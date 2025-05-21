DOGECOIN (DOGE)

Önce Konsolide Oldu, O Meme Coin’de Artık Yükseliş Bekleniyor!

Özet

  • Dogecoin konsolidasyon aşamasında, teknik analiz yeni yükseliş sinyalleri veriyor.
  • Balina hareketleri ve destek seviyeleri piyasada belirleyici rol oynuyor.
  • Uzmanlar kısa vadede güçlü yukarı hareketler öngörüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin $0.227086’in son haftalardaki fiyat hareketleri, kripto para uzmanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. CoinDesk Research’ün teknik analiz verilerine göre, Dogecoin Mayıs ayı başındaki yerel zirvesinden bu yana yüzde 18 oranında değer kaybederek 0,26 dolar direncinin altında yatay bir seyir izliyor. Son analizler, fiyatın şu anda kritik bir konsolidasyon aşamasında olduğuna işaret ediyor.

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Teknik Göstergelerde Konsolidasyon SinyalleriBalina Hareketleri ve Olası YükselişPiyasa Beklentileri ve Analist Görüşleri

Teknik Göstergelerde Konsolidasyon Sinyalleri

Fiyat analizlerine göre, Dogecoin’in son süreçte 0,222 dolardan 0,228 dolara kadar güçlü bir yükseliş ivmesi gösterdiği, ardından ise yükselen bir kanal içinde hareket ettiği belirtiliyor. Fiyatlar bu aralıkta 0,218-0,219 dolar aralığında önemli şekilde destek buldu.

Analizler, 0,233-0,234 dolar bandında oluşan bir direnç bölgesine işaret ediyor. Bu seviyede yüksek işlem hacmiyle birlikte kar satışı işlemleri de gözlendi. Son saatlerde yaşanan ani geri çekilme, mevcut ivmenin tamamen kaybolmadığını, aksine dönemsel bir konsolidasyon olabileceğini düşündürüyor.

Balina Hareketleri ve Olası Yükseliş

Önemli balina aktivitesi de fiyat hareketleri üzerinde etkili oldu. Son günlerde toplam 170 milyon Dogecoin’in el değiştirdiği, bu miktarın dolar karşılığının 40 milyonun üzerinde olduğu belirtildi. Uzmanlara göre, bu tarz işlemler piyasada yeni bir kırılmayı tetikleyebilir.

Teknik analizde, Dogecoin’in grafiklerinde boğa flaması oluştuğu ve bunun da fiyatların yukarı yönlü hareketine destek olabileceği öne çıkıyor. Uzmanlar, şimdiye dek yaşanan satış baskısının sağlıklı bir düzelme olabileceğini ve yeni bir ralli öncesi teknik bir dinlenme aşaması yaşandığını belirtiyor.

Piyasa Beklentileri ve Analist Görüşleri

Analist tahminlerine göre, önümüzdeki yedi gün içinde Dogecoin’in fiyatında yeni bir yükseliş dalgası gündeme gelebilir. Bu yükselişin gerçekleşmesi halinde, 0,35 ila 0,45 dolar seviyelerine kadar bir hareketin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Potansiyel yükselişin, mevcut seviyeye kıyasla yüzde 52 ila 114 arasında bir artış anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Dogecoin’in son dalgalanmasında ciddi bir volatilite izlendi. Fiyatın 0,233 dolardan 0,227 dolara kadar hızlı bir düşüş yaşaması, yüzde 2,57’lik bir kayba işaret etti. Bu süreçte, 0,227 ile 0,228 dolar arasında birkaç destek arayışı ve kısa süreli yatay seyirler tespit edildi.

Bazı uzmanlar, bu desteğin korunmasının, kısa vadede fiyat istikrarı açısından önemli olduğunu vurguluyor. Teknik analizde ise, daha düşük diplerin oluşmaması, genel umutları koruyor.

CoinDesk Research teknik analiz ekibi şöyle açıklama yaptı: “Dogecoin’in mevcut konsolidasyon süreci, tamamen olumsuz olarak görülmemeli. Destek seviyeleri gücünü korursa, yakın zamanda yeni bir yükseliş denemesi beklenebilir.”

Dogecoin’in kısa vadeli fiyat hareketleri bazı yatırımcıların kaygılarını artırsa da, teknik modellerin izlemesi gereken işaretleri sunduğu, yukarı potansiyelin hâlâ canlı olduğu değerlendiriliyor. Yüksek hacimli işlemlerde temkinli olunması gerektiği ve dalgalanmanın yeni fırsatlar sunabileceği de vurgulanıyor. Analistler, kısa vadede kritik dirençlerin aşılması halinde, fiyatlardaki olumlu seyrin daha da güçlenebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini izlemesi, olası risk ve fırsatları daha iyi değerlendirmede yol gösterici olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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