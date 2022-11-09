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Orbeon Protocol (ORBN) Yeni Decentraland (MANA) ve Sandbox (SAND) Olabilir mi? 

09:47
9 Kasım 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Decentraland (MANA), projenin büyük ölçüde dayandığı sanal gerçekliğin hype’nın yavaşlaması nedeniyle bir mücadeleye girmiş durumda. Sandbox’ın ise sert gerçeklerle mücadele ettiği ve kazanımlarının çoğunu kaybettiği ifade ediliyor. Ekibe göre Orbeon Protocol ise yatırım yapmak ve insanlara güç vermek için yeni bir yaklaşım sunuyor. İddialara göre bu durum yatırımcılar için 60 kat getiri ile sonuçlanması beklenen projenin ön satışının büyük başarısına yansıdı. 

Decentraland (MANA) Neden Düşüyor? 

2017 yılında piyasaya sürülen Decentraland (MANA), kullanıcılarını sanal gerçeklik deneyimini paylaşmaya teşvik eden bir metaverse platformudur. Decentraland yazılımı, iletişim kurmak ve dünya içi ödemeler, oyun oynamak ve sanal içeriğin keyfini çıkarmak gibi özelliklerden en iyi şekilde yararlanmak isteyen kullanıcılar için yenilikçi ve benzersiz bir deneyim sunar. 

Piyasaya sürülmesinden bu yana, Decentraland (MANA) tokeni açıklamalara göre, Decentraland platformunda henüz çok fazla kullanım görmedi ve bu da ORBN ekibine göre talebin düşmesine ve fiyatların düşmesine neden olabilir. Geçen yıl sanal gerçeklik projelerine olan ilgide gerilemenin de Decentraland’ın fiyatını etkileyebilecek bir düşüş yaşanmasına sebep olmuş olabileceği ifade ediliyor. 

Decentraland’ın MANA tokeni son iki çeyrekte %75’in üzerinde düşüş yaşadı. Decentraland’ın (MANA) fiyatı bu dönemde 2,7 dolardan 0,69 dolara düştü, daha büyük pazar Celsius ve Terra’nın çöküşünün ve düşüşteki makroekonomik koşulların etkileriyle mücadele ediyor. 

Sandbox (SAND) ve Zor Piyasa Koşulları 

Sandbox, kullanıcılara oynadıkları için ödüller sunan bir metaverse oyunudur. 3D bir metaverse’de blok zincir teknolojisi, DeFi ve NFT’leri kullanır. Sanal dünyası, kullanıcıların oyunlarını ve dijital varlıklarını ücretsiz araçlarla oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanır. Oluşturulan sanal ürünler NFT olarak paraya çevrilebilir ve Sandbox Marketplace’te satılabilir. 

The Sandbox’ın fiyat grafiği, geçtiğimiz yıl kripto yatırımcılarına çok tanıdık gelen bir model gösterdi – üç haneli yüzde kazançlar sağlayan bir varlık, ardından neredeyse tüm kazançların silindiği altı aylık bir düşüş trendi yaşıyor. 

Sandbox’ın kripto parası Orbeon ekibine göre, Metaverse’in etrafındaki hype’a rağmen hala riskli bir yatırım. Sandbox yatırımcılarının ise volatil piyasa koşullarına hazırlıklı olması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca ORBN ekibinin iddialarına göre, Sandbox yatırımcı ilgisini kaybediyor gibi görünüyor. 

Orbeon Protocol ve Risk Sermayesi Yaklaşımı 

Orbeon Protocol (ORBN), yatırımcıları ve erken aşamadaki işletmeleri birbirine bağlamaya odaklanan blok zinciri tabanlı bir yatırım platformu olarak tanımlanıyor. Orbeon Protocol açıklamalarına göre, bu yatırım fırsatlarının kısmi NFT’lerini basar ve herkes NFT’leri 1 dolar gibi düşük bir fiyata satın alabilir ve bu günlük yatırımcılara risk sermayesi endüstrisine benzersiz erişim sağlayabilir. 

Orbeon Protocol ekibin ifadelerine göre, yeni başlayanların geleneksel kitle fonlaması yollarından daha verimli bir şekilde para toplamasına yardımcı oluyor. Platform ile işletmeler, aynı anda topluluklarını oluştururken görünürlüklerini artırabilir ve yeni yatırımcılara ulaşabilir. 

Orbeon platformundaki yatırımların, giriş için gereken düşük sermaye ve günlük yatırımcı için büyük çekicilik nedeniyle daha geniş risk sermayesi endüstrisinden daha erişilebilir olduğu ifade ediliyor. Orbeon Protocol, yatırımların güvenliğini sağlamak için bir “fill or kill” mekanizması kullanır ve işletme gerekli sermayeyi artıramazsa yatırımcılara geri ödeme yapar. 

Ekibin açıklamalarına göre Orbeon Protocol topluluğu, ORBN tokenı aracılığıyla yönetişim, oy hakları, stake ödülleri ve ikramiyeleri, ticaret ve işlem ücreti indirimleri ve daha fazlası gibi avantajlara erişecek. 

Yapılan açıklamalara göre ORBN’nin toplam arzını oluşturan 888.000.000 tokenın sadece %40’ı ön satışın ilk aşamasında satışa sunulmuştur. Ekip özellikle, ön satış sırasında token’ın son derece iyi bir performans sergilediğini ve analistlerin ORBN’nin mevcut fiyatı olan 0,004 dolardan 0,24 dolara yükseleceğini tahmin ettiğini ifade ediyor. 

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