ALTCOIN

Pi Network Ekibi 1.2 Milyon Adet PI Coin Satışıyla Gündemde

Özet

  • Pi Network ekibinin 1.2 milyon adet PI coin satışının ardından artan fiyat baskısının sorumlusu olduğu iddia edildi.
  • Uzmanlar ekip içi likidite yaratma çabasının projeye olan güveni zayıflattığı görüşünde.
  • Altcoin'deki fiyat düşüşü sürerken test ağı güncellemeleri ve yeni ürün denemeleri topluluk tepkisini hafifletmiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para dünyasında geniş yankı uyandıran yeni iddialar Pi Network ekibinin son dönemde artan satış baskısının arkasındaki aktör olabileceğini gündeme taşıdı. Projeye yakın isimlerden Mr. Spock, ekibin gelir kaynağı bulunmadığı için 1.2 milyon adet PI coin’i piyasaya sürdüğünü öne sürdü. Pi topluluğunda tepkilere neden olan bu iddia projenin finansal sürdürülebilirliğine dair yeni tartışmalar doğurdu.

İçindekiler
1 Uzman: “Satışların Arkasında Pi Network Ekibi Var”
2 Pi Coin’in Fiyatı Düşerken Geliştirmeler Tepkileri Dindiremiyor

Uzman: “Satışların Arkasında Pi Network Ekibi Var”

Pi topluluğunda saygın bir isim olarak bilinen Mr. Spock, X hesabından yaptığı paylaşımda Pi coin‘in fiyatındaki sert düşüşün sorumlusunun Pi Network çekirdek ekibi olduğunu iddia etti. Uzman projenin gelir getiren bir ürünü veya güçlü bir ekosistemi bulunmadığı için ekibin likidite yaratma amacıyla elindeki coin’leri sattığını belirtti. Spock açıklamasında ekibin tek finansal çıkış yolunun ellerindeki PI varlıklarını nakde çevirmek olduğunu belirtti.

Mr. Spock’un Pi Network Paylaşımı

Toplulukta yer alan diğer aktif üyeler de benzer bir görüşü paylaştı. Bir yorumcu yalnızca çekirdek ekibin altcoin‘in fiyatını 3 dolardan 0,20 dolara düşürebilecek büyüklükte PI miktarına sahip olduğunu dile getirdi. Pioneers olarak bilinen bireysel kullanıcıların bu ölçekte satış yapacak hacme sahip olmadığını da vurguladı.

Geçmişte de Pi Network yönetimi hakkında fonların kötüye kullanıldığı yönünde benzer suçlamalar gündeme gelmişti. 2020 tarihli mahkeme belgelerinde 20 milyon dolarlık projenin iç yönetim çatışmaları nedeniyle zarar gördüğü ileri sürülmüştü.

Pi Coin’in Fiyatı Düşerken Geliştirmeler Tepkileri Dindiremiyor

Son bir ayda yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Pi Coin, zirvesinden itibaren yüzde 90’a yakın düşüşle yatırımcı güvenini zedeledi. Mr. Spock, projenin yönünü belirsiz olarak tanımlarken, Pi Network’ün halka açık bir sahneye dönüşmüş bir rug pull girişimi riskini taşıdığını iddia etti.

Bazı Pioneers üyeleri ise satışların proje geliştirme maliyetlerinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Test ağı üzerinde yürütülen Pi Network Protocol 23 güncellemeleri ve geliştirici araçlarının finanse edilmesi için ek likiditeye ihtiyaç duyulmuş olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan ekibin test ağında merkeziyetsiz borsa (DEX) ve otomatik piyasa yapıcı (AMM) entegrasyonu gibi adımlar atması teknik ilerlemeye rağmen fiyat üzerindeki olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi. Ayrıca Pi destekli potansiyel bir stablecoin olan SPi’nin test süreci de devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı

CZ’nin Affedilmesiyle BNB Coin’in Ulaşacağı Fiyat, Farklı Analistlerden Grafik Yorumu

Son Dakika: Binance CZ Affedildi, Borsanın Başına Geri Dönecek Mi?

Hyperliquid Strategies: HYPE Coin Rezervi İçin Milyar Dolarlık Başvuru

Son Dakika: HYPE Coin Yüzde 10 Yükseldi Sebebi Ses Getirdi

XRP Balinaları Satışa mı Geçti? Topluluk Larsen’in Karını Konuşuyor

XRP İçin ETF Onayı Yaklaşırken Uyarı Geldi: “Çoğu Zaten Fiyatlandı”

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı MEXC, Sıfır Komisyon ve 2 Milyon Dolarlık Ödül Havuzuyla Blue Chip Blitz Kampanyasını Başlattı
Bir Sonraki Yazı Moca Network Türkiye’de: Dijital Kimlik Altyapısında Yeni Dönem
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat
Kripto Para
Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Kripto Para
Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı
BITCOIN (BTC)
XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı
RIPPLE (XRP)

Lost your password?