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  •   Popüler Analistten Bu Altcoin İçin “Fırtına” Uyarısı: Tetikte Olun!

Popüler Analistten Bu Altcoin İçin “Fırtına” Uyarısı: Tetikte Olun!

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Cred, Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) için son değerlendirmesini paylaştı. İşte analistin BTC ve ETH için ortaya koyduğu tablo.
09:28
9 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve stratejisti Cred, Ethereum‘da (ETH) potansiyel bir fiyat düzeltmesi için tetikte olmalarını gerektiğini belirterek yatırımcıları uyardı. Analist, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için de gördüklerini paylaştı.

Ethereum Analizi

Anonim kripto para analisti Cred, 47 binden fazla YouTube abonesine Ethereum’un şu anda aylık zaman dilimi grafiğinde önemli bir direnç seviyesini aşmak için mücadele ettiğini söyledi. Kripto para analistine göre, ETH‘nin mevcut piyasa yapısı onu hızlı bir geri çekilme riski altında bırakıyor:

Eğer bir düşüş olursa, bu üçlü tepe ve dip yapısına dikkat ederim. Çünkü bu onu bir tür dürtme veya dürtmeye duyarlı hale getiriyor. Bu çok güzel istiflenmiş trend çizgisi benzeri yüksek dipleri sevmiyorum. Dolayısıyla, bu aylık seviyeden (bin 678 dolar) gözle görülür bir çekilme olacaksa özellikle de bu kırılım öncesi akümülasyonun oldukça dağınık olduğu göz önüne alındığında, bu düşük seviyelerden bin 600 doların altında bir süre işlem görürsek çok şaşırmam.

ETH, bu yazının hazırlandığı sırada 24 saatte kaydettiği yüzde 2,91 düşüşle bin 627 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Analizi

Ethereum’un ardından Bitcoin‘i değerlendiren Cred, en büyük kripto paranın rallisinin neden durduğuna açıklık getirdi. Kripto para analisti, “Günlük zaman diliminde momentumun makul ölçüde değiştiğini görebilirsiniz. Burada, 18 bin dolar ila 21 bin dolardaki dürtü çok kısa süreli bir akümülasyon ve başka bir güçlü dürtü vardı. 23 bin dolarda sadece akümülasyon oldu, kırmaya çalıştı ancak devamı gelmedi. Bunun nedeni 18 bin dolar ve 21 bin dolar gibi kritik seviyeleri hızla geçmiş olmamız. Şu anda bulunduğumuz yerin önündeki dirençler çok daha güçlü, dolayısıyla aynı türden bir fiyat hareketi beklemek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 2,54 düşüşle 22 bin 607 dolardan el değiştiriyor.

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