ABD'li avukat, Dapper Labs'ı kayıtsız menkul kıymetler olarak NFT satmakla suçlayan 2021 tarihli bir dava hakkında yorum yaptı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain Association’ın baş hukuk sorumlusu, federal bir yargıcın Dapper Labs’in NBA Top Shots NFT’lerine karşı açılan bir davanın devam etmesine izin verme kararının ardından, bir ABD mahkemesinin özel blok zincirlerindeki dijital varlıkların menkul kıymet olduğuna hükmetmesinin “saçma olacağını” söyledi.

“NFT’lerin Menkul Kıymet Olması Saçma”

ABD’li avukat Jake Chervinsky, federal yargıç Victor Marreo’nun, Dapper Labs’ı kayıtsız menkul kıymetler olarak non fungible token (NFT) satmakla suçlayan 2021 tarihli bir davayı reddetme talebini reddetmesinin ardından bu yorumu yaptı.

Chervinsky, Twitter’daki bir dizi avukat arasında yer aldı ve hakimin talebi reddetmesinin dava hakkında bir karar verildiği anlamına gelmediğini, yalnızca “görünüşte makul” olduğunu yineledi:

Yargıç hiçbir şeye karar vermedi. Menkul kıymet iddialarının en azından ‘akla yatkın’ olması nedeniyle davanın düşme talebinden sonra devam etmesine izin verdi ki bu son derece düşük bir seviye ve hiçbir şekilde nihai bir karar değil

Avukat yaptığı açıklamalara, “Bu anlaşmazlık bir yana, merkezi veri tabanlarında depolanan tüm değerli dijital varlıkların menkul kıymet olması saçma olurdu. Bu, her büyük video oyunu geliştiricisini, etkinlik bilet platformunu, seyahat ödül programını vb. SEC tarafından düzenlenen halka açık bir raporlama şirketine dönüştürecektir.” şeklinde devam etti.

Avukat Görüşleri

Bir başka ABD’li avukat Jesse Hynes da 22 Şubat tarihli Twitter paylaşımında davanın reddine yönelik taleplerin “nadiren başarılı” olduğunu, zira davacının davanın devam edebilmesi için yalnızca yeterli kanıt sunması gerektiğini belirtti. Hynes yaptığı açıklamalarda, “Hakim, Dapper davasında davacının, TÜM İDDİALARIN DOĞRU OLMASI HALİNDE, bir menkul kıymet ihlali olduğuna dair yeterli kanıt sunduğuna karar verdi. Şimdi gerçeklerin ne olduğunu öğrenmek için keşif aşamasına geçiyoruz. Bu tamamlandıktan sonra Dapper muhtemelen Özet Karar için başvuruda bulunacak” diye ekledi.

Dapper Labs aleyhindeki toplu dava, Mayıs 2021’de Dapper Labs‘in NFT’leri kayıtsız menkul kıymet olarak sattığını iddia eden davacı Jeeun Friel tarafından açılmıştı.

Yargıç Marreo, 22 Şubat’ta davanın reddedilmesi talebini reddetti. Dapper Labs’ın Moments NFT‘yi sunduğu özel planın muhtemelen yatırımcılar ve kendileri arasında Howey Testi kapsamındaki yatırım sözleşmesi kriterlerini karşılayan yeterli bir yasal ilişki yarattığını söyledi.