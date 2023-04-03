Mayıs ayında başlayacak sürpriz karar küresel piyasaları karıştırırken Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler de olumsuz yönde etkiledi. İşte o karar ve karara ilişkin beklentiler.

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OPEC+ ülkeleri günlük petrol üretimini Mayıs ayından itibaren 1 milyon varili aşan miktarda azaltma kararı alması petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Küresel piyasaları karıştıran karar Bitcoin (BTC) ve altcoin‘leri de olumsuz yönde etkiledi. Sürpriz petrol üretimi kararı sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon korkusuna neden olurken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın 2022’nin Mart ayında yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Petrol Piyasası Günlük 1 Milyon Varil Üretim Kesintisine Hazırlanıyor

Petrol piyasası, bankacılık krizinin resesyona neden olacağı endişeleri ve Çin’in talep görünümü arasında dalgalı bir dönemden geçerken OPEC+‘dan sürpriz üretim kesintisi kararı geldi. OPEC+ ülkeleri koordineli bir şekilde günlük 1 milyon varili aşan üretim kesintisi kararı aldı. Söz konusu kararda ilk sırada yer alan ülkelerden biri Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan devletinin haber ajansı SPA, ülkenin diğer OPEC+ ülkeleriyle yapacağı koordinasyonda Mayıs ayından 2023’ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşüreceğini bildirdi. Habere göre Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilisi söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı sağlamak adına alınmış ihtiyati bir karar olduğunu belirtti.

Rusya’nın mevcut kesintisini Temmuz ayında 500 bin varil artırmasıyla birlikte Temmuz’dan itibaren 1.6 milyon varil kesinti söz konusu olacak. Suudi Arabistan ve Rusya ile birlikte diğer ülkeler de kesinti kararına katılacak. Ülkelerin söz konusu üretim kesintisi kararına katkıları şu şekilde:

Suudi Arabistan: Günlük 500 bin varil

Rusya: Günlük 500 bin varil

Irak: Günlük 211 bin varil

BAE: Günlük 144 bin varil

Kuveyt: Günlük 128 bin varil

Kazakistan: Günlük 78 bin varil

Cezayir: Günlük 48 bin varil

Umman: Günlük 40 bin varil

Petrol Fiyatlarındaki Artış “Enflasyon” Korkusunu Tetikledi

Geçen haftayı 75,65 dolardan kapatan ham petrol fiyatları sürpriz kesinti kararı sonrası yeni haftaya yüzde 5’i aşan bir yükselişle 81,39 dolardan başladı. Enflasyonun en önemli kalemlerinden biri olan petrol fiyatındaki son artış enflasyon korkusunu tetikledi. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı ve tedarik zincirinde devam eden sıkıntıların etkisiyle hızla yükselen enerji ve gıda fiyatları, ABD’de enflasyonun 41 yılın zirvesini görmesine ve Amerikalıların yaşam maliyetinin büyük oranda artmasına neden oldu.

Enflasyonla mücadele için hızla harekete geçen Fed, uzun zamandır agresif faiz artırımı yapıyor. Nitekim petrol fiyatlarındaki son artış Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Özellikle Fed Başkanı Powell’ın 2022’nin Mart ayında yaptığı açıklaması yeniden gündeme geldi. Powell, o dönemde yaptığı açıklamada “Genel bir kural olarak, ham petroldeki 10 dolarlık bir artış enflasyonda yüzde 0,2’lik bir artışa ve büyümede yüzde 0,1’lik bir darbeye yol açmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’de TÜFE Şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydederken yıllık TÜFE Şubat’ta yüzde 6,4’ten yüzde 6’ya geriledi. Şubat ayında düşüş sinyali veren enflasyonun petrol fiyatlarındaki artışla birlikte yükselişe geçmesi ve bunun Fed’in agresif para politikasına daha uzun süre devam etmesiyle sonuçlanması bekleniyor.

Enflasyon korkusunun baş göstermesiyle küresel piyasalar karıştı. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones vadelileri güne düşüşle başladı. En büyük kripto para Bitcoin ve çeşitli altcoin’ler de kırmızıya büründü. Haftayı 28 bin doların üzerinde kapatan BTC, 27 bin 500 dolara kadar düştü. Piyasa uzmanları ve analistler, petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesinin önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde zincirleme reaksiyona neden olacağı ve bunun kripto para piyasasının da olumsuz yönde etkileyeceği üzerinde duruyor.