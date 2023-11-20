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Müjde: Seri Bozulmadı İşte Kripto Paraları Bekleyenler

Özet

  • Arjantin seçimlerinin sonucu kripto paralarda yükselişi tetikledi.
  • Bitcoin hash oranı ATH seviyesine ulaştı.
  • BTC rallisi devam ederse 42.500 ve 50.000 dolara devam edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:20
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları BTC fiyatı yeniden 37.000 doları aştığı için mutlu ve piyasa genelinde tekrar toparlanma başladı. Bitcoin geçtiğimiz gün boyunca 36.500 dolar seviyesinde oyalandı ve günlük kapanış yaklaştıkça yükselişe geçti. Beşinci haftayı da yeşil kapatan kral kripto para birimi artık beklenen yeni yükseliş dalgasına hazır görünüyor.

Bitcoin Fiyatı Artıyor

Kral kripto para birimi 31.000 doları geri aldığından beri yeni zirvelere odaklanıyor. Ekim ayında ivme kazanan ralli bu ay 38.000 dolar sınırına kadar yükselişi beraberinde getirdi. RSI nötr bölgenin üzerinde ve fiyatla birlikte tekrar toparlanıyor. Bitcoin madenci gücü geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm bunlar orta ve uzun vadeli fiyat performansına dair iyimserliği destekliyor.

Üstelik kripto paraların yükselişini destekleyen bir önemli gelişme daha oldu. Arjantin yeni başkanı olarak Bitcoin yanlısı bir aday seçti ve yakın tarihli raporda Bitcoin benimsemesinin yeni zirvelere ulaştığı görülüyor.

Birkaç hafta içinde ETF onayı gelebileceğine dair iyimserlik son ertelemelerle baltalansa da son tarihlere pek uzun bir süre kalmadı. Ocak ayı içinde SEC çoğu ETF için son kararını verecek ve güçlenen iletişim, ETF dosya güncellemeleri bize gerçek bir boğa sezonunun erken sinyallerini veriyor olabilir.

Kripto Paraları Bekleyenler

Eğer BTC 38.000 doları destek olarak ele geçirebilirse bu durum altcoinlerin önemli bölümünün devasa artışlar yaşamasına neden olabilir. Hatta ralli konusunda istekli birçok altcoinin fiyatını birkaç kata katladığını bile görebiliriz. Peki Bitcoin için fiyat beklentileri neye işaret ediyor? Elliott Dalga (EW) teorisi bu noktada bize fikir verebilir.

En olası sayım Eylül ayında beş dalgalı yükseliş hareketi başlangıcına işaret ediyor. Buna göre BTC yeni zirveleri tetiklemesiyle meşhur üçüncü dalgada salınıyor. Alt dalga sayımı ise fiyatın dördüncü dalgaya geçtiğini ve düzeltici hareketin ortasında olduğunu söylüyor.

Eğer Bitcoin fiyatı yukarı yönlü hareket etmeye devam ederse fiyat %35 oranında artabilir ve 50.000 dolarlık yatay dirence ulaşıldığını görebiliriz. Yerel zirve olarak 42.500 dolar seviyesi ideal ve kar satışlarıyla burada bir ara düzeltmenin ardından 50.000 zirvesinin test edildiği görülebilir.

Tersi senaryoda hedef 33.500 dolarda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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