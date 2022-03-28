Yapılan açıklamalara göre Moon Metaverse, oyuncuları yıldızlar arasında geçen destansı bir bilimkurgu yolculuğuna çıkarıyor. Kullanıcılar, bir karakter yaratıyor, yeni bir dünya geliştiriyor ve Ay’ı ilk kolonize edenlerden biri olma şansını yakalıyor. Uzay çağı oyna-kazan oyunu kısa süre önce başarılı bir özel arazi satışını tamamladı ve çok beklenen astronomik dünyayı satışa çıkardı.

Yapılan açıklamalara göre 126.000 adet NFT arazisinden oluşan bir ay manzarasına sahip dünya, son derece ayrıntılı ve tamamen keşfedilebilir durumda. Moon’un potansiyel toprak sahipleri nihayet uzay araştırma misyonlarının planlanması konusunda tam bir özgürlüğe sahipler ve artan arazi ve kaynak mevcudiyetinden yararlanabilirler.

Ekibin açıklamalarına göre her lunar NFT’si, metaverse’ün yükselişinden kâr etmek isteyenler için akıllı bir yatırım olacak. Arazi sahipleri bu arazilerde evler inşa ederek, iş kurarak ve gelir getiren çok çeşitli diğer faaliyetlere katılarak Moon’un oyuncu odaklı ekonomisine katılabilecek.

Civilizations ve Age of Empires gibi efsanevi strateji oyunlarından ilham alan Moon Metaverse, oyunculara Ay’ın gizemlerini ortaya çıkarmak için heyecan verici bir yolculuğa çıkarken benzersiz seviyelerde özgürlük vaat ediyor.

Neden Moon Metaverse Arazileri?

Moon, oyuncularına keşfetmek ve kazanmak için görünüşte sınırsız fırsatlar sunarak NFT oyun piyasasında devrim yaratmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamalara göre NFT arazilerinin değeri, akıllı, stratejik oyun yoluyla artırılabilecek. İşletmeler ve oyuncular ay yaşamına, çalışarak ve vergi ödeyerek katılmaya başladıkça pasif olarak gelir elde edecekler. Bir arsa üzerinde gerçekleşen her işlem, sahibine Moon’un token’ı şeklinde gelir sağlayacak.

Bunlara ek olarak muhtemel arazi sahipleri, Kuzey Kutbu ve büyük çöl kraterleri gibi çok rağbet gören yerler de dahil olmak üzere, eksiksiz ay manzarasına sahip olacak. Her biri Moon tokenları kullanılarak oyuncuların istediği gibi satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir ve geliştirilebilir olacak.

Ekibin açıklamalarına göre Moon’un oyuncu odaklı ekosistemi, sınırlı arazi parçalarına, oyun içi kaynaklara ve araçlara olan talebi artırırken token’ın uzun vadeli değerini desteklemek için akıllıca tasarlandı. Moon token’ları bir dizi oyun içi aktiviteden kazanılacak ve uzun vadeli olarak yatırımı yapılabilecek, kripto borsalarında satılabilecek veya Hex geliştirmeye devam etmek için oyuna geri gönderilebilecek.

Uzay Çağı Oyunu

Moon topluluğunun nihai görevi, ilk ay kolonisini yaratarak 60’ların sonundaki ve 70’lerin başındaki Ay’a inişlerini geçmektir. Çekirdek oyun, ay yüzeyinin tamamına yayılmış NFT arazi parsellerinin kontrolü etrafında dönecek. Bu sanal alanlar, oyunun en önemli ve değerli varlıkları olarak hareket edecek.

Yapılan açıklamalara göre oyuncular klanlar oluşturacak ve Ay ülkelerini geliştirmek için birlikte çalışacaklar.

Gezegenler arası ticaret yolları oluşturulabilecek.

Siyasi anlaşmazlıklar döneminde müzakereler yapılacak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek çatışmalarda rol alınabilecek.

Kullanıcılar Ay’ın karanlık tarafını keşfederek gizemleri bulabilecek ve komplo teorilerini çürütebilecek.

Yapılan açıklamalara göre Moon Metaverse bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

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