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Mahkeme Kararını Verdi! Binance Kazandı! Krallık Bakın Nasıl Büyüyor!

Binance çok büyük bir zafer elde ederek kazanımlarını arttırdı. Büyük sürüncemeye sahne olan satın alım sürecinin galibi Binance.Us borsası oldu.
10:45
8 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen haftaki tüm dalgalı hareketlerin ortasında, Binance.US nihayet iflas eden kripto kredi kuruluşu Voyager Digital’in varlıklarını satın almak için onay aldı. 7 Mart Salı günü, New York Güney Bölgesi’nde bir iflas hakimi olan Michael Wiles, satış lehine karar verirken tüm itirazları reddetti.

Binance Tarafında Yüzler Güldü

ABD mahkemesinin rehberliğinde Voyager, Binance’e toplam 1 milyar dolar değerinde varlık satacak. Voyager’ın geçen yıl iflas etmesinin ardından Binance, platformun varlıklarını satın almaya hevesliydi. Ancak Binance.US, başta SEC olmak üzere ABD’li düzenleyicilerle başa çıkmakta zorlandı.

Geçen hafta, Binance’in düzenleyici baskısının ortasında anlaşmayı bırakmayı planladığına dair raporlar dolaştı. Binance gibi kripto borsaları, ABD’de artan düzenleyici incelemelerin sıcaklığıyla karşı karşıya. Binance şefi Changpeng Zhao da tweet atarak galibiyeti doğruladı:

Kullanıcıları koruyun. İnşa edin ve inşa edin. FUD geçicidir.

Voyager Kullanıcılara Geri Ödeme Yapacak

Binance.US ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Voyager Digital, kripto borç veren iflas ettiğinde paralarını kaybeden kullanıcılara geri ödeme yapmayı planlıyor. Binance.US mahkemeden onay emri almış olsa da, hala birkaç düzenleyici engeli aşması gerekiyor.

Daha önce SEC, Voyager’ın varlıklarını göndermesinin ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal edebileceğini söylemişti. Dünkü mahkeme kararında Yargıç Michael Wiles şunları söyledi:

Düzenleyiciler işlem ve planla ilgili sorunlar olduğuna inanıp inanmadıklarını belirlerken tüm davayı belirsiz bir derin dondurucuya koyamam.

Yargıç ayrıca SEC’in satışı durdurma kararından duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirdi. ABD adalet bakanlığı, yargıç Michael Wiles’ın kararını yürürlüğe girmeden önce gözden geçirecek.

ABD SEC, Voyager tarafından önerilen VGX token satışının menkul kıymetler yasalarını hesaba katabileceğini de belirtti. Bunun üzerine yargıç Wiles, “Hükümet bunu dava etmek istiyorsa, bunu yapmalıydı” dedi. Düzenleyiciler bunu yapmayı seçmediğinden, Wiles’ın işlemlerin tümünün yasal olduğuna karar vermekten başka “seçeneği yok”.

Dünkü duruşma sırasında Voyager’ın mali danışmanları, Binance.US’nin faaliyet göstermek için düzenleyici onaya sahip olmadığı Teksas, New York, Vermont ve Hawaii gibi eyaletlerdeki müşterilerle nasıl başa çıkmayı planladıkları konusunda da sorgulandı.

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