Okuma Süresi: 8 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para piyasasında birçok fırsat olsa da, bazılarının bu dijital varlıkların potansiyelini tam olarak fark etmek için biraz zorlanabileceği iddia ediliyor. Bu nedenle analistler, doğrudan işlemler yapmak yerine deneyimsiz yatırımcıların bebek adımları ile ilerlemesini tavsiye ediyor.

Mevcut piyasa senaryosunda, DigiToads gibi yeni gizli mücevherler olan birkaç seçenek olduğu iddia ediliyor. Ethereum ağı üzerine inşa edilen DigiToads, kullanıcılarına gelir elde etmeleri ve DeFi araçlarıyla finansal olarak güçlenmeleri için çok sayıda fırsat sunmak üzere birden fazla kripto modelini birleştiren bir meme tokeni olarak tanımlanıyor. Ekibin iddiasına göre bazıları, yüksek büyüme potansiyeli nedeniyle DigiToads’u bir sonraki Dogecoin olarak adlandırdı. Yeni başlayanların çoğu Bitcoin, Ethereum veya Binance’in BNB’si gibi kripto para birimlerini duymuş olsa da, yeni başlayanların satın alabileceği daha az belirgin birkaç seçeneğin bu yazıda incelendiği ifade ediliyor.

DigiToads: DeFi Projesi

DigiToads, ekibin iddiasına göre, hem yeni başlayanların hem de deneyimli kripto kullanıcılarının ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayan, iyi bir seçenek olabilir. DigiToads ile, bir meme coin’in getirdiği faydayı, blok zinciri tabanlı bir oyunun çok yönlülüğünü ve bir stake mekanizmasının rahatlığını sunduklarını iddia ediyorlar. Token ticareti yapmak, kazan-kazan oyunlarına katılmak, çekilişlere katılmak, ödüller kazanmak ve uzun vadeli bir pasif gelir kaynağı oluşturmak için NFT’leri stake etmek arasında seçim yapabilirsiniz.

Bu fırsatlardan herhangi birini keşfetmeye başlamadan önce, platformun yerel tokenı TOADS’ı almanız gerekir. TOADS tokenı ağdaki en önemli kripto para olarak nitelendiriliyor ve toplam 585 milyonluk bir arzı var. Ekip, tokenleri 10 aşamalı bir süreçte ön satışa sunacak. Ekip, dördüncü para birimi aşamasını – Lillypad 4 – kapatmak için ilerliyor ve her biri planlanandan önce satılan son üç ön satış aşama olduğu ifade ediliyor. Proje ile ilgili bilgi almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bir kripto para ico’su olarak ekip, token satın alma konusunda işleri basit tuttuklarını ifade ediyor. Alıcılar, TOADS tokenini satın almak için önde gelen altcoinlerden herhangi birini kullanabilir. Ayrıca, tokenlerinizi tutmak için bir Web 3.0 cüzdanı seçerken Moonpay, MetaMask ve Trust Wallet arasından seçim yapabilirsiniz. Ek olarak, bu tokenlerin bir hak ediş süresi olmadığından, işlem tamamlanır tamamlanmaz TOADS tokenine erişilebilir. Toplam arzın yaklaşık %69,2’si satış öncesi aşamalar için ayrılacak ve topluluk üyelerine ikramiye ve ödüller verilecek. Ekibin iddiasına göre ödül ve ikramiye sağlanması yalnızca kullanıcıların katılımını teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda rug-pulls şansını da azaltacak.

Ekibin planları arasında yıllık kârın %2,5’inin küresel olarak yağmur ormanlarının korunması ve ağaçların yeniden dikilmesi için çalışan kuruluşlara bağışlanması da yer alıyor. Bu hayırsever bağışları alacak kuruluşlar topluluk üyeleri tarafından seçilecek.

Sui: On-Chain Varlıklar

Sui, günümüz piyasasında yeni başlayanlar için popüler kriptolar arasında olabilir. Kullanıcılarının güvenli ve ölçeklenebilir zincir içi varlıkları dağıtmasını sağlayan niş bir Katman 1 blok zinciri olarak tasarlanmıştır. Yerel tokenı, gaz ücretini ödemek veya ağı güvence altına almak için doğrulayıcıları ödüllendirmek gibi çeşitli işlem amaçları için kullanılan SUI’dir. Ayrıca, platform yatay ölçeklendirme sağladığı için talep arttığında bile kullanıcıların ücretlerdeki ani artışlar konusunda endişelenmesine gerek yoktur. Aynı zamanda, işlemleri paralel olarak işleyerek Sui, varlıklarınki gibi basit değişimlerin bile gerçek zamanlı olarak ve gelişmiş bir güvenlik seviyesiyle sonuçlandırılmasının önünü açıyor. Sui blok zincirinin önemli bir özelliği de nesne merkezli veri modelinin kullanıcıların varlıklarını akıllı sözleşmelerin dışında ve zincir üzerinde saklamalarına olanak sağlamasıdır.

Sango

Sango, Orta Afrika Cumhuriyeti tarafından piyasaya sürülen ulusal dijital para birimidir. Yeni başlayanlar için bir kripto para birimi oluşturan coin’in kendisine bağlı çeşitli faydaları olduğu iddia ediliyor. Örneğin, kullanıcılar Sango tokenlerini kilitleyerek CAR’da vatandaşlık alabilirler. Vatandaşlık elde etmek için beş yıllık bir süre boyunca 60.000 $ değerinde Sango tokenleri kilitlenebilir. Sango’yu satın almak için iyi bir kripto yapan bir diğer önemli kullanım, ülke hükümetinin sahiplerinin onunla arazi sahibi olmalarına izin vermesidir. Orta Afrika Cumhuriyeti, bölge genelinde arazi mülkiyetini merkezsizleştirmek amacıyla, 10.000 $ değerindeki Sango coinlerini 10 yıl boyunca kilitlemeye izin veriyor. On yıl sonra kripto paralar sahiplerine iade ediliyor. Bitcoin blok zinciri üzerine inşa edilen Sango, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin hükümet hizmetlerini güçlendirmek için yeni nesil dijital altyapıyı yaygınlaştırma çabalarının bir parçası olacak ve insanları metaverse’de çözümler üretmeye teşvik edecek.

Magic Blocks: Açık Kaynaklı GameFi Algoritmaları

Magic Blocks, algoritmik bir GameFi ağı olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir platformdur. Tescilli mekaniğe sahip yeni altcoinler ligine katılan Magic Blocks, Zogi Labs tarafından piyasaya sürüldü. Yerel tokenı MBLK’dir ve oyun içi anahtar kripto paradır. Magic Blocks’un ünlü oyunu ‘Legends of Bezogia’ya katılmak için tokena ihtiyacınız var. Bu tokenlar ayrıca varlıkları stake etmek ve ardından diğer DeFi protokollerine katılmak için de kullanılabilir. Proje ön satış aşamasında olsa da Magic Blocks ekibi, katılımcıları motive etmek için eşantiyonlar duyuracak. Ekip, bir MBLK Token sahibine toplam 100.000 $ verecek. Hediye almaya hak kazanmak için kullanıcıların en az 2.000 MBLK tokenına sahip olması gerekmektedir. Kullanıcılar kazanma şanslarını artırmak için ek yarışmalarda da yarışabilirler.

Ethereum ağı tarafından desteklenen Magic Blocks, tokenomiklerini, talebin her zaman belirli bir zaman diliminde mevcut olan arzdan daha güçlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlamıştır. Ekip, bağış toplama turları sırasında toplam tokenlerin yaklaşık %13’ünü satmıştır.

LimeWire: Blockchain İle Yaratıcı Bir Ekonomi

LimeWire, podcast yayıncıları, grafik tasarımcılar, müzisyenler ve videograflar gibi sanatçıların blok zincirinin potansiyelini keşfetmeleri ve kendilerine sunulan hizmetler için zengin ödüller kazanmaları için merkezi olmayan bir platformdur. LimeWire, çaylak kripto kullanıcılarına DeFi araçlarının faydalarından yararlanmaları için benzersiz yollar sunan yeni alt coinler arasında yer alıyor. Yeni başlayanlar için platform, içerik oluşturucuların içeriklerinin bir kısmına NFT’lerde sahip olmalarına yardımcı oluyor. İçerik oluşturucular, çalışmaları topluluk üyeleri arasında her satın alındığında, satıldığında veya takas edildiğinde bir telif hakkı kazanacak. Yerel tokenı LMWR olarak adlandırılır ve LimeWire ile kullanıcılar abonelikler yoluyla yinelenen gelir elde etmeyi dört gözle bekleyebilirler. LimeWire’daki hayranlarına aylık abonelik ödemeleri yapma seçeneği sunabilirler. Kullanıcıların LimeWire ile elde edebilecekleri bir diğer fırsat da hayranlarıyla bağlantı kurmaktır. Kullanıcılar, hayranları veya koleksiyoncularıyla kurdukları benzersiz etkileşimlerden para kazanabilir ve onların doğrudan kendileriyle iletişime geçmelerine izin verebilir. Bu, gelişen bir hayran topluluğu oluşturmalarına ve yeteneklerinin erişimini artırmalarına yardımcı olacaktır.

Tectum: Öçeklendirme

Tectum, SoftNote tarafından desteklenen ve kripto para birimleri için niş bir Katman 2 ölçeklendirme çözümü olan bir blok zinciri ağıdır. Tectum, yüksek hızı ve çevik mimarisi nedeniyle büyük ilgi gören yeni alt coinler arasında yer almaktadır. Blok zinciri saniyede 1 milyona kadar işlemi işleyebiliyor ve sahiplik ve durum hakkında anında güncellemeler sunabiliyor. Merkezi olmayan ağın omurgası olarak hizmet veren Softnote, son teknoloji bir işlemsiz ödeme sistemidir ve ağın yeteneklerine katkıda bulunur. Tectum’un kripto cüzdanı ile kullanıcılar, nominal bir ücret öderken birden fazla kripto para birimini kolayca aktarabilir ve dönüştürebilir. Yerel tokenı TET olarak adlandırılır ve ön satışta mevcuttur. Platform, dijital kullanıcılar için ölçeklenebilir ve güvenli bir çözüm olarak hizmet veren bir kimlik doğrulama sistemi kullanarak kullanıcılarının çıkarlarını ve gizliliğini korur.

Belobaba: Çok Katmanlı NFT’ler

Bu yıl piyasaya sürülen en iyi kripto paralar arasında sayılan Belobaba destekli BITBCN token, kullanıcılara yalnızca bir DAO ekosisteminde eşler arası düğümler olarak katılabilecekleri değil, aynı zamanda NFT’leri de stake edebilecekleri çok katmanlı bir ağ sağlıyor. Bu tokenlar, Binance Smart Chai tarafından desteklenen yardımcı tokenlar olarak geliştirilmiştir. Belobaba ekibi, tokenları Binance Akıllı Zincir üzerinde basarak ağ üzerinde her zaman daha düşük maliyetlerle daha fazla likidite olmasını sağlamıştır. Çok katmanlı kurulum kapsamında kullanıcılar, yönetici olarak sınıflandırmak için minimum miktarda token tutarak beş seviyeden (0 ila 4) herhangi birine katılabilir. Her kademenin farklı bir minimum seviyesi vardır. Buna ek olarak, istedikleri seviyenin gerektirdiği şekilde sınırlı seri NFT’ler satın almaları da gerekecektir. Ağ üzerinde farklı kıdem seviyelerini temsil eden dört çeşit NFT bulunmaktadır.

DigiToads Yorumları

Ekibin iddiasına göre DigiToads kısa sürede büyük bir başarı elde etti, ancak aldığı takdir büyük ölçüde çeşitli özelliklerinden kaynaklanıyor. Yeni başlayan kripto para birimi, iddialara göre TOADS tokeninin uzun bir yolu olduğunu ve uzun vadede kazançlar kaydedebileceğini düşünen birçok kripto analistinden yorumlar aldı. Avantajlar listesinin başında, kullanıcıların pasif gelir elde etmek için birden fazla fırsat arasından seçim yapabilmeleri geliyor. Analistlerden DigiToads brownie puanlarını alan bir diğer faktör de topluluk merkezli odak noktası. Ekip, çabalarını teşvik ederek ve onlara ödüller vererek kullanıcıları katılmaya teşvik etmeyi planlıyor. Örneğin, TOADS tokenlerine sahipseniz, aylık ödüller almaya hak kazanacaksınız. Bu ödüller, projeler tarafından kazanılan yıllık kârın %10’undan oluşacak bir ödül havuzu tarafından finanse edilecek. Ekibin iddiasına göre zaman içinde analistler, TOADS tokeninin 50 kat getiri elde etme potansiyeline bile sahip olduğunu düşünüyor.

En yeni ico projelerine yatırım yapmak, uzun vadede kârlarda istikrarlı bir potansiyel artış sağlamak için iyi bir yol olsa da, yeni başlayan kullanıcıların riski en aza indirmek için çeşitlendirmeye bakmaları gerektiğini de unutmamak önemlidir.

Websitesi – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.