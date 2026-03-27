Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si düşük ücretle rekabet yaratacak

Morgan Stanley, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu güncellenmiş başvuru ile, üzerinde çalıştığı spot Bitcoin borsa yatırım fonunda (ETF) yönetim ücretini 14 baz puan olarak duyurdu. Bu oran, şu an piyasada bulunan benzer ürünlerin bir adım altında yer alıyor. Bankanın söz konusu adımı, rakip ETF sağlayıcıları arasında yeni bir ücret rekabeti başlatabilir.

Piyasadaki ücret dengesi değişiyor

Yapılan son başvuruda, Morgan Stanley’nin teklif ettiği ücret oranı, mevcutta önde gelen fonların uyguladığı 15 ile 25 baz puanlık aralığın altında konumlanıyor. Şu anda piyasadaki en düşük ücretli ETF olan Grayscale’in Bitcoin Mini Trust’ı yüzde 0,15 oranında yıllık masraf taşıyor. Sektörün en büyük ürünlerinden BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda ise bu oran 25 baz puan olarak açıklanmış durumda.

Her ne kadar oranlar yakın görünse de, küçük bir ücret farkı yatırımcılar için önem taşıyabiliyor. Çünkü spot Bitcoin ETF’ler birbirine yakın düzeyde fiyat performansı sunuyor; fonlar doğrudan Bitcoin tutarak kripto para fiyatını yakından izlemeye çalışıyor. Bu nedenle maliyet, yatırımcılar ve danışmanlar için önemli bir karar noktasına dönüşüyor. Tek işlemle yatırımcılar, benzer bir piyasa pozisyonunu korurken daha düşük ücretli ürüne geçiş sağlayabiliyor.

Geçmişte de ETF sektöründe maliyetlerdeki küçük oynamalar, yatırım primlerinin akışını etkileyen bir etki yaratmıştı. Düşük ücretli fonlar genellikle yeni yatırım alırken, daha yüksek maliyetli ürünlerde fon çıkışları hızlanabiliyor. Grayscale’in amiral gemisi konumundaki Bitcoin Trust fonundaki toplam varlıkların ocak 2024 başında 29 milyar dolardan şu anda 10 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Büyük oyuncunun etkisi ve stratejisi

Morgan Stanley, ABD’nin en büyük finansal kuruluşları arasında yer alıyor. Bankanın yönetimindeki müşteri varlıkları trilyonlarca dolara ulaşıyor ve oldukça geniş bir finansal danışman ağına sahip. Bu ölçek sayesinde, müşteri portföylerinde yapılacak küçük oranlı dağılım değişiklikleri bile piyasa genelinde milyarlarca dolarlık hareketlilik yaratabiliyor.

Ücret politikasındaki bu yaklaşımın, bankanın pazar payı kazanmayı hedeflediği şeklinde değerlendirildi. Uzmanlar, ürünler arasında belirgin başka bir fark olmadığı için, maliyet ve erişimin çoğu yatırımcı için temel unsurlar olarak öne çıktığı görüşünde.

Morgan Stanley’nin ETF’sinin borsada işlem görmesi için başvuru sürecinde ilerleme devam ediyor. New York Borsası’ndan söz konusu MSBT fonu için işlem listesi duyurusu geldi. Onay verilirse, ürünün kısa sürede işlem görmeye başlayabileceği ifade edildi.

Regülatörlerin onay vermesi halinde, Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si doğrudan büyük bir ABD bankasının çıkardığı ilk ürün olma özelliğine sahip olacak. Bu gelişmenin, ücret ve dağıtım alanında yeni bir rekabet dönemi başlatması bekleniyor.