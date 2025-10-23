Pi Network Ekibi 1.2 Milyon Adet PI Coin Satışıyla Gündemde



Kripto para dünyasında geniş yankı uyandıran yeni iddialar Pi Network ekibinin son dönemde artan satış baskısının arkasındaki aktör olabileceğini gündeme taşıdı. Projeye yakın isimlerden Mr. Spock, ekibin gelir kaynağı bulunmadığı için 1.2 milyon adet PI coin’i piyasaya sürdüğünü öne sürdü. Pi topluluğunda tepkilere neden olan bu iddia projenin finansal sürdürülebilirliğine dair yeni tartışmalar doğurdu.

Uzman: “Satışların Arkasında Pi Network Ekibi Var”

Pi topluluğunda saygın bir isim olarak bilinen Mr. Spock, X hesabından yaptığı paylaşımda Pi coin‘in fiyatındaki sert düşüşün sorumlusunun Pi Network çekirdek ekibi olduğunu iddia etti. Uzman projenin gelir getiren bir ürünü veya güçlü bir ekosistemi bulunmadığı için ekibin likidite yaratma amacıyla elindeki coin’leri sattığını belirtti. Spock açıklamasında ekibin tek finansal çıkış yolunun ellerindeki PI varlıklarını nakde çevirmek olduğunu belirtti.

Toplulukta yer alan diğer aktif üyeler de benzer bir görüşü paylaştı. Bir yorumcu yalnızca çekirdek ekibin altcoin‘in fiyatını 3 dolardan 0,20 dolara düşürebilecek büyüklükte PI miktarına sahip olduğunu dile getirdi. Pioneers olarak bilinen bireysel kullanıcıların bu ölçekte satış yapacak hacme sahip olmadığını da vurguladı.

Geçmişte de Pi Network yönetimi hakkında fonların kötüye kullanıldığı yönünde benzer suçlamalar gündeme gelmişti. 2020 tarihli mahkeme belgelerinde 20 milyon dolarlık projenin iç yönetim çatışmaları nedeniyle zarar gördüğü ileri sürülmüştü.

Pi Coin’in Fiyatı Düşerken Geliştirmeler Tepkileri Dindiremiyor

Son bir ayda yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Pi Coin, zirvesinden itibaren yüzde 90’a yakın düşüşle yatırımcı güvenini zedeledi. Mr. Spock, projenin yönünü belirsiz olarak tanımlarken, Pi Network’ün halka açık bir sahneye dönüşmüş bir rug pull girişimi riskini taşıdığını iddia etti.

Bazı Pioneers üyeleri ise satışların proje geliştirme maliyetlerinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Test ağı üzerinde yürütülen Pi Network Protocol 23 güncellemeleri ve geliştirici araçlarının finanse edilmesi için ek likiditeye ihtiyaç duyulmuş olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan ekibin test ağında merkeziyetsiz borsa (DEX) ve otomatik piyasa yapıcı (AMM) entegrasyonu gibi adımlar atması teknik ilerlemeye rağmen fiyat üzerindeki olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi. Ayrıca Pi destekli potansiyel bir stablecoin olan SPi’nin test süreci de devam ediyor.