Polygon (MATIC), Rebel Satoshi ve Avalanche (AVAX): 2023’ün 4. Çeyreği 

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Polygon (MATIC) ve Avalanche (AVAX) gibi en iyi kripto paralar, kripto alanındaki mevcut yükseliş hissi nedeniyle yatırımcıların satın almasında büyük bir ilgi görmüş olabilir. Bununla birlikte, yaklaşmakta olan bir meme coin olan Rebel Satoshi ($RBLZ), 48 saat içinde 10 milyon token sattıktan sonra yatırımcı ilgisinden dev bir pay almış olabilir.

Polygon Bir Haftada %10 Değer Kazandı

Polygon son yedi gün içinde övgüye değer bir performans sergiledi. 21 Kasım’da MATIC 0,75 dolar civarında seyrediyordu. Ancak, 1 Aralık’ta Polygon zkEVM’nin Bridged USDC Standardı için destek eklediği haberi MATIC’in tırmanmaya başladığını gördü. Bu yükseliş ivmesi, MATIC’in 4 Aralık’ta 0,84 dolara kadar yükseldiğini gördü.

MATIC daha sonra bu haberin etrafındaki heyecan azaldıkça hafif bir geri çekilme yaşadı. 6 Aralık’ta MATIC 0,83 dolar civarında dengelendi. Düşüşe rağmen, bu fiyat Polygon’un bir hafta içinde %10,67 yükseldiği anlamına geliyor ve yatırımcıların MATIC’in büyüme potansiyeli hakkında neden heyecanlandığını açıklıyor.

Dahası, analistler MATIC’in yıl sonuna kadar 0,88 $’a ulaşacak şekilde yükselmeye devam edeceğine inanıyor. Bu tahmin MATIC’i satın almak için iyi bir kripto yapıyor. Analistler bu öngörüyü, bir DEX toplayıcısı olan Matcha’nın 5 Aralık’ta Polygon ve diğer ağlar arasında token takasını basitleştirmek için zincirler arası takas başlatması nedeniyle Polygon’un daha fazla benimsenmesine bağlıyor.

Avalanche Bir Haftada %23 Değer Kazandı

Avalanche son yedi gün içinde önemli ölçüde yükseldi. 29 Kasım’da AVAX 20,91 dolardan el değiştiriyordu. Günlerce süren yatay işlemlerin ardından AVAX, Ava Labs’ın ImmuneFi ile bir hata ödül programı için bir araya gelmesinin ardından 4 Aralık’ta keskin bir artış gösterdi. Bu hamle, Ava Labs’in Avalanche ağını güvende tutma konusundaki kararlılığını gösterdi.

Sonuç olarak AVAX, 25,82$ civarında sabitlenmeden önce 6 Aralık’ta 26,59$’a kadar yükseldi. Bu fiyat AVAX’ın bir hafta içinde %23,48 değer kazandığı anlamına geliyor. Bu mükemmel performans, yatırımcıların AVAX’ı neden iyi bir yatırım olarak gördüğünü açıklıyor.

Uzmanlara göre, Avalanche hafifçe geri çekilecek ve yılı 24,39 dolardan kapatmak için yatay işlem yapacak. Uzmanlar bu tahmini, yatırımcıların 2024’te bir boğa rallisi beklentisiyle tokenlarını HODL’ladıkları için LINK’in 24,00 $ seviyesinde durgunlaşmasına bağlıyor.

Rebel Satoshi, Rebels Round 1’e Girdi

Kripto alanını yeni bir merkezsizlik çağına götürmeyi amaçlayan yaklaşan bir meme coin olan Rebel Satoshi, topluluk merkezli yaklaşımı nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekmiş olabilir. Özellikle Rebel Satoshi, topluluğu kripto endüstrisindeki merkezileşmeye meydan okuma ortak hedefinde birleştirmeyi amaçlıyor.

Bu cesur misyonun özünde $RBLZ yer almaktadır. RBLZ, Rebel Satoshi ekosisteminin yönetişim ve üyelik token’ıdır. Tamamen geliştirildiğinde, Rebel Satoshi ekosistemi bir NFT pazarı, bir kazan-kazan oyunu ve bir stake etme programından oluşacaktır. Özellikle, $RBLZ bu özelliklere erişmek için bir bilet olacaktır.

Aralık ayı itibariyle, Rebel Satoshi’nin devam eden ön satışının Rebels Round 1’e girmesinin ardından $RBLZ 0,013 $ olarak fiyatlandırıldı. Ekibe göre yatırımcıların $RBLZ satın almak için Bitcoin (BTC) ve diğer 50 kriptoyu kullanabileceğini belirtmek önemlidir.

Açıklamalara göre bir sonraki $RBLZ fiyatı $0.018’dır. Bu fiyat, 0,013 $ ‘dan %38,46’lık bir artışı ifade ediyor. Ayrıca, iddialara göre 0,018 $, Early Bird Turu fiyatı olan 0,010 $’dan %80’lik bir kazancı temsil etmektedir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.