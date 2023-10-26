  Önemli: Binance ve Tether İçin Dava Mektubu! ABD Adalet Bakanlığı Ne Yapacak? BTC Neden Düştü?

Kripto para ekosisteminin en güçlü iki şirketi hatta mevcut şartlarda onlara sac ayağı bile diyebiliriz. Biri piyasa değerine göre en büyük stablecoin diğeriyse hacim bakımından en büyük kripto para borsası. Kısa süre önce yaşanan son gelişmeyse iki devi de net biçimde tehdit ediyor.

Hamas’ın Kripto İle Finansmanı

Cumhuriyetçi milletvekilleri, ABD Adalet Bakanlığı’nı İsrail’e yönelik saldırıların finansmanı noktasında Binance ve Tether‘in neler yaptığını araştırmaya davet etti. Bu aslında bize ABD’li siyasilerin kendi propagandalarını beslemek için kolayca yalan söyleyebileceklerini gösteriyor. Birçok on-chain analiz şirketi Hamas’ın devasa miktarda kripto para bağışı aldığına dair iddiaları reddetti. Son olarak dün Elliptic tarafından yayınlanan makaleyi ele almış WSJ ile analiz şirketinin iletişime geçtiğini söylemiştik.

Senatör Cynthia Lummis ve Temsilci French Hill tarafından bugün kaleme alınan mektupta Adalet Bakanlığı’ndan “Binance ve Tether‘in yürürlükteki yaptırım yasalarını ve Banka Gizlilik Yasasını ihlal ederek terörizmi desteklemek için ne ölçüde maddi destek ve kaynak sağladığını dikkatle değerlendirmesi” istendi.

Milletvekillerine göre Hamas’ın mali olarak beslendiği en büyük kaynak kripto paralar. Peki kaynak? WSJ on milyonlarca dolardan bahsetti ancak kripto paraların güzel bir tarafı var on-chain izlenebilirlik. Eğer bir şey olduğunu iddia ediyorsanız mutlaka onu destekler veriler sunmalısınız.

Tether ve Binance Davası

Tether kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği yürütüyor ve Binance da uzun süredir bunu yapıyor. Hatta Tether halk tarafından başlatılan kripto kampanyalarındaki fonlara bile el koyuyor. İş bu durumda ABD’li Cumhuriyetçilerin iki kripto devini İsrail’e ateşlenen roketleri finanse etmekle suçlaması oldukça enteresan.

Bu noktada kafa karıştıran ve siyasilerin delilsiz biçimde zanları kuvvetli şüphe olarak kullanmasını sağlayan bir olay oldu. CFTC tarafından açılan davada Hamas ile bağlantılı bir hesabın tespit edilmesine rağmen kapatılmayışının, miktar düşük olduğu için ekibin bunu umursamayışının suçlama olarak dosyada yer alması.

Milletvekilleri özellikle Başsavcı Merrick Garland’dan “Binance hakkında sorumluluk düzeylerini yansıtan bir suçlama kararına varmasını ve Tether ile ilgili devam eden yasadışı faaliyetlere ilişkin soruşturmalarınızı hızla sonuçlandırmasını” istedi.

Kafa karıştıran ikinci detaysa Lummis ve Hill tarafından daha yakın geçmişte yapılan açıklamaların kriptoya yanlısı oluşuydu. Ancak siyasi amaçları muhtemelen İsrail’e destek ve Tether/Binance’ı karalama konusunda ortak bir noktada bulunuyor. En azından mektubun sonundaki açıklamadan tüm kripto endüstrisinin bunlardan sorumlu tutulamayacağını uyum konusunda çalışan şirketlerin desteklenmesi için de Tether, Binance gibi oyunculara gerekenin yapılması gerektiğini söylüyorlar.

İki kurumun da Hamas veya farklı yapıları finans ettiği, finansmanına yardımcı olduğuna dair ceza aldıkları bir dava olmadı. Üstelik personel ihlali sayılabilecek CFTC suçlaması dışında bu suçlamalarla da muhatap olmadılar.

Peki dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor? ABD’nin yaptırım uyguladığı devletlerin kriptoda da kara listeye alındığın (yaygın biçimde bunun yapıldığı) bir geleceğe mi gidiyoruz? Örneğin X ülkesi ile ABD’nin menfaatleri ters düştüğünde ABD ekosistem üzerindeki gücünü yaptırımlar için kullanarak karşı tarafta kripto kullanımını ciddi anlamda kısıtlayabilecek mi?

Uzun vadede Nakamoto ideallerini ihlal eden bu durum kısa vadede BTC fiyatının günlük dibine ulaşmasını sağladı…