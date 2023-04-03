Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Mayıs Ayında Başlıyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin İlk Tepkisi Olumsuz Oldu! İşler Kötüye Gidebilir!

Mayıs Ayında Başlıyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin İlk Tepkisi Olumsuz Oldu! İşler Kötüye Gidebilir!

Mayıs ayında başlayacak sürpriz karar küresel piyasaları karıştırırken Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler de olumsuz yönde etkiledi. İşte o karar ve karara ilişkin beklentiler.
08:58
3 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

OPEC+ ülkeleri günlük petrol üretimini Mayıs ayından itibaren 1 milyon varili aşan miktarda azaltma kararı alması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Küresel piyasaları karıştıran karar Bitcoin (BTC) ve altcoin‘leri de olumsuz yönde etkiledi. Sürpriz petrol üretimi kararı sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi  enflasyon korkusuna neden olurken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 2022’nin Mart ayında yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Petrol Piyasası Günlük 1 Milyon Varil Üretim Kesintisine Hazırlanıyor

Petrol piyasası, bankacılık krizinin resesyona neden olacağı endişeleri ve Çin’in talep görünümü arasında dalgalı bir dönemden geçerken OPEC+‘dan sürpriz üretim kesintisi kararı geldi. OPEC+ ülkeleri koordineli bir şekilde günlük 1 milyon varili aşan üretim kesintisi kararı aldı. Söz konusu kararda ilk sırada yer alan ülkelerden biri Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan devletinin haber ajansı SPA, ülkenin diğer OPEC+ ülkeleriyle yapacağı koordinasyonda Mayıs ayından 2023’ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşüreceğini bildirdi. Habere göre Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisi söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı sağlamak adına alınmış ihtiyati bir karar olduğunu belirtti.

Rusya’nın mevcut kesintisini Temmuz ayında 500 bin varil artırmasıyla birlikte Temmuz’dan itibaren 1.6 milyon varil kesinti söz konusu olacak. Suudi Arabistan ve Rusya ile birlikte diğer ülkeler de kesinti kararına katılacak. Ülkelerin söz konusu üretim kesintisi kararına katkıları şu şekilde:

  • Suudi Arabistan: Günlük 500 bin varil
  • Rusya: Günlük 500 bin varil
  • Irak: Günlük 211 bin varil
  • BAE: Günlük 144 bin varil
  • Kuveyt: Günlük 128 bin varil
  • Kazakistan: Günlük 78 bin varil
  • Cezayir: Günlük 48 bin varil
  • Umman: Günlük 40 bin varil

Petrol Fiyatlarındaki Artış “Enflasyon” Korkusunu Tetikledi

Geçen haftayı 75,65 dolardan kapatan ham petrol fiyatları sürpriz kesinti kararı sonrası yeni haftaya yüzde 5’i aşan bir yükselişle 81,39 dolardan başladı. Enflasyonun en önemli kalemlerinden biri olan petrol fiyatındaki son artış enflasyon korkusunu tetikledi. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı ve tedarik zincirinde devam eden sıkıntıların etkisiyle hızla yükselen enerji ve gıda fiyatları, ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesini görmesine ve Amerikalıların yaşam maliyetinin büyük oranda artmasına neden oldu.

Enflasyonla mücadele için hızla harekete geçen Fed, uzun zamandır agresif faiz artırımı yapıyor. Nitekim petrol fiyatlarındaki son artış Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Özellikle Fed Başkanı Powell’ın 2022’nin Mart ayında yaptığı açıklaması yeniden gündeme geldi. Powell, o dönemde yaptığı açıklamada “Genel bir kural olarak, ham petroldeki 10 dolarlık bir artış enflasyonda yüzde 0,2’lik bir artışa ve büyümede yüzde 0,1’lik bir darbeye yol açmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’de TÜFE Şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydederken yıllık TÜFE Şubat’ta yüzde 6,4’ten yüzde 6’ya geriledi. Şubat ayında düşüş sinyali veren enflasyonun petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yükselişe geçmesi ve bunun Fed’in agresif para politikasına daha uzun süre devam etmesiyle sonuçlanması bekleniyor.

Enflasyon korkusunun baş göstermesiyle küresel piyasalar karıştı. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones vadelileri güne düşüşle başladı. En büyük kripto para Bitcoin ve çeşitli altcoin’ler de kırmızıya büründü. Haftayı 28 bin doların üzerinde kapatan BTC, 27 bin 500 dolara kadar düştü. Piyasa uzmanları ve analistler, petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesinin önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde zincirleme reaksiyona neden olacağı ve bunun kripto para piyasasının da olumsuz yönde etkileyeceği üzerinde duruyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Kurumsalların Alıp Sattığı Altcoinler! Haftalık Kripto Raporu! Milyonlarca Dolar!
Kurumsalların Alıp Sattığı Altcoinler! Haftalık Kripto Raporu! Milyonlarca Dolar!
Göz Kamaştırıcı! Kripto Kralı Yeni Rekorlar Kırıyor!
Göz Kamaştırıcı! Kripto Kralı Yeni Rekorlar Kırıyor!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Altın, Bitcoin, Gümüş, Dolar Beklentisi Ne? 4 Uzmanın BTC Yorumu!
Fed Faiz Kararı Ne Zaman? Altın, Bitcoin, Gümüş, Dolar Beklentisi Ne? 4 Uzmanın BTC Yorumu!
Günler İçerisinde 6 Trilyonluk SHIB Transferi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
Günler İçerisinde 6 Trilyonluk SHIB Transferi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
Bu İnat Altcoin Yatırımcılarının Yüzünü Güldürür! Kripto Paralar Yorum!
Bu İnat Altcoin Yatırımcılarının Yüzünü Güldürür! Kripto Paralar Yorum!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Bitcoin Fiyatı Artsa Bile Başka Bir Sorun Var! Kripto Paraların Geleceği!
Bitcoin Fiyatı Artsa Bile Başka Bir Sorun Var! Kripto Paraların Geleceği!
İnce Detay Sonda! IMX Geleceği! Ekip Açıkladı IMX Coin Neden Düştü?
İnce Detay Sonda! IMX Geleceği! Ekip Açıkladı IMX Coin Neden Düştü?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
Bu Altcoine Dikkat! 1 Doların Altına Düşer Mi?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023