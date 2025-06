Little Pepe (LILPEPE), 2025’te Ripple (XRP) ve Ethereum’u (ETH) Gölgede Bırakabilir Mi? Ön Satış Başladı

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para dünyası yeni bir piyasa döngüsüne hazırlanırken, herkes her zamanki büyük oyuncuları izliyor: Ripple (XRP) ve Ethereum (ETH). Her ikisi de ilk 10’da yerlerini sağlamlaştırdı. XRP, işletmeler için ödemelere odaklanırken, ETH çoğu merkezi olmayan web’e güç sağlıyor. Ancak sürprizlerle dolu bir yılda, iddialara göre beklenmedik bir rakip çok dikkat çekiyor: Little Pepe (LILPEPE). LILPEPE, ekibinin açıklamasına ghöre sadece bir meme coin değil; kültürel olarak alakalı olmayı, daha güçlü bir topluluk oluşturmayı ve hatta XRP ve ETH’yi geride bırakmayı hedefliyor. Ön satışı 10 Haziran’da resmi olarak başladı ve 2025 yılının en büyük sürprizlerinden olabileceği iddia ediliyor.

LILPEPE’yi Farklı Kılan Nedir?

Little Pepe (LILPEPE), Dogecoin ve PEPE gibi coinlerin değerini yükselten aynı meme DNA’sına sahip olabilir, ancak bu kurbağa ekibinin açıklamasına göre sadece mizahla sınırlı değil. Aynı zamanda ciddi bir teknolojiye ve özel olarak tasarlanmış bir blok zincirine sahiptir. Ethereum öncelikle merkeziyetsiz finans (DeFi) üzerine odaklanırken, Ripple sınır ötesi ödemelere odaklanmaktadır. LILPEPE kendi yolunu çiziyor: Meme kripto para birimi, viral içerik ve internet tabanlı topluluklar için özel olarak tasarlanmış yeni nesil Layer 2 blok zinciri. Bu, memlerin yıldırım hızıyla başlatılabileceği, ölçeklendirilebileceği ve gelir elde edebileceği türünün ilk ekosistemi olarak iddia ediliyor.

Ekibinin açıklamasına göre LILPEPE zincirinin işlemleri neredeyse anında gerçekleşir ve neredeyse hiç maliyet gerektirmez, bu da onu NFT drop’ları, meme pazarı oyunları ve eşler arası işlemler için ideal bir platform haline getirir.

Satış Öncesi Heyecan: Sınırlı Arz, Sınırsız Potansiyel

LILPEPE ön satışı 10 Haziran’da başladı ve şimdiden X (eski adıyla Twitter), Telegram ve Reddit gibi platformlarda büyük ilgi görüyor. Ekibinin iddiasına göre 100.000.000.000 tokenlik toplam arzın sadece %26,5’i ön satış müşterileri için ayrılmıştır, bu da tokeni nadirliği nedeniyle daha da çekici hale getiriyor olabilir. Yatırımcılar, littlepepe.com’da doğrudan ETH veya USDT kullanabilirler. Token talepleri MetaMask, Trust Wallet ve diğer popüler kripto para cüzdanları kullanılarak kolayca yapılabilir. Protokol, ekibinin açıklamasına göre XRP ve Ethereum gibi daha katı ekosistemlerde bazen eksik olan özellikler olan mümkün olan en fazla özgürlük, hız ve keyfi sağlamak için tasarlanmıştır.

XRP, ETH ve Durma Tehlikesi

Piyasadaki dominant oyuncular olan Ripple (XRP) ve Ethereum (ETH) mükemmel örnekler olarak hizmet ediyor; ancak bu, aynı zamanda onların dezavantajlarından biri de olabilir. Ethereum ve XRP içindeki düzenleyici netlik için sürekli mücadele, bunların benimsenmesini engelliyor. Ethereum ise, proof of stake’ten proof of stake’e geçişinden sonra bile, aşırı yüksek gas ücretleri ve tıkanıklıkla karşı karşıya.

LILPEPE ise hızlı ve uyarlanabilir. Bankalardan veya iş düzeyindeki uygulamalardan daha iyi olmaya çalışmıyor; memlerin, küçük ödemelerin ve viral fikirlerin gelişebileceği bir blok zinciri oyun alanı yaratıyor. Topluluğun anlattığı hikayelerin genellikle mükemmel teknolojiden daha iyi performans gösterdiği bir pazarda, iddialara göre bu LILPEPE’nin gizli silahı olabilir.

Yol haritası, ön satışın bitiminden kısa bir süre sonra iki önde gelen merkezi borsa (CEX) projenin ev sahipliğini yapacağını vurguluyor. Şu anda, meme marketing’de işbirliği ve Layer 2 ekosisteminin genişletilmesini içeren önemli bir pazarlama girişimi devam ediyor.

LILPEPE, ETH ve XRP’yi Geride Bırakabilir Mi?

Ekibinin iddiasına göre bu çok da uzak bir ihtimal değil. Hikayelerin çok önemli olduğu kripto para dünyasında, Ethereum ve XRP, internetin memlere, hıza ve basitliğe olan ilgisini kullanan, hızlı hareket eden, topluluk odaklı bir devle rekabet etmekte zorlanabilir. Ripple ve Ethereum, iddialara göre LILPEPE’nin Layer 2 özelliklerinin sektörü devrim niteliğinde değiştirebileceği ve yaygın kabul görebileceği hızla ayak uydurmak için önemli değişiklikler yapması gerekecektir. Mem coin’ler, duyguların grafiklerini etkilediğini sürekli olarak gösterdiği için, LILPEPE, XRP ve ETH’nin hiç olamadığı şekilde halkın coin’i olabilir.

Sonuç

Ön satış başladı ve iddialara göre temel özellikler, mizahın altında gizli olsalar da şaşırtıcı derecede güçlü. Teknik dil ve yol haritasındaki gecikmelerden daha fazlasını sunan bir kripto para birimi arıyorsanız, iddialara göre Little Pepe (LILPEPE) sizin için doğru seçim olabilir. Blockchain teknolojisini kullanan ve kripto topluluklarının etkileşim, işlem ve gelir elde etme şeklini değiştirebilecek bir kültürel değişim olarak lanse ediliyor. Little Pepe, iddialara göre PEPE’yi kaçıran veya XRP ve ETH’nin bunu gerçekleştirmesini beklemekten yorulanlar için bir sonraki büyük fırsat olabilir.

