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Popüler Altcoinin CEO’su Açıkladı: Kripto Parada Yeni Yol Haritası!

Piyasaların önde gelen kripto para projesinde yaşanan talihsiz bir olayın ardından CEO yaptığı açıklamalarda yeni yol haritasını duyurdu!
15:30
27 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

SushiSwap (SUSHI), 3,3 milyon dolarlık hack’in ardından tokenomikte kapsamlı değişiklikler getirmeyi hedefliyor. İşte kripto para biriminde hedefler!

SUSHI Hedefleri!

Son RouteProcessor2 istismarının etkisini etkisiz hale getirmek için adımlar attıktan sonra merkezi olmayan borsa (DEX) Sushiswap (SUSHI), Uniswap (UNI) v3’ün benimsenmesini teşvik edecek yeni bir tokenomik modele odaklandı. SushiSwap CEO’su Jared Gray, DEX’in yol haritasını belirlemek için 26 Nisan’da Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Uzman isim açıklamalarında yol haritasında SushiSwap’in pazar payını artırmak, yönetişimle ilgili sorunları ele almak ve güvenliği iyileştirmeye yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Jared Gray’e göre, ekip son dört aydır önerilen tokenomikler üzerinde çalışıyor ve modelin yakında nihai tartışma ve oylamaya sunulması bekleniyor. Değişiklikler, protokolün akıllı sözleşmelerinin tamamen elden geçirilmesini içerecek. Bununla birlikte Jared Gray, V3’ün gelişmiş sermaye verimliliği ve iyileştirilmiş tokenomik özelliklerinin SushiSwap’in pazar payını büyütmesine ve önemli ölçüde çekiciliğine yardımcı olacağını söyledi. DEX, Uniswap V3’ün dağıtımını kolaylaştırmak için yeni bir rota işlemcisi, sürüm 3 oluşturdu ve onu bazı ağlarda başlattı.

SUSHI’de Düşüş!

Son saldırının SushiSwap’in Yönlendirme İşlemcisinin 2. sürümündeki bir güvenlik açığından yararlanarak 3,3 milyon dolarlık fonun çalınmasına yol açtı. SushiSwap daha sonra bir talep portalı başlattı ve kurbanların, hacklenen fonları geri almasına izin verdi. Ayrıca zincirler arası hacmi artırmak için SushiSwap, UI/UX’te iyileştirmeler yapıyor ve zincirler arası takas ara yüzünü yükselttiğini duyurdu.

SushiSwap’in ticaret hacmi, düzenleyici kaygıların ve son istismarın çifte darbesiyle Nisan ayında önemli ölçüde düştü. Yazı kaleme alındığında son 24 saatte DEX’te kaydedilen hacim, DeFiLlama başına %40’lık bir düşüşü temsil ederek 35,6 milyon dolar. Ayrıca protokolde kilitlenen toplam değer (TVL) %8’in üzerinde düşüşle 584,48 milyon dolara düştü.

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