Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple (XRP) fiyatı, önemli bir direnç alanının onu reddetmesinin ardından 19 Nisan’da keskin bir düşüş yaşadı. Düşüşe rağmen, dalga sayımı, fiyat yakında bir dibe ulaştığı sürece potansiyel bir tersine dönüş için umut veriyor. XRP yükseliş yapısını geri kazanabilecek mi?

Ripple Fiyatı Dirençle Mücadele Ediyor

XRP fiyatı, 21 Mart’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktığından beri artış gösterdi. Hattan kırılım, önceki düzeltmenin sona erdiğini göstermiş olabilir. Bu da 29 Mart’ta 0,585 dolarlık yeni bir yıllık zirveyi beraberinde getirmeyi başarmıştı.

Başlangıçta fiyat 0,530 dolarlık direnç alanını aşmış gibi görünüyordu. Ancak, XRP uzun bir üst fitil oluşturdu ve düştü. Fitil bir zayıflık işareti olarak kabul edilir. Bu, alıcıların fiyatı sürdüremediği ve satıcıların devraldığı ve aşağı çektiği anlamına geliyor olabilir. Benzer bir fitilin 14 Nisan’da görülmesi (kırmızı simge) bu olasılığı destekliyor. Yani, 0,530 dolarlık alan şimdi tekrar direnç görevi görüyor olabilir.

Dahası, kripto varlık düşüş eğilimi gösteren bir yapı oluşturma sürecinde de olabilir. Bu, bir önceki artışın tamamının bir gün içinde olumsuzlaştığı bir tür düşüş yapısı olabilir. Uzun üst fitillerle ilgili önceki düşüş senaryoları uyumlu olabilir.

XRP Fiyat Tahmini: Fiyat Nasıl Toparlanabilir?

Kısa vadeli altı saatlik sayımdan elde edilen teknik analiz, yükseliş eğilimli bir XRP fiyat tahminini beraberinde getiriyor. Bunun ana nedeni dalga sayımı olarak gösterilebilir. Elliott Dalga teorisi, teknik analistler tarafından kullanılan bir araç olarak biliniyor. Trendin yönünü belirlemek için yinelenen uzun vadeli fiyat modellerini ve yatırımcı psikolojisini arar.

Buna göre, mevcut fiyatın beş dalgalı bir artışın (beyaz) dördüncü dalgasında olduğu görülüyor. Bu, XRP’nin gelecekteki fiyatı için olumlu bir göstergedir ve potansiyel olarak 0,525 dolar direncini aşıp 0,650 dolara ulaşabileceğini düşündürmekte.

Dördüncü dalganın fiyat hareketi gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Şu anda, düzeltici dalgayı tamamlamak için en olası model, 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesinde bir sıçramadır. Fibonacci geri çekilme seviyeleri, bir yönde büyük bir fiyat hareketinden sonra, fiyatın orijinal yönde devam etmeden önce kısmen önceki bir fiyat seviyesine geri çekileceğini varsayar. Gelecekteki yukarı yönlü hareketlerin zirvesini belirlemek için de kullanılabilirler.

Dolayısıyla, yükseliş eğilimli XRP fiyat tahmini gerçekleşirse, Ripple fiyatı 0,650 dolar direnç alanına yükselebilir. Yatay bir direnç alanı olmasının yanı sıra, aynı zamanda dördüncü dalganın (siyah) 1,61 Fib’idir. Bu izdiham nedeniyle, alan muhtemelen tepe noktası olarak hareket edecektir.

Bununla birlikte, birinci dalganın altında 0,433 dolar (kırmızı çizgi) seviyesindeki bir düşüş, bu yükseliş dalgası sayımını geçersiz kılabilir. Bu durumda, XRP fiyatı 0,37 dolarlık yatay destek alanına kadar düşebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.