlerle doğrulamadan geçilebilmesi, borsanın regülasyon ile ilgili sıkıntılar yaşama ihtimalini artırıyor. ZachXBT buna ek olarak kimlik numarası olarak “999999” un bile kabul edildiğini belirterek zayıf doğrulama mekanizmasına dikkat çekti. Gate.io, ABD merkezli bir borsa olmamasına rağmen ABD’li regülatörlerin daha önce de denizaşırı ülkelerdeki kurumlara yaptırım uyguladığı görülmüştü. Bu durum henüz kesin olmasa da Gate.io’nun geliştirmesi gereken mekanizmalar olduğu söylenebilir.