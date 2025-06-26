PEPE Coin Zorda: Yatırımcı İlgisi Belirgin Şekilde Düştü

Kripto para piyasasında “meme coin” olarak bilinen PEPE, son 24 saat içinde %4,7 oranında değer kaybederek 0.000009499 dolara kadar geriledi. CoinDesk Research’un teknik analiz modeline göre, PEPE’nin bu düşüşü mevcut negatif seyrini sürdürüyor. Piyasadaki bu gerilemenin yüksek oynaklık ve gün içi sert satışlara bağlı olarak gerçekleştiği belirtiliyor.

Yatırımcı İlgisi Azalıyor

Bir dönem perakende yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve popülerliği hızlı biçimde artan PEPE, Nisan ayında Elon Musk’ın profil fotoğrafında PEPE teması kullanmasıyla geçici bir yükseliş yaşamıştı. Bu dönemde meme coin piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik gözlemlenmişti. Ancak, şu anda PEPE’ye olan ilginin azaldığı ve işlem hacminde belirgin bir azalma meydana geldiği ifade ediliyor.

Bu durum, genel kripto para piyasasındaki gelişmelerle de yakından ilişkili görünüyor. Bitcoin $107,254.55’in piyasa hakimiyetinin son iki yılın en yüksek seviyesi olan %65’in üzerine çıkması, yatırımcıların büyük ölçekli varlıklara yöneldiğini işaret ediyor. Küçük çaplı kripto varlıklar, özellikle PEPE gibi yüksek riskli tokenler bu değişimden güçlü şekilde etkileniyor.

Piyasa Hareketleri ve Teknik Görünüm

Teknik analiz verilerine göre, PEPE’nin fiyatı 25 Haziran 09:00 ile 26 Haziran 08:00 UTC arasında %16,1’lik bir aralıkta işlem gördü. Fiyat, bu süre içinde 0.00001017 dolardan 0.00000940 dolara geriledi. Yoğun satışların yaşandığı 25 Haziran 14:00-16:00 UTC zaman diliminde, 0.00001013 dolar seviyesindeki direnç aşılmakta zorlandı.

Kısa vadeli destek bölgesi ise 0.00000946-0.00000950 dolar aralığında oluştu. Bu seviyelerde fiyatın birkaç kez zemin bulduğu ve hacimde kısmi artışlar yaşandığı gözlemlendi. 26 Haziran sabah saatlerinde, 91,9 trilyon birimlik işlem hacmiyle kısa sürede %3,1’lik bir toparlanma görülse de, gün kapanışına yakın dakikalarda fiyat yeniden gerileyerek, kısa vadeli kâr satışlarından etkilendi.

Uzmanlar, PEPE’nin 0.00001013 dolar seviyesinde dirençle karşılaştığı ve yükselişlerin zayıf kaldığını belirtiyor. Meme coin’lere olan ilginin azalması ile birlikte, PEPE gibi yüksek oynaklığa sahip varlıkların gelecekteki fiyat performansının, piyasa risk iştahı ve büyük varlıklardaki eğilimle doğrudan bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Piyasa Dinamikleri ve Yatırımcı Tercihleri

Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yeniden güç kazanması, PEPE ve benzeri küçük tokenlerde satış baskısını artırdı. Analizler, belirsizlik dönemlerinde piyasanın daha büyük ve istikrarlı coinlere yöneldiğini gösteriyor. Bu dönüşüm, PEPE gibi tokenlerin genel kripto ekosistemi içindeki konumunu olumsuz etkiledi.

CoinDesk Research, “PEPE son dönemde artan oynaklıkla yatırımcı ilgisinde belirgin bir azalma yaşadı. Piyasadaki genel baskı ve yatırım tercihlerindeki değişim, PEPE’nin seyrini olumsuz etkiliyor” açıklamasında bulundu.

Editoryal ekip tarafından hazırlanan teknik analizde, PEPE fiyat hareketlerinin büyük ölçüde genel piyasa dinamiklerine ve yatırımcı tercihine bağlı olduğu, teknik seviyelerin ise kısa vadeli yön konusunda bilgi verdiği değerlendirilmekte. Uzmanlar, kripto varlıklarda dalgalanmanın yatırımcılar için risk teşkil edebileceğini özellikle vurguluyor.

PEPE’nin son hareketliliği, yatırımcı ilgisinin büyük ölçekli kripto varlıklara kaydığına işaret etmekte. Yeniden ilginin artması ve yukarı yönlü hareketle ilgili beklentiler, piyasa risk iştahının artıp artmayacağına bağlı kalmaya devam edebilir. Kripto varlıklara yatırım yapanlar için, piyasadaki genel eğilimler ve volatilitenin etkileri yakından takip edilmeli; yatırım kararları bireysel risk toleransları doğrultusunda yapılmalıdır.