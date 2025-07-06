Likidite ve Bitcoin Fiyatı Arasındaki İlişki: Yükselişe Mi, Düşüşe Mi İşaret Ediyor?

Makroekonomik göstergeler arasında yer alan küresel likidite, uzun süredir finansal piyasaları ve özellikle Bitcoin $108,045.48 fiyat hareketlerini anlamada temel göstergelerden biri olarak kullanılmakta. Artan likidite, riskli varlıklara yönelen sermaye miktarını artırırken, mevcut piyasa koşullarında Bitcoin ekosistemine özgü ve daha hızlı tepki veren yeni ölçütlerin de öne çıktığı görülüyor.

Küresel M2 ve Bitcoin İlişkisi

Küresel M2 miktarının Bitcoin fiyatları üzerindeki etkisi, son yıllarda sıkça analiz edilen konular arasında yer alıyor. M2; dolaşımdaki nakit para ve hızlıca paraya çevrilebilen varlıkları kapsıyor. Büyük ekonomilerdeki M2 hareketleri, merkezi bankaların uyguladığı teşvik politikaları ve para basımı gibi faktörlerle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Geçmiş verilere bakıldığında, özellikle 2020’deki teşvik hamleleriyle M2 arzında yaşanan büyük artışın, Bitcoin’de ciddi yükselişler ile aynı döneme denk geldiği gözlemleniyor. Benzer şekilde, 2016-2017 döneminde yaşanan büyüme ve 2018-2019 ile 2022’deki M2 daralmalarının da Bitcoin fiyatları ile korelasyon gösterdiği aktarılıyor.

Güçlü Korelasyon ve Zamanlama Faktörü

M2 göstergesinin yıl bazında (year-on-year) değişim oranı ele alındığında, Bitcoin fiyatları ile daha güçlü bir korelasyon ortaya çıkmakta. Hükümetlerin genel olarak para arzını sürekli artırdığı göz önüne alındığında, bu artışın hızı ve yavaşlaması, Bitcoin’in yukarı ya da aşağı yönlü hareketleriyle daha net bir bağlantı sergiliyor.

Ancak M2 verileri güncellenirken belirli bir gecikme yaşanıyor. Likidite artışının ilk etapta klasik varlıklara, ardından hisse senetlerine, en son olarak ise daha volatil ve riskli varlıklara yönelmesi nedeniyle bu gecikmenin zamanlamayı etkilediği belirtiliyor.

Stablecoin’ler: Daha Hızlı ve Hassas Göstergeler

M2 verilerinin yavaş güncellenmesine karşılık, Bitcoin fiyatlarıyla daha yakın ve hızlı bir ilişki gösteren bir başka gösterge ise stablecoin arzındaki değişim. USDT, USDC, DAI gibi büyük stablecoin’lerdeki arz artış veya azalışları, Bitcoin fiyatlarında yaşanan kısa vadeli hareketler için önemli bir sinyal olabiliyor.

Özellikle stablecoin arzının 28 günlük değişimi, kısa vadeli likidite trendlerini hassas bir şekilde yansıtıyor. Bu oran pozitif olduğunda, genellikle Bitcoin birikim ve yükseliş evrelerine işaret ederken; negatif hareketler ise piyasa zirveleri ve geri çekilmelerle paralellik gösteriyor.

2024 yılının sonlarında yaşanan stablecoin arzı artışı, Bitcoin’in yeni zirvelere tırmanmasına denk gelmişti. Aynı şekilde, bu yıl yaşanan ciddi düşüş öncesinde stablecoin büyüme oranındaki negatife dönüş izlenmişti. Güncel verilerde ise stablecoin arzındaki toparlanmalar, Bitcoin’de yeni bir yükselişin ipuçlarını verme potansiyeli taşıyor.

Makale yazarına göre: “Küresel M2 büyümesi, uzun vadeli Bitcoin eğilimleriyle uyumlu olsa da, stablecoin değişim oranı göstergesi, döngü içi konumlanma için daha net bilgiler sunuyor.”

Artık bu tür veriler geçmişe göre çok daha hassas ve gerçek zamanlı takip ediliyor. Stablecoin arzındaki artışın hem günlük hem de döngü içi hareketlerle Bitcoin fiyatlarını yakından izleyebildiği belirtilmekte. Pozitif değişim izlemek ve aşırı yükselişlerde pozisyon azaltmak gibi düşük maliyetli stratejilerle de dikkat çekici sonuçlar alınabildiği vurgulanıyor.

Son araştırmalar, küresel M2’nin uzun vadeli bakış açısı sunduğunu ancak stablecoin’lerin, hızlı likidite değişimlerini anlık yakalayabilme bakımından pratik ve etkili bir gösterge olduğunu ortaya koyuyor. Okuyuculara stablecoin değişimini düzenli takip etmeleri, piyasa zamanlamasında avantajlar sağlayabilir. Yalnızca bu verilere dayanarak işlem yapılmaması, yatırım kararı almadan önce kapsamlı analizler yapılması önemli görülüyor.