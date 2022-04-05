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Monopoly On-Chain, Gayrimenkul İle Pasif Gelir Üretiminde Devrim Yaratmayı Amaçlıyor

19:30
5 Nisan 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Monopoly On-chain, güçlü ABD konut piyasasının kapılarını, kripto varlığı (MPT) aracılığıyla dijital varlık dünyasına açıyor.

Blockchain Aracılığı İle Dünya Çapında Erişilebilir

Dijital varlık alanında pasif gelir elde etmenin birçok farklı yolu olmasına rağmen, hiçbiri bu istikrarlı gelir elde etme biçimini blok zincirine bağlayamadı. Monopoly On-Chain, dijital varlık alanını emlak piyasasıyla birleştiriyor. MPT Token sahipleri, Monopoly On-Chain’in portföyü altındaki mülklerden elde edilen kira gelirine doğrudan erişime sahip olacaklar.

Bunun yanında Monopoly On-Chain, portföyündeki tüm mülklerden toplanan kira gelirini, MPT Token sahiplerine USDT olarak dağıtacak. Bu, kripto para piyasaları nasıl dalgalanırsa dalgalansın, token sahiplerinin istikrarlı pasif gelir elde edecekleri anlamına geliyor. Buna ek olarak MPT Token sahipleri, Monopoly On-Chain’in zamanla büyüyecek olan mülk portföyünden düzenli olarak pasif gelir elde edecekler. Bu, MPT Token sahiplerine dağıtılan pasif gelirin, Monopoly On-Chain gayrimenkul portföyü genişledikçe zaman içinde istikrarlı bir şekilde artacağı anlamına geliyor.

Monopoly On-Chain Utility Token: MPT

Özetle, MPT Token sahipleri;

  • ABD pazarındaki mülkler aracılığıyla elde edilen kira gelirine doğrudan erişim,
  • Monopoly On-Chain’in edindiği her yeni gayrimenkul ile artacak getiri,
  • MPT Token stake ederek, yapılacak her bir işlemin (alım, satım, transfer) %2’si oranında USDT ödül elde etme,
  • Monopoly On-Chain portföyündeki her bir mülkün tahmini cari değerinin yanı sıra satın almanın tam adresine, tarihine ve satın alma tutarını her an görebilme imkanına sahip olacaklar.

Monopoly On-Chain, dijital varlık dünyasındaki bir eksikliği, dünyanın en sağlam konut piyasalarından birinde somut mülkler vasıtası ile elde edilecek geliri, dijital varlıklara yatırım yapan bireylere ulaşılabilir hale getirerek dolduruyor. Mevcut geleneksel gayrimenkul yatırım yöntemlerinde birçok zorluk var ve Monopoly On-Chain tüm zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyor:

  • ABD’de olmak zorunda değilsiniz.
  • Akredite bir yatırımcı olmak zorunda değilsiniz.
  • Elinizde tuttuğunuz ve stake ettiğiniz tokenlar zamanla değer kazanırken, katılmak ve kendiniz için pasif bir gelir yaratmak için büyük miktarda fon ayırmanız gerekmez.

Yapılan açıklamalara göre portföyde halihazırda birden fazla mülk bulunan ve halihazırda fonlama hedeflerine ulaşmış olan, yalnızca 108.000 dolar bir piyasa değeri ile piyasaya çıkacak olan MPT Token, harika bir başlangıç için konumlandırılmış. Toplam 100 Milyon adet MPT Tokendan yalnızca 1,2 Milyon adeti, merkezi olmayan borsada dolaşıma girecek. Düşük arza ek olarak, kira gelirlerinden ve %2’ lik işlem hacmi ödülünden pay almak sadece staking yoluyla olacağından, satın alınabilecek token miktarı da çok düşük olacak. Bu, piyasada çok düşük bir MPT Token arzı yaratacak ve token fiyatını olumlu yönde etkileyecek.

Son derece düşük piyasa arz değeri, az sayıda dolaşımdaki token miktarı, yalnızca stake edenlere dağıtılan istikrarlı USDT ödülleri olarak sağlam pasif gelir, ilk aydan itibaren ABD’deki maddi mülkler tarafından desteklenen kira geliri dağılımı, MPT Token’ ı ön plana çıkarıyor.

MPT Token Ekonomisine göre;

  • TGE’de tüm tokenların yalnızca %2,79’u piyasaya sürülür
  • 6. ayda tüm tokenların yalnızca %10,4’ü piyasada olacak
  • İlk yılda tüm tokenların yalnızca %16,9’u piyasada olacak
  • 5. Yılda tüm tokenların yalnızca %43,1’i piyasada olacak
  • 10. Yılda tüm tokenların yaklaşık %54,2’si piyasada olacak.

Açıklamaya göre MPT, Token tahsisi aşamasında “Balina Karşıtı Politika” uygular. Büyük yatırımcının tokenlarını elde etme süresi uzun tutuldu;

  • 5.000$ ile 100.000$ arası yatırımcılar 20 ayda,
  • 1.000$ ile 5.000$ arası yatırımcılar 9 ayda tokenlarını teslim alacaklar.

Token dağıtım sürecinin ana hatları:

  • Tüm tokenlar 25 yıl içinde piyasaya sürülür.
  • Takıma ait tokenlar TGE’den 6 ay sonra başlar ve 5 yılda tamamlanır.
  • Pazarlama, rezerv, likidite, stake ödül tokenları 25 yıl içinde piyasaya sürülür
  • Büyük yatırımcılar ve danışmanların tokenlarının teslim edilmesi TGE’den 8 ay sonra başlayıp ortalama 2 yılda tamamlanır.
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