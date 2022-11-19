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İddialara göre Decentraland ve Orbeon Protocol gibi şirketler, metaverse devrimine öncülük etmeye hazırlanıyor. Decentraland, metaverse’ü geliştiren ilk şirketlerden biri olsa da, Orbeon Protocol gibi şirketler bu ortama entegre olmak istiyor.

Ekibin açıklamalarına göre Orbeon Protocol’ün sahip olduğu heyecanı yaratan çok fazla kripto para birimi yok. Yapılan açıklamalarda ön satışının yalnızca ikinci aşamasında olmasına rağmen, ORBN’nin dünya çapındaki yatırımcıların ilgisini çektiği ve %6000 kazanç elde etmesinin beklendiği iddia ediliyor.

Decentraland (MANA)

Metaverse içinde meşru isimler olarak iddialarını ortaya koymak isteyen kripto para birimleri, Decentraland’ın metaverse’nin ilk aşamalarında attığı adımları dikkate alıyor gibi görünüyor.

Metaverse başlangıçta ciddi bir potansiyele sahipti, Decentraland’ın metaverse içindeki dijital gayrimenkule erişimi MANA tokenı aracılığıyla satarak elde ettiği potansiyel. Ana soru ise iddialara göre Decentraland için kitlesel benimsemenin mümkün olup olmadığıydı.

Ancak ekibe göre bu soru son birkaç yılda kesin olarak cevaplandı. Son birkaç ayda genel piyasanın soğumasına ve düşüş bölgesine girmesine rağmen, Decentraland gibi metaverse alanında faaliyet gösteren dijital varlıklara ilişkin duyarlılık yükselişini sürdürüyor. Decentraland’ın platformunu aynı hızda yenilemeye ve geliştirmeye devam etmesi koşuluyla, Decentraland’ın metaverse’de önemli bir oyuncu olması muhtemel olarak yorumlanıyor.

Orbeon Protocol (ORBN)

İnsanların Orbeon Protocol konusunda bu kadar hevesli olmasının ana nedeni ekibe göre, kullanıcılara sunduğu hizmettir. Heyecan verici bir girişime fon yatırma yeteneğine sahip olmak, bireysel yatırımcılar için erişilemeyen bir şey olarak nitelendiriliyor. Orbeon Protocol ekibe gör, bir şirketin öz sermayesine karşı kısımlara ayrılmış NFT’leri basmak suretiyle, önemli yatırım fırsatlarına girmek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Bu parçalanmış ve yenilikçi yaklaşım sayesinde, yatırımcılar heyecan verici yeni girişimleri 1 $ gibi düşük bir fiyata destekleyebilirler. Bunun yanı sıra startuplar daha geniş bir toplulukla ve çok daha verimli bir şekilde sermaye toplayabilirler.

Açıklamalara göre yerel token ORBN, Orbeon ekosistemine güç verir. Sonuç olarak, yatırımcılar tokenlarını stake edebilir ve yatırım yaparak yalnızca pasif gelir elde etmekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli blok zincirleri üzerinden ticaret yapabilmekten de faydalanabilir. Bu maliyet düşürücü gelişmeye ek olarak, ORBN tokenlerini tutmanın yönetişim yönü, yatırımcıların gelecekteki gelişmeler hakkında söz sahibi olmalarına ve gerçek bir demokratik varlığa katılmalarına olanak tanır.

Son olarak ekibin iddialarına göre, Orbeon Protocol ayrıca, metaverse iletişimi ve web3 teknolojisini uygulayarak yatırımcıların kendi ürünlerinde yatırımcılarla bağlantı kurmasına olanak tanıyan bir tesis işletmek istiyor.

Likidite on yıldır kilitli olduğundan ve akıllı sözleşme zaten denetlendiğinden, çarklar yıllardır en heyecan verici kripto para birimi fırsatını döndürmeye başladı. Analistler ekibin iddialarına göre, bu tokenın %6.000 civarında bir artış yaşayacağını tahmin ediyor. Bu da şu anki fiyatı 0,004 dolar olan ORBN’nin 0,24 dolara yükselebileceği yorumlarının yapılmasına sebep oluyor.

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