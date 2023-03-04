2 Mart'ta Messari, Optimism ve Arbitrum'u karşılaştıran bir rapor yayınladı. Ancak yatırımcıların OP konusunda dikkatli olması gerekiyor.

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2 Mart’ta Messari, Optimism (OP) ve Arbitrum’u karşılaştıran bir rapor yayınladı. Raporda, Arbitrum organik büyümeye güvenirken, Optimism’in bir önceki yıl boyunca 3 milyon tekil kullanıcı kilometre taşına ulaşmak için kullanıcılara teşvikler sağlamaya odaklandığı belirtildi.

Optimism Verileri

Rapora göre, kısa vadede, yeni kullanıcıların %35-45’i hem Arbitrum hem de Optimism tarafından tutuldu, ancak Optimism uzun vadeli kullanıcı tabanının daha büyük bir yüzdesini elinde tuttuyor. Hem kısa hem de uzun vadeli elde tutma oranları değerli ölçütler olsa da, ikincisi bir blok zincirinin değerini anlamak için daha önemli görülüyor.

Dahası, Optimism’in uzun vadeli elde tutma oranının Arbitrum’unkinden çok daha yüksek olması, kullanıcıların L2 blok zincirine daha fazla güvendiğini gösteriyor olabilir.

Öte yandan ilginç bir şekilde, OP‘nin elde tutma oranı bir artış kaydederken, Token Terminal’in verileri aynı durumun blok zincirinin ücretleri için de geçerli olduğunu ortaya koydu. OP’nin ağ ücretleri ve geliri de son 30 gün içinde artarak kullanımın arttığını gösterdi.

Buna ek olarak blok zinciri çok beklenen Bedrock yükseltmesinin tarihine yaklaştıkça Optimism ağında daha fazla büyüme beklenebilir. Yeni yükseltmenin Mart ayında hayata geçmesi bekleniyor ve ana ağdaki kullanım ücretlerini önemli ölçüde azaltacak.

OP Fiyat Yorumu

Yukarıda bahsedilen veriler ağda güçlü bir performansa işaret etse de Optimism’in yerel token’ının fiyatı son yedi günde %17’nin üzerinde düştüğü için bazı endişeler olduğu ifade edilebilir. CoinMarketCap’e göre, OP yalnızca son 24 saatte %5,5 düştü ve bu yazının yazıldığı sırada 805 milyon doların üzerinde bir piyasa değeriyle 2,56 dolardan işlem görüyordu.

Öte yandan OP’nin MVRV Oranı, token fiyatındaki düşüşe atfedilebilecek keskin bir düşüş kaydetti. Bir diğer olumsuz sinyal ise ağın geliştirme faaliyetlerinin son birkaç gün içinde azalması oldu. OP’nin sosyal cephedeki performansı da düştü ve bu durum sosyal hacminden anlaşıldı.

Bunlara ek olarak OP’nin günlük grafiğine bakıldığında analistlere göre, genellikle bir yükseliş sinyali olan yükselen üçgen formasyonunun oluştuğu görülüyor. Ancak, bu durumda OP’nin fiyatı düştüğü için tam tersi oldu. Diğer piyasa göstergeleri de ayıları destekler nitelikte.

Örneğin, Göreceli Güç Endeksi (RSI) bir düşüş kaydetti. Aynı durum, düşüş sinyali veren Chaikin Para Akışı (CMF) için de geçerli. Bununla birlikte, OP’nin Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi hala yükselişte, çünkü 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın üzerinde.