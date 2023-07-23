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Kripto para dünyasının başına gelen en iyi şeylerden biri memecoin’lerin ortaya çıkması olabilir. İddialara göre memecoin’lerin yükselişi kripto dünyasındaki bir boşluğu doldurdu ve memecoin’lere yatırım yapan bazı yatırımcılar gözle görülür kazançlar elde etti.

Memecoin’lerin eğlenceli ve ilgi çekici markalaşması büyük bir takipçi kitlesi yarattı ve benzer şekilde, rekabetin artık yoğun olmasıyla daha fazlasını yarattı. Devam eden bu memecoin rekabetinde, yeni bir coin olan DigiToads, Shiba Inu ve Floki gibi daha köklü memecoinlerle rekabet halinde olmayı hedefliyor

DigiToads

DigiToads, memecoin sektörünün ve genel olarak daha geniş kripto ortamında ilgi çekmiş olabilir. İddialara göre ön plana çıkma ve ilgi çekme konusundaki hızlı yükselişi, canlı topluluğunun bir sonucu. Halen devam eden ve 21 Ağustos’ta sona ermesi planlanan ön satışla 6,2 milyon doların üzerinde para toplanmıştır ve iddialara göre bu da güçlü topluluğunun ve benzersiz konseptine ve teklifine olan inancının bir kanıtı.

Açıklamalara göre gerçek hayatta kullanımı olmayan tokenlerle dolu memecoin dünyasında DigiToads, P2E ve NFT’yi kapsayan gerçek dünya uygulamalarıyla öne çıkıyor. Kazanmak için oyna (P2E) platformu olarak, meraklılar ödüller kazanmak için dijital arkadaşları DigiToads’u bir araya getirecek ve savaşacaklar. Ayrıca ödüller için metaverse olan Swamp’ta da rekabet edecekler.

Buna ek olarak, topluluk 3.500 benzersiz NFT’den oluşacak sınırlı NFT’ye erişebilecek. NFT’ler platformda basılacak ve OpenSea gibi popüler NFT pazarlarında alınıp satılabilecek. DigiToads’un NFT’si, hızla yükselmeye hazır bir NFT projesinin ilk uygulayıcıları olmayı hedefleyen meraklılar için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, bir artık gelir kaynağı olarak, NFT’ler ödüller karşılığında platformda stake edilebilir.

Ön satış şu anda 9. aşamada ve bir token 0,047 dolardan işlem görüyor. Satış 15 Ağustos’ta sona erecek ve token 21 Ağustos 2023’te piyasaya sürülecek.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB), Shiba Inu ekosisteminin yerel hizmet tokenıdır. Shiba Inu, topluluk tarafından yönetilen bir dijital para birimidir ve kripto dünyasının önde gelen meme coin ve tokenlarından biridir. Bununla birlikte, iddialara göre 2020’de oluşturulan yerleşik bir kripto para birimi olarak, hakimiyeti ve popülaritesi azalmaya başladı.

Shiba Inu, astronomik büyüme arayan yatırımcılar için daha az çekici görünüyor. Bunun nedeni, %480.000’in üzerinde yatırım getirisi kaydetmesini sağlayan halihazırdaki patlayıcı büyümesidir.

Floki (FLOKI)

Floki, meme, hayırseverlik ve faydayı birleştiren bir meme coin’dir. Floki tokenı Viking karakteri Floki’den esinlenmiştir ve hayal gücünü yakalayan ilk memecoinler arasındadır. Floki, piyasaya sürüldükten sonra büyük ilgi ve fiyat artışlarına tanık oldu, ancak iddiaya göre rekabet arttıkça yavaşladı.

Floki, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesinden %92’nin üzerinde düşüş yaşadı ve bu da yatırımcıların yeni çıkan memecoinlere geçmesiyle azalan hakimiyetinin kanıtı oldu.

Sonuç

Memecoin rekabeti, ekibin iddialı açıklamasına göre DigiToads’un Shiba Inu ve Floki gibi popüler tokenları gölgede bırakarak kazanan olarak ortaya çıktığını gördü. DigiToads’un canlı topluluğu ve eğlenceli ve gerçek dünya uygulamalarının bir kombinasyonu olan benzersiz konsepti, çekiş kazandıkça yatırımcılar için cazip hale gelmiş olabilir.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.