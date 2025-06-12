Morgan Stanley ve 2025-2026 Piyasa Tahminleri, Kripto Paralarda Beklenti Ne?

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, S&P 500 endeksindeki mevcut durum ve gelecek beklentileri hakkında yaptığı değerlendirmede, endeksin yakın zamanda Nisan ayındaki dip seviyelerine gerilemesinin olası olmadığını, aksine önümüzdeki 12 ayda yeni rekor seviyelere ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti.

2025 Ekonomi Beklentileri

Morgan Stanley Küresel Kurumsal Kredi Araştırmaları Başkanı Andrew Sheets, CNBC’ye verdiği röportajda, S&P 500 endeksinin 2026 yılında yaklaşık %8 oranında değer kazanabileceğini ifade etti. Sheets, bu yükselişin temelinde makroekonomik ortamda beklenen olumlu gelişmelerin yer aldığını belirtti. Özellikle enflasyonun bir miktar artış gösterebileceğini, ekonomik büyümede yavaşlama görülse de, piyasaların bu durumu öngörebildiğini vurguladı.

Sheets ayrıca şirketlerin kazançlarında son dönemde olumlu revizyonların başladığına dikkat çekti. Endeksin daha önce olası bir resesyon ihtimalini fiyatladığını, Nisan ayındaki düşük seviyelerde genel anlamda aşağı yönlü risklerin ortaya çıktığını belirtti. Bu nedenle önümüzdeki dönemde daha olumlu bir ivmenin hakim olabileceği düşünülüyor.

Sheets’in açıklamalarında öne çıkan diğer bir unsur ise Amerikan dolarının zayıf seyretmesi oldu. Zayıf doların şirket kazançlarını olumlu etkileyebileceğini ifade eden Sheets, bunun da endeks üzerinde pozitif bir etkisinin olacağı görüşünde. Bu tahminler elbette kripto paraların da lehine çünkü Bitcoin $107,041.02 öncülüğünde piyasalar ABD teknoloji hisseleriyle paralel performans gösteriyor.

Fed Tahminleri

Sheets, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek 12 ay içerisinde faiz indirimine gitmesinin beklendiğini, bu süreçte resesyon riskinin düşük olduğunu ve piyasada bu durumun fiyatlara yansıdığını belirtti.

Morgan Stanley Küresel Kurumsal Kredi Araştırmaları Başkanı Andrew Sheets: “Piyasalarda durgunluk fiyatlandı. Önümüzdeki dönemde zayıf dolar, olumlu kazanç revizyonları ve daha iyi bir değişim oranı, S&P 500’ün güçlü kalmasına yardımcı olacak. Fed’in faiz indirimi yapması bekleniyor ve genellikle bu süreçte endeksin katsayısı gerilemez. Dolayısıyla, S&P 500’ün önümüzdeki yıl ortasında 6.500 puana çıkabileceğini düşünüyoruz.”

S&P 500 endeksi halihazırda 6.038 seviyesinde bulunuyor. Sheets, mevcut durumda ekonomik büyümede yavaşlama yaşansa da, ılımlı enflasyon ve zayıf doların etkisiyle endeksin yukarı yönlü hareket edebileceği görüşünü dile getirdi.

Piyasalarda genel olarak forward-looking (ileriye dönük) bir yaklaşımın benimsendiği, dolayısıyla mevcut kısa vadeli olumsuzlukların piyasa fiyatlarına büyük ölçüde yansıtıldığı ifade edildi. Kazanç revizyonlarının iyileşmesi ve Fed’in destekleyici para politikası beklentisiyle yatırımcıların orta vadede daha iyimser olabileceği değerlendiriliyor.

Gelecek yıl ortasına kadar S&P 500 endeksinde yeni zirvelerin görülebileceği öngörüsü, özellikle ABD ekonomisindeki gelişmeler ve küresel finans şartlarındaki değişikliklerle yakından ilişkili bir şekilde dikkatle takip ediliyor.

Morgan Stanley’in değerlendirmelerine göre, S&P 500 endeksinde yükseliş potansiyeli bulunuyor. Endeksin performansında özellikle Fed’in faiz indirimleri, Amerikan dolarının zayıf seyri ve şirket kazançlarındaki iyileşmelerin etkili olabileceği öne sürülüyor. Yatırım yapmak isteyenlerin, finansal piyasalardaki olası dalgalanmaları ve küresel ekonomik gelişmeleri dikkatle izlemesi öneriliyor. Şirket beyanlarının gelecekteki piyasa hareketleri için kesin bir garanti oluşturmadığı, bu nedenle bireysel risk analizinin önem taşıdığı belirtiliyor.