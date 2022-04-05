Monopoly On-chain, güçlü ABD konut piyasasının kapılarını, kripto varlığı (MPT) aracılığıyla dijital varlık dünyasına açıyor.
Dijital varlık alanında pasif gelir elde etmenin birçok farklı yolu olmasına rağmen, hiçbiri bu istikrarlı gelir elde etme biçimini blok zincirine bağlayamadı. Monopoly On-Chain, dijital varlık alanını emlak piyasasıyla birleştiriyor. MPT Token sahipleri, Monopoly On-Chain’in portföyü altındaki mülklerden elde edilen kira gelirine doğrudan erişime sahip olacaklar.
Bunun yanında Monopoly On-Chain, portföyündeki tüm mülklerden toplanan kira gelirini, MPT Token sahiplerine USDT olarak dağıtacak. Bu, kripto para piyasaları nasıl dalgalanırsa dalgalansın, token sahiplerinin istikrarlı pasif gelir elde edecekleri anlamına geliyor. Buna ek olarak MPT Token sahipleri, Monopoly On-Chain’in zamanla büyüyecek olan mülk portföyünden düzenli olarak pasif gelir elde edecekler. Bu, MPT Token sahiplerine dağıtılan pasif gelirin, Monopoly On-Chain gayrimenkul portföyü genişledikçe zaman içinde istikrarlı bir şekilde artacağı anlamına geliyor.
Özetle, MPT Token sahipleri;
Monopoly On-Chain, dijital varlık dünyasındaki bir eksikliği, dünyanın en sağlam konut piyasalarından birinde somut mülkler vasıtası ile elde edilecek geliri, dijital varlıklara yatırım yapan bireylere ulaşılabilir hale getirerek dolduruyor. Mevcut geleneksel gayrimenkul yatırım yöntemlerinde birçok zorluk var ve Monopoly On-Chain tüm zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor:
Yapılan açıklamalara göre portföyde halihazırda birden fazla mülk bulunan ve halihazırda fonlama hedeflerine ulaşmış olan, yalnızca 108.000 dolar bir piyasa değeri ile piyasaya çıkacak olan MPT Token, harika bir başlangıç için konumlandırılmış. Toplam 100 Milyon adet MPT Tokendan yalnızca 1,2 Milyon adeti, merkezi olmayan borsada dolaşıma girecek. Düşük arza ek olarak, kira gelirlerinden ve %2’ lik işlem hacmi ödülünden pay almak sadece staking yoluyla olacağından, satın alınabilecek token miktarı da çok düşük olacak. Bu, piyasada çok düşük bir MPT Token arzı yaratacak ve token fiyatını olumlu yönde etkileyecek.
Son derece düşük piyasa arz değeri, az sayıda dolaşımdaki token miktarı, yalnızca stake edenlere dağıtılan istikrarlı USDT ödülleri olarak sağlam pasif gelir, ilk aydan itibaren ABD’deki maddi mülkler tarafından desteklenen kira geliri dağılımı, MPT Token’ ı ön plana çıkarıyor.
MPT Token Ekonomisine göre;
Açıklamaya göre MPT, Token tahsisi aşamasında “Balina Karşıtı Politika” uygular. Büyük yatırımcının tokenlarını elde etme süresi uzun tutuldu;
Token dağıtım sürecinin ana hatları: