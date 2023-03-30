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Meme coin’ler piyasadaki son yükselişlerle yeniden hareketlenmiş gibi görünüyor. Dogecoin ve Shiba Inu’nun yanı sıra DigiToads’un da ilgi çektiği iddia ediliyor. Meme coin’lerin popülaritesi artarken alana yeni oyuncuların katıldığı ve DigiToads’un deflasyonist doğası ile bir rakip olabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Ekibin iddialarına göre DigiToads tokenı bazı önemli özellikler taşıyor ve deflasyonist olmasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Sunduğu oyun kazanmaya yönelik, ilgi çekici, ödüllendirici bir oyun olarak lanse ediliyor. NFT’lerin ise oyunun bir parçası olduğu belirtiliyor. Koleksiyonluk ve benzersiz olmaları sayesinde hem oyuncuların hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor olabilir. NFT’lerin stake edilere, gelir elde edilebileceği de yapılan açıklamalar arasında yer alıyor. Ekip meme coin’lerin büyüme potansiyeli olduğuna da inanıyor.

Yapılan açıklamalara göre platin kurbağalar, nadir ve özel olarak sınıflanıyor. Kurbağaların dokusuna ise hayırseverlik ve çevresel unsurların işlendiği ekibin açıklamaları arasında. Karın bir kısmının ise bağışlandığı ifade ediliyor.

Ön satışın istikrarlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren ekip, şimdiye kadar 350.000 dolar topladıklarını iddia ediyor. Bu sebeple de büyüme potansiyeli olabileceği dile getiriliyor. Listeleme üzerinde de çalıştıklarını ifade eden ekip, şeffaf ve güvenilir olduklarını, anında likidite sunduklarını ve token’ların halka satışının gerçekleştiğini de iddia ediyor.

Bunlara ek olarak ekip, DeFi token’larının da takip edildiğini ifade ediyor. DigiToads’un da bir DeFi token sınıfında yer aldığını ifade ekip, DeFi token’ların da zaman içinde volatilite yaşadığını ve DigiToads’un bu alanda ilgi çekebileceğini iddia ediyor.

Piyasada çok çeşitli altcoin’lerin olduğunu dile getiren ekip, yatırımcıların seçim yapmak zorunda kaldıklarını da iddia ediyor. Bu noktada ekip, kendilerini, en iyi altcoin’ler, 2023 için en iyi altcoin’ler listesinde gördüklerini iddia ediyor.

Bunlara ek olarak ekip, kripto para piyasalarının volatil dünyasında DeFi coin’lerin zaman zaman belirleyici olabileceğini de dile getiriyor. Likidite havuzlarının ise bu noktada önemli olduğu ifade ediliyor ve Toads’ın bu noktada dikkat çekebileceği düşünülüyor.

Ayrıca ekip, DeFi platformlarının, merkezi olmayan coin’lerin ve merkezi kripto para listelenmelerinin de önemli olduğunu ifade ediyor. Toads’un ise bu yolda ilerlediği iddia ediliyor.

Ekip, bundan birkaç yıl önce görmezden gelinen meme token’ların yükseldiğini ve DigiToads’un da bunlar arasında yer alabileceğini düşündüklerini dile getiriyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.