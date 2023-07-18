2023 yılında DeFi ekosistemini keşfetmek isteyenlerin Lovely Inu’yu takip edebileceği ifade ediliyor. Çünkü yapılan açıklamalara göre Lovely Inu ekosistemi kalıcı olacak ve tüm yatırımcıları ve DeFi projeleri için birçok yeni yatırım fırsatı getirmeyi hedefliyor.
Ortaya atılan iddialara göre DeFi ekosistemi geçen yıl kötü bir performans sergiledi ve bu sürdürülemez modellerin ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Fakat bu yıl özellikle de sorunların çoğunu çözmeyi amaçlayan yeni bir merkezi olmayan ekosistemin ortaya çıktığı iddia ediliyor.
Yapılan açıklamalara göre Lovely Inu, DeFi sektöründe çok beklenen araçları ve platformları bir araya getiren kapsamlı bir ekosistem aracılığıyla merkezi olmayan finansmanı değiştirmeye çalışıyor. Açıklamalara göre 30 Temmuz’da, Lovely Inu’nun 2. yıldönümünü kutlayacak ve bununla canlı topluluğunu yeni zirvelere ve yeni faydalı deneyimlere taşımaya hazırlandıkları ifade ediliyor.
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Lovely Inu, kendi yerel LOVELY tokeninin yardımıyla merkezi olmayan finansta görülen zorlukları çözmeye odaklanan ilgi çekici ve kapsamlı kripto projelerinden biri olarak tanımlanıyor.
Ana hedefleri; DEX, launchpad, ticaret yarışmaları, likidite token farmingi ve diğerleri gibi LOVELY hodler ve yatırımcılarına fayda sağlayacak tüm araçları ve ortamları kavramak olarak lanse ediliyor.
Yapılan açıklamalara göre Lovely Inu’nun DeFi Mimarisi, en sürdürülebilir ortamlardan birini yaratmaya yönelik yeni bir bakış açısı getiriyor. Birkaç temel bileşen şu şekilde sıralanıyor:
Genel olarak, yapılan açıklamalara göre Lovely Inu’nun DeFi mimarisi, ekosistemi içinde kapsamlı bir araç ve işlevsellik paketi sunmayı ve kullanıcıları merkezi olmayan finansla ilgilenmeleri için güçlendirmeyi amaçlamakta.
Yapılan açıklamalara göre proje, DeFi’nin temel zorluklarını ele alsa da Lovely Inu, ticaret becerileri ve deneyimleri ne olursa olsun tüm yatırımcılara birçok fırsat sunan yeni bir CEX geliştiriyor.
Lovely Centralized Exchange, kripto yolculuğuna başlamak için Bitcoin, Ethereum ve Lovely gibi bir dizi kripto para birimi sunuyor. Ek olarak, aşağıdaki gibi çeşitli hizmetlerin sunulduğu da ifade ediliyor:
Yapılan açıklamalara göre Lovely CEX aynı zamanda gözetim dışı Lovely Wallet geliştirmesiyle de desteklenerek tüm ticaret faaliyetlerini daha erişilebilir ve daha güvenli hale getirir. Kullanıcıların trend deneyimi ne olursa olsun bir kripto cüzdan bir zorunluluk ve Lovely Wallet’ın, kusursuz bir tasarımın yanı sıra birçok fayda sağladığı iddia ediliyor. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılara wallet ile; merkezi olmayan uygulamaları keşfetme, varlıklarıhnı güvenli bir şekilde saklama ve takas etme, özel anahtar koruması ve airdroplardan faydalanma imkanı sunuluyor.
Ek olarak, Lovely Cüzdan, anında değişim, bir kartla kripto satın alma imkanı ve satın alma veya satma için bir P2P sistemi gibi büyük bir kullanım kolaylığı getiren bazı özelliklere de sahip.
Yapılan açıklamalara göre 30 Temmuz Lovely Ekosistemi için önemli bir dönüm noktası ve bu vesileyle tüm Lovely üyeleri, yatırımcıları ve kripto meraklıları için bir etkinlik düzenlenecek.
Etkinlik ile ilgili yapılan açıklamalara göre kullanıcılara topluluğun bir parçası olabilir, Huobi, Gate.io, BitMart ve diğerleri gibi yeni 15 borsa listelemesini takip edebilir ve influencer’lardan bilgi edinebilir.
Etkinlik aynı zamanda böyle bir ortamın yaratılması için yapılan kapsamlı çalışmaları da vurgulamakta ve etkinlikte yatırımcıların kazançlarının olacağın da ifade ediliyor.
Ek olarak, katılım Lovely Inu topluluğuyla etkileşim kurmanıza ve projeyle ilişkili diğer meraklılar, geliştiriciler ve katkıda bulunanlarla bağlantı kurmanıza olanak tanır.
Birçok ağ oluşturma fırsatı, değerli bilgilere erişim ve proje ekosistemi içinde aidiyet duygusu keyifli bir etkinlik olacağı iddia ediliyor.
Lovely Inu’nun DeFi alanında devrim yaratmayı hedeflediği ve önümüzdeki yıllarda sayısız fırsat sunacağı iddia ediliyor.İlgilenen yatırımcılar Lovely Inu ekosisteminin bir parçası olabilir.
Lovely Inu topluluğundan haberdar olmak ve aralarında yer almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Telegram, Twitter, YouTube ve Instagram üzerinden de proje ile ilgili bilgi alabilirsiniz.