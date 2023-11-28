Nadir Sinyal Yine Devreye Girdi! Son Görüldüğünde Bitcoin ve Ethereum Fiyatı Rekor Kırmıştı!

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) ve altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) “gelecek ayın” ve “önümüzdeki ayın” vadeli işlemlerindeki fiyat farkı geçen hafta 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Contango olarak adlandırılan bu durum piyasadaki trendin yükseliş trendinde olduğuna işaret ediyor.

BTC ve ETH İçin Nadir Model Bir Kez Daha Göründü

Chicago Ticaret Borsası‘nın (CME) BTC ve ETH’ye bağlı vadeli işlemler piyasasında kısa süre önce ortaya çıkan nadir sinyal, önde gelen kripto paralar üzerinde long diğer bir deyişle kaldıraç kullanarak yükseliş pozisyonu almaya yönelik güçlü bir yatırımcı eğilimi olduğuna işaret ediyor.

Vadeli işlemler sözleşmesi, dayanak varlığın vade tarihi olarak adlandırılan belirli bir gelecekteki tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan almak veya satmak için yapılan yasal bir sözleşmedir. Vadeli işlemler piyasaları genellikle vadeli işlemler fiyatının spot fiyatın üzerine çıktığı ve daha uzak vadeli işlemlere ait fiyatın daha yakın vadeli işlemlerdeki fiyattan daha yüksek olduğu durumları tanımlamak için kullanılan bir terim olan contango durumu gösterme eğilimindedir. Alım baskısındaki bir artış genellikle contango’nun genişlemesine neden olur.

K33 Research tarafından takip edilen verilere göre, BTC ve ETH‘nin vadeli işlemlerdeki fiyatları son zamanlarda aynı durumla karşı karşıya ve gelecek ay olarak adlandırılan vadeli işlem sözleşmeleri, 2018’den bu yana nadir olarak görülen bir durum olan önümüzdeki ayın sözleşmesine göre kayda değer bir pozitif primle işlem görüyor. Önümüzdeki ayın vadeli işlem sözleşmeleri mevcut tarihe en yakın vade tarihine sahipken, gelecek ayın vadeli işlemler sözleşmeleri bir sonraki ayın vadeli işlemler sözleşmeleri olarak adlandırılır.

K33 Research’ün kıdemli analisti Vetle Lunde görülen bu duruma ilişkin yaptığı yorumda “CME’de çok güçlü bir yükseliş beklentisi söz konusu. Bu durum long pozisyon açma arzusunun getiri primlerinin artmasına yol açtığını gösteriyor” dedi.

Söz konusu CME vadeli işlemleri sırasıyla 5 BTC ve 50 ETH büyüklüğünde. Bu yazının hazırlandığı sırada Aralık ayında sona eren sözleşmeler ön ay sözleşmeleri olarak adlandırılırken, Ocak ayında sona erenler bir gelecek ay sözleşmeleri olarak adlandırılmaktadır.

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Önümüzdeki Ay İle ve Gelecek Ayın Sözleşmeleri Arasındaki Makas Açıldı

Önümüzdeki ayın ve gelecek ayın BTC ve ETH vadeli işlemler sözleşmeleri arasındaki haftalık makas kısa bir süre önce yıllık bazda yüzde 1,5’e yükseldi ve 2021’in başlarındaki boğa piyasası günlerinden bu yana ilk kez böyle bir durum görüldü. Bu model bugüne kadar yalnızca dört kez görüldü; bunlardan üçü boğa koşusu sırasında, biri ise Mart 2020’deki koronavirüs kaynaklı çöküşten birkaç hafta önce görüldü. Lunde’ye göre, her iki vadeli işlemler sözleşmeleri arasındaki contango Pazartesi günü bir miktar daraldı ancak yükseliş trendine işaret etmeye devam ediyor:

Dün contango’da kayda değer bir daralma görüldü. Aralık ayına ait vadeli işlem sözleşmelerinden 7 bin BTC değerindeki bir açık pozisyon kapatıldı ve ETH’de de BTC’ye benzer bir model gördükten sonra geçen hafta tüm zamanların en yüksek nominal açık pozisyonuna ulaşan birikim silindi. […] Getiri primleri çift haneli rakamlarda kalmaya devam ediyor, yani CME’deki yatırımcı duyarlılığı aşırı yükselişte.

Protocol’ün kurucu ortağı Huf, contango’daki son genişlemenin geleneksel piyasa oyuncularının yükseliş pozisyonu almasından kaynaklandığını söyledi. Huf, “Bu durum geleneksel finansın spottan olmasa da vadeli işlemlerde ağırlıklı olarak long pozisyona sahip olduklarını gösteriyor. Muhtemel spot ETF onayına doğru long pozisyon sayısının artmaya devam etmesi beklenebilir.” dedi.

Huf, yükselen vadeli işlem primlerinin baz işlemlerine ya da nakit ve taşıma arbitrajına olan ilgiyi yeniden artırabileceğini de ekledi. Bu strateji, spot piyasada kripto para satın almayı ve aynı anda vadeli işlemlerde short pozisyon açmayı kapsıyor. 2020-2021 boğa koşusu sırasında en çok tercih edilen stratejilerden biri olan bu strateji, yatırımcıları fiyatlardaki aşırı volatiliteden korurken, primden kazanç sağlamalarına olanak tanıyor.