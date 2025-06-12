Milyarder Paul Tudor Jones: ABD Kıskaçta, Bitcoin ve Bu İkisini Sepetinize Ekleyin

ABD’li milyarder ve hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones, ülkedeki mali sıkıntıları ve artan borç seviyelerini gündeme getirdi. Jones, son yaptığı açıklamalarda ABD’nin finansal olarak kısıtlandığını ve bu durumun önümüzdeki yıllarda yatırımcılar için özel stratejiler gerektirebileceğini ifade etti.

ABD Ekonomisinde Borç Sorunu

Paul Tudor Jones, Bloomberg’e verdiği mülakatta, ABD hükümetinin adeta bir borç tuzağında olduğunu dile getirdi. Jones, hükümetin borcunu azaltmak amacıyla politika yapıcıların faiz oranlarını enflasyonun altında tutma yoluna başvurabileceğini öne sürdü. Böylece hükümetin yükümlülüklerini hafifletmeyi hedefleyebileceği ifade edildi.

Jones’a göre, uygulanması muhtemel olan politika neticesinde, yatırımcıların portföylerini oluştururken yeni ekonomik koşulları dikkate alması gereken bir döneme girildi. Jones, politika yapıcıların almak zorunda kalacakları aksiyonların belirgin olduğunu ve bu nedenle yatırımcıların avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Bitcoin ve Altın

Paul Tudor Jones, yükselen enflasyon ortamında portföylerde hangi varlıkların tercih edilebileceğine dair de öngörülerde bulundu. Jones, hisse senetlerine ek olarak altın ve Bitcoin $107,041.02’in yatırımcılar için ön plana çıkacağını vurguladı. Jones’un açıklamasına göre bu varlıkların portföylerde bulunmasının, enflasyona karşı koruma sağlayabileceği ifade edildi.

Paul Tudor Jones: “Negatif reel faizlerle karşılaşacağız ve portföyünüzü oluştururken politika yapıcılarımızın borç tuzağında karşılaşacakları zorlukları göz önünde bulundurmak gerekiyor. İdeal portföy ne olurdu? Şu ana kadar ne işe yaradı? Şu ana kadar hisse senetlerinden oluşan bir kombinasyon işe yaradı – ama tahvil piyasasında sıkıntı çıkarsa hisse senetleri iyi performans göstermeyecek… Ancak muhtemelen volatilite ayarlı Bitcoin, altın ve hisse senetlerinden oluşan bir kombinasyon en iyi portföy olacaktır.”

Jones, önümüzdeki yıllarda en iyi portföyün, riske göre dengelenmiş Bitcoin, altın ve hisse senetlerinden oluşacağını düşünüyor. Özellikle ABD’nin mevcut borç politikası nedeniyle geleneksel yatırımlarda zorluklar yaşanabileceği öngörülüyor.

Olası Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

Paul Tudor Jones, Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası’na “aşırı güvercin” tavırlı bir başkan atayabileceğini de ileri sürdü. Bu olası gelişmenin de faiz oranlarını düşürmeye yönelik bir hamle olabileceği iddia edildi. Mayıs 2026 ortasında Powell’ın görev süresi doluyor ve şimdiden aday isimleri konuşuluyor.

Şu an itibarıyla hem Bitcoin hem de altın, tarihlerinin en yüksek seviyelerine yakın noktalarda seyrediyor. Analistler, ABD’nin mevcut borç seviyesi ve uygulanan ekonomik politikaların, geleneksel yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesini gerektirebileceğini düşündüğünden yatırımcıların buna uygun stratejileri değerlendirmesi iyi olabilir..

Paul Tudor Jones’un açıklamaları, mevcut makroekonomik göstergeler ve beklenen politik değişiklikler ışığında yatırımcıların portföy stratejilerini yeniden düşünmelerine sebep olabilir. Jones, özellikle enflasyondan korunmak ve varlıklarını optimize etmek isteyenler için Bitcoin ve altını öne çıkarıyor. Bu noktada yatırımcıların ekonomik göstergeleri, politik gelişmeleri ve kişisel risk profillerini dikkate alarak hareket etmeleri öneriliyor.