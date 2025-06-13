Mercurity Fintech’ten 800 Milyon Dolarlık Bitcoin Rezervi Hamlesi

Dijital finans alanında faaliyet gösteren Mercurity Fintech Holding Inc. (Nasdaq: MFH), uzun vadeli bir Bitcoin $107,041.02 rezervi oluşturmak amacıyla 800 milyon dolara kadar fon toplama planını duyurdu. Şirketin bu adımı, finansal stratejisine dijital varlıkları entegre etme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Rezervine Geçiş ve Şirketin Stratejisi

Mercurity Fintech’in yakın zamanda yayımladığı basın bültenine göre, şirket varlıklarının bir kısmını Bitcoin’e çevirmeyi planlıyor. Bu süreçte blockchain tabanlı saklama çözümleri, staking uygulamaları ve tokenleştirilmiş hazine araçları kullanılacak. Amaç, mevcut varlıkların getirisini artırmak ve varlık süresini uzatmak.

Mercurity CEO’su Shi Qiu, bu hamlenin finansal altyapının geleceğinde Bitcoin’in önemli bir rol oynayacağı inancına dayandığını belirtti.

“Bitcoin rezervini bu inançla oluşturuyoruz ve şirketimizi dijital finans ekosisteminin başlıca oyuncularından biri olarak konumlandırıyoruz.”

Toplanacak kaynağın tamamı mevcut piyasa fiyatlarından Bitcoin’e dönüştürülürse, Mercurity yaklaşık 7,433 BTC satın alabilecek. Bu miktar, şirketi en çok Bitcoin’e sahip olan kurumlar arasında ilk 11’e taşıyabilir ve GameStop gibi kurumların üstüne çıkarabilir.

Küresel Şirketler ve Bitcoin’e Yöneliş

Açıklama, küresel ölçekte şirketlerin Bitcoin’e artan ilgisinin bulunduğu bir döneme denk geldi. Son bilgiler 223 şirket ve kurumun portföylerinde Bitcoin bulundurduğunu ve bu sayının kısa sürede 124’ten yükseldiğini gösteriyor. Halka açık şirketlerin toplamda yaklaşık 819,000 BTC bulundurduğu tahmin ediliyor ve bu, toplam arzın yüzde 3,9’una karşılık geliyor.

Mercurity’nin planları, büyük endeks listelerine dâhil edilme süreciyle de örtüşüyor. 2025 yılı için FTSE Russell 2000 ve Russell 3000 endekslerine ilkinci olarak giriş yapan Mercurity, daha önce Microcap endeksinde yer alıyordu. Endekslere dahil olmanın, şirkete kurumsal yatırımcılar ve fonlar nezdinde ekstra görünürlük kazandırabileceği değerlendiriliyor.

Şirket, Bitcoin rezervinin kurumsal düzeyde saklama, zincir içi likidite protokolleri ve staking destekli araçlarla yönetileceğini açıkladı. Bu yöntemlerle amaç, Bitcoin’i yalnızca elde tutmak değil, aynı zamanda getirisi olan ve verimliliği artırıcı bir yapı kurmak olarak belirtiliyor.

Mercurity, yürürlüğe koyacağı sistemle hem Bitcoin’e uzun vadeli maruz kalacak hem de rezervin sağladığı faydayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, dijital finansal altyapıda şirketin rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Mercurity’nin girişimiyle, Bitcoin merkezli hazine yönetimi stratejisi geliştiren şirketlerin sayısında artış olduğu gözleniyor. Bu adım, kurumsal düzeyde Bitcoin kabulünün ilerlemesine işaret ediyor.

Shi Qiu: “Russell Microcap’ten Russell 2000 endeksine geçişimiz, blokzincir finansında yarattığımız değerin yatırımcılar tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Bitcoin rezerv girişimi bu evrimin doğal bir adımıdır.”

Mercurity Fintech’in başlatmayı planladığı Bitcoin rezerv programı, şirketin finansal stratejisinde dijital varlıkların rolüne işaret ediyor. Proje, hem Bitcoin’in kurumsal kabulünde görülen artışa hem de kurumların varlıklarını çeşitlendirme girişimlerine örnek teşkil ediyor. Fonun profesyonel varlık saklama çözümleri ve yeni nesil finansal araçlarla yönetilecek olması, riskleri azaltırken verimliliğin de artırılabileceği yönünde bir beklenti oluşturuyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların ve finansal piyasaların, dijital varlıkların geleneksel rezerv araçlarıyla birlikte nasıl kullanılabileceğine yönelik yeni modelleri yakından takip etmesini gündeme getiriyor.