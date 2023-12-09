Matrixport Tahmini: Bitcoin 2024’e Kadar 125.000 Dolar; Arbitrum ve InQubeta Yorumları 

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Yıl sona ererken piyasalarda yükseliş momentumunun yaygın olduğu yeni bir haber değil. Bitcoin (BTC) kısa süre önce uzun zamandır beklenen yükselişine başladı ve 40.000 $ fiyatını aşarak 43.000 $’ın üzerinde kaldı. Bu hareket nedeniyle uzmanlar artık Bitcoin için daha yüksek fiyatlar bekliyor. Matrixport, Bitcoin’in önümüzdeki yılın sonuna kadar 125.000 $’a ulaşacağını tahmin etti ve Bitcoin’in 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştığında devam ettiği geleneksel rallideki tırmanışı sabitledi.

Piyasa genelindeki yükseliş dalgası, yatırımcıları yeni DeFi projelerine de maruz bıraktı. Boğa koşusu hazırlıkları nedeniyle yatırımcılar iddialara göre Arbitrum (ARB) ve InQubeta (QUBE) satın almaya başladı. Bu yıl sessiz bir performans sergilemesine rağmen, Arbitrum yeni bölgelere ulaşmaya devam ederken, InQubeta kripto ICO etkinliğinde erken yatırımcıların ilgisini çekmiş olabilir.

InQubeta (QUBE) Satış Öncesi Performansı

InQubeta sahneye çıktığından beri, iddialara göre Web3 ve DeFi’yi aktif olarak kullanmasıyla büyük bir hit olduğunu kanıtladı. Proje, yapay zeka girişimleri için finansmanı kolaylaştırmayı amaçlıyor ve yapay zeka yatırımına sahip yatırım yapmak için en NFT’lerin koleksiyonlarını sunmayı planlıyor. Bu şekilde, yapay zeka girişimleri yatırılan fonları büyümek için kullanabilirken, yatırımcılar da yapay zekanın büyümesinden kar etmeye devam edebilir.

Ekibin açıklamasına göre QUBE token, birden fazla yardımcı programa sahip olarak uzun vadeli istikrar için oluşturulmuştur. Bunu yaparak, QUBE’nin yönetişim yetenekleri nedeniyle sahipler platformun nasıl işlediği konusunda gerçek bir söz sahibi olurlar. Tüm QUBE işlemlerinin %2’sini düzenli olarak yakma planları var, bu da onu kıt ve değerli kılıyor. QUBE sahipleri kazançlarını artırmak isterlerse, daha fazla token ödülü için QUBE’yi stake edebilirler. Bunlar, iddialara göre yatırımcıların devam eden InQubeta ön satışını kripto yatırım fırsatı olarak görmelerinin nedenleri olabilir.

QUBE’nin kripto ICO etkinliğine olan talep, iddialara göre platformun yükselişini hızlandırdı, 6,4 milyon dolardan fazla kazanç elde etti ve 610 milyondan fazla token sattı. Bir QUBE, InQubeta’ya girmek için bir fiyat olan 0,01925 $ ‘dan ucuza satın alınabilir. QUBE’nin büyümesine bakılırsa, token daha fazla kilometre taşı fiyatına bağlı. İddialara göre %175’lik bir artışa ulaşarak yukarı yönlü bir tırmanışı teyit etti. Ancak iddialara göre yatırımcılar hala etkinliğin sonunda elde edecekleri %60’lık getiriye ilgi duyuyor olabilir.

Arbitrum (ARB) Platform Başarısı

Arbitrum, kripto para piyasasının yaşadığı hızlı genişlemeye rağmen hala geride kalıyor. Geçen ay uygulamaya konulan yeni stake ödül programı ARB’nin değerini artırmayı başaramadı. Girişim, token için katılımı ve alım satım faaliyetini hızla artırmasına rağmen, ARB Ekim ayında %60 oranında yükseldikten sonra %22 oranında geriledi.

Neyse ki ARB sahipleri için, Arbitrum Japon pazarındaki ayak izini artırıyor ve yatırım tabanını büyütüyor. Bu hamle, yatırımcıların Layer 2 ölçeklendirme platformuna olan ilgisini canlandırarak ARB tokeninin değerini artırdı. Bu ayki piyasa rallisi, geçen aya göre %20’den fazla bir toparlanmaya yol açtı ve yatırımcılar daha yüksek fiyatlar umuduyla hızla token satın alıyor.

Bitcoin’in (BTC) 125.000 Dolara Çıkacak Mı?

Bitcoin bu yıl %120’nin üzerinde artış gösterdi ve birçoğu 2024’e kadar devam edeceği konusunda iyimser. Matrixport uzun zamandır BTC’yi destekliyor ve yılın başından bu yana bir BTC rallisinin başladığını söylüyor. Kripto para birimi güç merkezi, Bitcoin’in 43.000 $’ın üzerine çıkmasının ardından, BTC’nin 2024’te 125.000 $’a ulaşacağı yönündeki görüşünü kısa süre önce açıkladı.

Şirket, Bitcoin’in 2015, 2019 ve 2020’deki fiyat eğiliminin, 12 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin’in gölgesinde bir boğa koşusu olduğunu gösteren tarihsel kılavuzlar olduğunu söyledi. Bu tahmin, blok başına 6,5 BTC’lik mevcut madencilik ödülünü yarı yarıya azaltacak olan 2024 Bitcoin yarılanma olayıyla aynı hizada olduğu için biraz ağırlığa sahip.

Sonuç

Bitcoin’in ralliye başlamasıyla birlikte 125.000$’a doğru bir yükseliş beklentisi başladı. Yatırımcılar şimdi, bir sonraki boğa koşusu başlamadan önce gelecek vaat eden yeni DeFi projelerine yatırım yapıyor ve iddialara göre Arbitrum ve InQubeta en iyi seçenekler. Her iki token da bu yıl birden fazla kazanç elde ederek yatırımcıların dikkatini çekti. Arbitrum’un yeni pazarlardaki büyüyen varlığı ona yeni yatırımcılar kazandırdı. InQubeta hala gelişmekte olsa da, iddialara göre yatırım yapılacak en iyi NFT’leri sunması, boğa piyasası sırasında büyük ölçüde yükselme potansiyelini artırdı.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.