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  •   Öngörüleri Bir Bir Gerçekleşen Analist “İlginç Görünüyorlar” Diyerek 2 Altcoin Sıraladı! İşte O Altcoin’ler!

Öngörüleri Bir Bir Gerçekleşen Analist “İlginç Görünüyorlar” Diyerek 2 Altcoin Sıraladı! İşte O Altcoin’ler!

Özet

  • Yakından takip edilen kripto para analisti DonAlt, yükselmesini beklediği 2 altcoin paylaştı.
  • DonAlt, "ilginç görünüyorlar" diyerek Lido DAO (LDO) ve Litecoin'de (LTC) yükseliş beklediğini açıkladı.
  • Analist, yükselmesini öngördüğü Ethereum'u (ETH) da yakından takip ediyor.
09:09
22 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki 2023 rallisini öncesinden haber veren ve ralliyi yakalayarak ustalıkla yöneten anonim kripto para analisti DonAlt, gözünün iki yüksek hacimli altcoin’in üzerinde olduğunu açıkladı. Sizin için DonAlt’ın radarındaki altcoin’leri ve yaptığı analizi bir araya getirdik.

Analistin Radarındaki Altcoin’ler: LDO ve LTC

Anonim kripto para analisti DonAlt, yeni bir strateji oturumunda dikkatini çeken altcoin’lerinden ilkinin, likit stake hizmeti Lido DAO‘nun yerel varlığı LDO olduğunu söyledi.

Kripto para analistine göre, LDO geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 2,48 dolardan önemli ölçüde geri çekilmiş olsa da son derece cazip görünüyor:

Lido son günlerde gerçekten ilginç bir şekilde, tamamen geri çekilmiş gibi büyük hareketler yapıyor. Bu gerçekten zor bir durum. Bence bu isimler, örneğin LDO altcoin’lerde yükselişe geçenler için, yükselişi ifade etmek için iyi bir isim.

Analistin radarındaki bir diğer altcoin ise eşten ele ödeme ağı Litecoin (LTC). DonAlt’a göre Litecoin, yaklaşan blok ödülü yarılanmasından dolayı altcoin piyasasındaki mevcut koşullara rağmen oldukça ilginç görünüyor:

Kendimi oraya yeniden girerken görebilirim, bu yüzden aslında bunu seviyorum. Litecoin’in blok ödülü yarılanma etkinliğine 80 gün kaldı. Yani neredeyse iki üç ay gibi bir süre. Blok ödülü yarılanmasından bir ay önce artık kesinlikle Litecoin sahibi olmak istemezsiniz. Bu Litecoin hamlesinin gerçekleşmesi için teknik olarak 50 gününüz olduğu anlamına geliyor. Bu tür yükselişin tersine dönmesi süreçlerini seviyorum çünkü eğer piyasa volatilite göstermeye devam ederse ve Litecoin önümüzdeki 10, 20, 30 gün içinde hiçbir şey yapmazsa, artık ilginç bir işlem olmayacak, bu yüzden çıkabilirsiniz. Bu tür şeyler hoşuma gidiyor, özellikle de Litecoin’in sahip olduğu gibi, buna sahip olan coin güçlü bir şekilde işlem görüyorsa.

Ethereum İçin Aykırı Yükseliş Yorumu

LDO ve LTC’nin ardından Ethereum‘a (ETH) bakan DonAlt, en büyük altcoin‘in 2 bin dolar seviyesini geçememesine rağmen tamamen yıkılmadığı için yaşam belirtileri gösteriyor:

ETH ile ilgili olarak, bence burada ne kadar uzun süre yatay giderse boğalar için o kadar iyi çünkü bu tür hareketlerin ardından fiyatın eninde sonunda yükselmesi gerekiyor ve ne kadar uzun süre gerçekleşmezse yükselme ihtimali o kadar artar. Son birkaç haftadan çok daha fazla aşağıya gitmeyen iki haftamız daha olursa, bence o noktada uzun tarafa oynamak gerçekten ilginç olmaya başlayacak.

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