Peter Brandt: Bitcoin’de yeni dip oluşmadı PPI verileriyle satış baskısı arttı

Deneyimli teknik analist Peter Brandt, kripto para piyasasındaki iyimser havaya karşı uyarıda bulundu. Brandt, Bitcoin’de güvenilir bir dip formasyonunun henüz oluşmadığını ve piyasanın beklenenden daha kırılgan seyrettiğini aktardı. 1970’lerden bu yana finansal piyasalarda teknik analizleriyle öne çıkan uzman, yatırımcıların kısa vadeli yükselişi bir toparlanma olarak değerlendirmesinin yanıltıcı olabileceği görüşünde.

Brandt’in analizine göre, son yükseliş hareketi yeni bir boğa sezonunu başlatmış gibi görünse de aslında bu hareket, lokal düşüş trendinin içinde geçici bir teknik tepki olarak kalıyor. Bu görüş, hem piyasadaki coşkuya hem de çeşitli teknik göstergelere dayanıyor.

ABD Enflasyonu ve Bitcoin Üzerindeki Etkileri

Brandt’in karamsar değerlendirmelerini destekleyen temel faktörlerin başında, ABD’den gelen son makroekonomik veriler yer alıyor. Özellikle taze üretici fiyat endeksi (PPI) rakamları, beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Yıllık PPI artışı yüzde 6 olarak açıklanırken, piyasa beklentisi yüzde 4,8 seviyesindeydi. Ayrıca Çekirdek PPI da yüzde 5,2 ile tahminlerin üzerinde çıktı.

Resmi açıklamalara göre, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu nisan ayı verilerini de yukarı yönlü revize ederek yüzde 4’ten yüzde 4,3’e çekti. Bu düzeltmenin, Orta Doğu’daki gerilimin ve petrol fiyatlarının istikrar kazanacağı beklentisiyle daha önce düşük gösterildiği ancak gerçek rakamların artık gizlenemediği belirtiliyor. Yükselen enflasyonun, kripto piyasasının temel göstergelerinden Bitcoin üzerine baskı kurduğu yorumları ağırlık kazandı.

Teknik Göstergeler ve Olası Senaryolar

Brandt, analizlerinde Bitcoin’in şubat ayından bu yana düşüş eğilimli bir kanal içinde hareket ettiğine dikkat çekiyor. Şu anda yaklaşık 79.660 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, bu kanalın üst sınırından sert bir reddedilme yaşadı. Bu durumun arkasında ise, enflasyonun kısa süreli likidite dalgaları dışında fiyatlamalara yeterince yansımadığı düşünülüyor.

Brandt, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) indikatörüne göre Bitcoin’in 79.145 dolar altında günlük kapanış yapmasının alıcıların pes edeceğine işaret edeceğini savunuyor. Böyle bir durumda, Bitcoin önce kanalın orta bandına, ardından daha da aşağıya gerileyebilir.

Piyasalardaki genel hava iyimser kalsa da, risk iştahı yüksek olan kripto sektörü ilk zayıflama belirtilerini göstermeye başladı. Haziran ayına iki buçuk haftadan az kalmışken, dünya genelinde petrol rezervlerinde kritik seviyelere yaklaşılması da piyasadaki belirsizliği artırıyor. Bu gelişmeler, Bitcoin’de halen net bir dip seviyesinin oluşmadığı ve uzun soluklu bir düzeltme sürecinin kapıda olabileceği şeklindeki endişeleri güçlendirdi.

Bitcoin’in mevcut fiyat hareketlerinde, kısa vadeli spekülatif likidite girişleri etkili olurken, kalıcı bir yükseliş için henüz gerekli teknik ve temel desteğin sağlanamadığı değerlendiriliyor. Brandt’e göre, kripto piyasası gerçekçi bir zemin bulana dek yeni bir dip arayışı sürebilir.