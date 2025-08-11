DEFI

Pendle TVL ve Fiyat Artışı 2 Müjdeyi Haberle Tetiklendi

Özet

  • Pendle'ın toplam kilitli değeri rekor kırdı ve PENDLE tokeni değer kazandı.
  • Boros platformu, yeni yatırım olanakları ve işlem hacminde artış sağladı. 
  • Hyperliquid entegrasyonu TVL ve ekosistem üzerindeki olumlu etkiyi artırdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Pendle protokolünün toplam kilitli değeri (TVL), 8.27 milyar dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Protokolün yerel tokenı PENDLE ise son bir haftada %45 değer kazandı ve 5.6 dolara yükseldi. Bu gelişmeler, Pendle’ın yeni trade platformu Boros’un piyasaya sürülmesinin ardından geldi.

Alt Başlıklar
Boros Platformu’nun ÖzellikleriGelecek Planları ve Hyperliquid Entegrasyonu

Boros Platformu’nun Özellikleri

Bitcoin $120,786.28 fonlama oranlarının bu hafta yıllık ortalama %10 civarında olduğu bildiriliyor. Ayrıca, yaklaşık 80 milyar dolarlık açık pozisyonun bulunması nedeniyle, yılda 8 milyar dolardan fazla bir meblağ el değiştiriyor. Boros platformu, bu getirileri Ağ Üzerinde Getiri Birimleri (Yield Units – YUs) olarak sunuyor. Böylece yatırımcılara oranlar üzerinde long veya short pozisyon alma imkanı tanıyor.

Kullanıcılar Boros aracılığıyla ileri düzey stratejiler geliştirebiliyor. Bu stratejiler arasında değişken ödemeleri sabit oranlara karşı korumak ve volatil dönemlerde yüksek getirileri sabitlemek yer alıyor. Lansmanının ilk iki gününde Boros platformuna 283 WETH (yaklaşık 1,1 milyon dolar) ve 6,4 WBTC (yaklaşık 750 bin dolar) değerinde depozit gördü.

Boros’un piyasaya sürülmesiyle Pendle’ın Arbitrum üzerindeki faaliyeti de önemli oranda arttı. Aktif adres sayısı 1.428’e çıkarak aylık ortalamanın üzerine çıktı. Alıcı ve satıcı sayılarında merkeziyetsiz borsalarda artış gözlemlendi. (TheTie verileri)

Son 3 günde yüzde 50’den fazla artış yaşayan PENDLE Boros platformunun desteğini fazlasıyla hissetti.

Gelecek Planları ve Hyperliquid Entegrasyonu

Boros şu anda BTC ve ETH fonlama oranlarını destekliyor. Platformun gelecekte staking ödülleri ve tokenlaştırılmış Hazine bonoları gibi diğer değişken getirili ürünlere de açılması planlanıyor.

Pendle’ın toplam kilitli değeri ve token performansındaki artışta Hyperliquid ekosisteminin etkisi olduğu belirtiliyor. Pendle ile Hyperliquid arasında geçen ay gerçekleşen entegrasyondan bu yana, Hyperliquid’in HyperEVM’sindeki en büyük likit staking tokenı olan Kinetiq’in kHYPE’ı 221 milyon dolar toplam kilitli değer (TVL) çekti.

Yatırımcılara yeni stratejik olanaklar sunan Boros platformunun Pendle üzerindeki etkisi, kullanıcı etkinliğindeki ve TVL’deki artışla gözlemlenebiliyor. Platformun hızlı büyümesi ve yeni ürünlerle genişleme planları, ilgili ekosistemi yakından takip edenlerce ilgiyle izleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Nihayet: ABD Hazine Bakanlığı, DeFi Saçmalığını Bitirdi

AAVE Yükselişi Başladı, Bu Alandaki Altcoinler Neden Pozitif Ayrışıyor?

Hyperliquid Altcoinleri İçin Bomba 8 Temmuz Gelişmesi

Uyarmıştık: Düşüşte Bile Özellikle Bu Kripto Paralar Artış Yaşadı

SEC Başkanı ve Önemli DeFi Açıklamaları, Gensler İyi Ki Gitti!

Bitlayer, Antpool, F2Pool ve SpiderPool Ortaklığıyla Bitcoin’de DeFi Yatırımlarını Hızlandırıyor

Solana’ya Yönelik DeFi Odaklı Strateji, Geleneksel ETF’lere Alternatif Sunuyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Ethereum (ETH) Kurucu Ortağı Varlıklarını Borsaya Taşıyor
Bir Sonraki Yazı Hayes’in Kripto Para Stratejisi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano, Grayscale Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi: ETF Kararı Bekleniyor
ALTCOIN Kripto Para
Upbit’in CYBER Token’i Listelemesi Fiyatta Güçlü Yükselişi Getirdi
Kripto Para
Shiba Inu Yatırımcısını Umutlandıran Sıkışma: 0,000015 Dolar Yolu Açılır mı?
SHIBA INU (SHIB)
Yatırımcılar Altcoin Devine Koşuyor: Yüzde 82 Artışla Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Ethereum (ETH)
Lost your password?