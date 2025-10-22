Moca Network, AIR Identity ile Doğrulanmış SK Planet Kullanıcılarını Ödüllendirmek İçin AIR Shop’u Başlattı



Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Animoca Brands’in, dünyanın en büyük zincirden bağımsız merkeziyetsiz dijital kimlik ağını inşa eden öncü projesi Moca Network, bugün dünyanın ilk doğrulanabilir sadakat platformlarından biri olan AIR Shop’un lansmanını duyurdu. Spree Finance (“Spree”) ile birlikte geliştirilen bu platform, token bazlı ekonomiler için ticaret ve ödül altyapısı sunuyor. Güney Kore’nin önde gelen bilişim ve iletişim şirketlerinden SK Planet ile yapılan iş birliği sayesinde AIR Shop, doğrulanabilir ve birlikte çalışabilir sadakat programları oluşturmayı amaçlıyor. Platform artık kullanıma açık.

SK Planet, ülkenin en büyük entegre ödül hizmeti olan OK Cashbag’in işletmecisi olarak, Moca Network’ün kurumsal düzeydeki merkeziyetsiz kimlik altyapısını benimseyerek önemli bir adım attı. Moca Network’ün dijital kimlik protokolü AIR Identity’yi ekosistemine entegre eden SK Planet, 29 milyon kullanıcıya ve 95.000 işletmeye sıfır bilgi ispatı (zero-knowledge proof) teknolojisiyle güçlendirilmiş, doğrulanabilir ve birlikte çalışabilir kimlik hizmetleri sunacak. Bu sistem, kullanıcı verilerinin gizliliğini korurken aynı zamanda veri taşınabilirliğini sağlıyor.

AIR Shop, kullanıcıların uçak bileti, otel, araç kiralama, villa, premium mağaza ve VIP deneyimleri dahil olmak üzere geniş bir küresel teklif yelpazesine erişmesini sağlayan doğrulanabilir bir sadakat platformu olarak öne çıkıyor. Katılımcı işletmelerde yapılan harcamalara göre üyelik seviyesine bağlı olarak %31’e varan oranlarda ödül kazanmak mümkün. Kullanıcılar kazandıkları puanları şeffaf biçimde blok zinciri üzerinde harcayabiliyor veya biriktirebiliyor. AIR Shop’un gerçek dünyadaki seyahat teklifleri ve deneyimleri, BookIt com tarafından destekleniyor.

Tüm kullanıcılar AIR Shop üzerinden ücretsiz bir AIR hesabı oluşturarak Temel Üyelik seviyesine erişebiliyor. Üyelik yükseltmeleri, OK Cashbag’in OCB puanları, MOCA Coin veya Mocaverse NFT staking durumu gibi doğrulanmış kimlik bilgileriyle gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, AIR Shop’un stablecoin destekli sadakat puanı sistemi olan AIR SP üzerinden ödüller kazanabiliyor.

SK Planet İş Geliştirme Direktörü Kyosu Kim, “SK Planet, OK Cashbag ile tüketici sadakati alanında her zaman yeniliklerin öncüsü oldu. Moca Network ile AIR Shop’u başlatarak, ekosistemimizi Web3 alanına genişletiyor ve milyonlarca kullanıcıya daha fazla değer ve heyecan verici deneyimler sunuyoruz. AIR Shop, perakende sadakat sistemlerini blok zinciri tabanlı ödüllerle buluşturan güçlü bir adım,” dedi.

Moca Network Proje Lideri Kenneth Shek ise, “AIR Shop, doğrulanabilir sadakatin yeni çağını temsil ediyor, kullanıcıları hassas biçimde ödüllendirirken kötüye kullanımı önlüyor. SK Planet, kullanıcılara verilerinin sahipliğini vererek ve dijital kimliklerini birlikte çalışabilir biçimde doğrulanabilir kılarak sadakat ve merkeziyetsiz kimlik alanında öncü bir konuma geliyor. Bu geniş kullanıcı ve işletme ağıyla çalışmaktan heyecan duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

Lansman kapsamında AIR Shop, katılımcıların AIR SP puanlarıyla çekilişlere katılabileceği özel kampanyalar başlattı. Kazanılabilecek ödüller arasında 5 günlük lüks Jeju Adası tatili, Grand Prix yarış deneyimleri ve Tokyo Dome’da BLACKPINK konser biletleri gibi hediyeler bulunuyor.

Moca Network Hakkında

Moca Network, gizlilik odaklı kimlik doğrulama altyapısı ve sektörler arası veri birlikte çalışabilirliği sağlayan, dünyanın en büyük zincirden bağımsız merkeziyetsiz kimlik ağını inşa ediyor. Animoca Brands tarafından oluşturulan bu ekosistem, 600’den fazla portföy şirketini, 700 milyondan fazla kullanıcıyı ve çok sayıda kurumsal iş ortağını bir araya getiriyor. Moca Network, MOCA Coin’i kendi yardımcı ve yönetişim token’ı olarak kullanıyor.

SK Planet Hakkında

SK Planet, Güney Kore’nin önde gelen veri ve teknoloji şirketlerinden biridir. Şirket, ülkenin en büyük entegre ödül servisi OK Cashbag’i ve Web3 cüzdan platformu UPTN Station’ı işletmektedir.

Spree Finance Hakkında

Spree Finance, token bazlı ekonomiler için ticaret ve ödül altyapısı sunar. 2 milyondan fazla işletmede 3.000’den fazla kripto token ile ödeme yapılabilmesini sağlar. “Stable-Points” teknolojisi sayesinde, USD stablecoin’leriyle tamamen desteklenen SpreePoints token’ı, blockchain ortaklarının markalarına özel olarak özelleştirilebilir.

BookIt.com Hakkında

BookIt.com, blok zinciri tabanlı seyahat, alışveriş ve deneyim platformu olan yeni nesil bir “Süper Uygulama”dır. Kullanıcılar otel, uçuş ve kruvaziyerlerde büyük fırsatların yanı sıra premium ürünler ve unutulmaz deneyimlere erişebilir. BookIt.com, Spree Finance’in stablecoin destekli ödül sistemiyle çalışır ve 2 milyondan fazla markada geçerli Spree Points kazanma olanağı sunar.

