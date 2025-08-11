Pendle TVL ve Fiyat Artışı 2 Müjdeyi Haberle Tetiklendi

Pendle protokolünün toplam kilitli değeri (TVL), 8.27 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Protokolün yerel tokenı PENDLE ise son bir haftada %45 değer kazandı ve 5.6 dolara yükseldi. Bu gelişmeler, Pendle’ın yeni trade platformu Boros’un piyasaya sürülmesinin ardından geldi.

Boros Platformu’nun Özellikleri

Bitcoin $120,786.28 fonlama oranlarının bu hafta yıllık ortalama %10 civarında olduğu bildiriliyor. Ayrıca, yaklaşık 80 milyar dolarlık açık pozisyonun bulunması nedeniyle, yılda 8 milyar dolardan fazla bir meblağ el değiştiriyor. Boros platformu, bu getirileri Ağ Üzerinde Getiri Birimleri (Yield Units – YUs) olarak sunuyor. Böylece yatırımcılara oranlar üzerinde long veya short pozisyon alma imkanı tanıyor.

Kullanıcılar Boros aracılığıyla ileri düzey stratejiler geliştirebiliyor. Bu stratejiler arasında değişken ödemeleri sabit oranlara karşı korumak ve volatil dönemlerde yüksek getirileri sabitlemek yer alıyor. Lansmanının ilk iki gününde Boros platformuna 283 WETH (yaklaşık 1,1 milyon dolar) ve 6,4 WBTC (yaklaşık 750 bin dolar) değerinde depozit gördü.

Boros’un piyasaya sürülmesiyle Pendle’ın Arbitrum üzerindeki faaliyeti de önemli oranda arttı. Aktif adres sayısı 1.428’e çıkarak aylık ortalamanın üzerine çıktı. Alıcı ve satıcı sayılarında merkeziyetsiz borsalarda artış gözlemlendi. (TheTie verileri)

Son 3 günde yüzde 50’den fazla artış yaşayan PENDLE Boros platformunun desteğini fazlasıyla hissetti.

Gelecek Planları ve Hyperliquid Entegrasyonu

Boros şu anda BTC ve ETH fonlama oranlarını destekliyor. Platformun gelecekte staking ödülleri ve tokenlaştırılmış Hazine bonoları gibi diğer değişken getirili ürünlere de açılması planlanıyor.

Pendle’ın toplam kilitli değeri ve token performansındaki artışta Hyperliquid ekosisteminin etkisi olduğu belirtiliyor. Pendle ile Hyperliquid arasında geçen ay gerçekleşen entegrasyondan bu yana, Hyperliquid’in HyperEVM’sindeki en büyük likit staking tokenı olan Kinetiq’in kHYPE’ı 221 milyon dolar toplam kilitli değer (TVL) çekti.

Yatırımcılara yeni stratejik olanaklar sunan Boros platformunun Pendle üzerindeki etkisi, kullanıcı etkinliğindeki ve TVL’deki artışla gözlemlenebiliyor. Platformun hızlı büyümesi ve yeni ürünlerle genişleme planları, ilgili ekosistemi yakından takip edenlerce ilgiyle izleniyor.