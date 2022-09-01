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Kıdemli analist Michaël van de Poppe, son dönemlerde kaydettiği devasa kazançlar ile gündemden düşmeyen popüler altcoin’e dair uyarıda bulundu.

LUNC, Asla 1 Doları Göremeyecek!

Ünlü kripto para analisti ve Eight Global’ın kurucusu Michaël van de Poppe, Terra Luna Classic (LUNC) fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Analiste göre, LUNC, alsa 1 dolara ulaşamayacak. Yakın tarihli bir tweet’te Poppe, LUNC yatırımcılarna son günlerdeki devasa ralliye rağmen LUNC fiyatının bir daha asla 1 doları görmeyeceğini iddia etti. Poppe, bir Twitter kullanıcısına, dip seviyeden 3.000.000 LUNC satın aldığını ve tekrar 1 dolara ulaşırsa kalp krizi geçireceğini sÖyledi. Yoruma yanıt veren Poppe, LUNC’i 1 dolarda görmenin “rüya” olacağını ifade etti. Tahmininin nedenini belirtmesi istendiğinde, analist kullanıcıyı “basit matematik prensiplerini ” uygulamaya çağırdı. Luna Classic, geçen hafta etkileyici bir performans sergiledi. Son yedi gün içinde, LUNC %133,5 arttı. Altcoin son 14 günde %143 değer kaandı. Ek olarak, LUNC son 24 saatte %50 artış kaydetti.

Coingecko verilerine göre, LUNC an itibariyle 0,0024065 dolardan işlem görüyor. LUNC değerlerindeki büyük artış, yaşanan büyük kriz göz önüne alındığında birçok kişiyi şaşırttı. Terra ekibi, topluluğun karşı çıkmasına rağmen, yatırımcıları kayıplarını telafi etme çabasının bir parçası olarak yeni bir zincir başlattı ve token piyasaya sürdü. LUNC yatırımcıları, fiyatının tekrar ivme kazanması için Terra ekibini token arzının bir kısmını yakmaya çağırdı. Ancak, ekibin bu çağrıları görmezden gelmesiyle, yatırımcılar kendileri token yakma seansları yapıyor. LUNC yatırımcıları, planlı bir yakım programı uyguluyor. Şu ana kadar 3 milyardan fazla LUNC yakıldı. Ayrıca, tüm LUNC işlemlerinin %1,2’sini yakmak için bir teklif kabul edildi. %93 oy almasına rağmen, teklif henüz uygulanmadı. Ancak, LUNC yatırımcıları, varlığın fiyatını artırmak için yatırımcıları topluluk yakım organizasyonlarına katılmaya devam etti.

Piyasa, Ne Zaman Düze Çıkacak?

Bitcoin kısır bir döngüde ivme kazanmaya çalışırken, yatırımcıların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. Teknik analist Rekt Capital, mevcut ayı piyasasının 2022’nin 4. çeyreğinde sona ereceğini tahmin ediyor. Özellikle yaptığı analiz, mevcut ayı döngüsünün sadece birkaç ayı kaldığını tahmin eden Glassnode Insights’ın analizleriyle aynı doğrultuda.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong Salı günü yaptığı açıklamada, kripto kışının 12 ila 18 ay daha sürebileceğini ve yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olmalarını söyledi. CNBC ile yaptığı röportajda Armstrong, ayı piyasasının bu süre zarfı içerisinde ermesini umarken, ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase’in de bu sarsıntılı süreçte daha kapsamlı önlemler aldığını vurgulad