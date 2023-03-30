Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kurumsal Yatırımcıların Kripto Piyasası Üzerindeki Etkisi: Metacade Presale’i Devam Ediyor

Kurumsal Yatırımcıların Kripto Piyasası Üzerindeki Etkisi: Metacade Presale’i Devam Ediyor

09:00
30 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para birimleri belirsiz bir teknoloji olmaktan çıkıp hızla büyüyen bir varlık sınıfı haline geldi. Sonuç olarak, kripto piyasası, artık her zamankinden daha fazla sayıda kurumsal yatırımcının dikkatini çekiyor.

Bu büyük yatırımcılar kripto piyasası fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip ve piyasada büyük değişikliklere yol açabiliyor. Bu nedenle pek çok kişi kurumsal yatırımcıların kripto piyasası üzerindeki etkisini ve ekibin iddialarına göre bu yatırımcıların katılımının Metacade presale’ini nasıl etkileyebileceğini merak ediyor.

Yılın en merakla beklenen kripto projelerinden biri olduğu iddia edilen proje, birçok kişi kurumsal yatırımcının 2023 ve sonrasında MCADE sahipleri için nasıl sonuçlar doğurabileceğini merak ediyor olabilir.

Kurumsal Yatırımcılar MCADE Fiyatını Artırabilir Mi?

Kurumsal yatırımcılar, yasal düzenlemeler şekillendikçe ve netlik kazandıkça kripto para piyasasına daha büyük bir ilgiyle bakmaya başladı, dolayısıyla pek çok kişi bu yılın sonlarına doğru düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde kripto para piyasasına girebileceklerine inanıyor. Bu hamlenin piyasaya önemli miktarda sermaye getirmesi bekleniyor, bu da ekibin iddiasına göre piyasadaki diğer projelerin ve MCADE’in fiyatını artırabilir.

MCADE’in sunduğu teklif, kurumsal yatırımcılar için de özellikle cazip olabilir; zira ekibin iddiasına göre Metacade ekosistemi blok zinciri oyunlarında devrim yaratmayı hedefliyor ve MCADE token için büyük bir talebe dönüşebilecek geniş bir kullanıcı tabanı yaratma potansiyeli olabilir.

Metacade Nedir?

Metacade, türünün en büyük arcade platformunu inşa ederek “kazanmak için oyna” (P2E:Play-to-earn) ortamını yeniden tanımlamayı amaçlayan iddialı yeni bir GameFi projesi olarak lanse ediliyor. Mevcut GameFi projeleri arasından sıyrıldığı iddia edilen Metacade, tek bir deneyime odaklanmak yerine çok çeşitli kullanıcı tercihlerine ve oyun tarzlarına hitap edecek şekilde tasarlanmış çeşitli oyun deneyimleri sunma planlarına sahip. Bu durum, ekibin iddialarına göre Metacade’e gelecekte büyük bir kullanıcı tabanı sağlayabilecek bir hamle olabilir.

Platformun her şeyi kapsadığı iddia ediln ödül sistemi, hem sıradan hem de rekabetçi oyuncuların oyun aktivitelerinden eşit şekilde yararlanabilmelerini sağlar ve Metacade ayrıca kullanıcıların topluluk tartışmalarına katılmak veya oyun incelemeleri yazmak gibi oyun dışı katkılar için teşvik kazanmalarını sağlayan bir ödül mekanizması uygulayarak genel ekosistemi zenginleştirirken yüksek düzeyde kullanıcı bağlılığı da sağlamayı amaçlıyor.

MCADE Nasıl Çalışıyor?

Yapılan açıklamalara göre MCADE yardımcı tokenı, Metacade ekosisteminin omurgasını oluşturur, ödül yapısını destekler ve platform içindeki işlemler için birincil para birimi olarak görev yapar (ürünlerden turnuvalara katılmaya kadar satın alma eylemleri için kullanılır). MCADE’in kapsamlı kullanımı, token için güçlü bir talep yaratarak yatırımcılar için cazip bir fırsat sunmayı hedefliyor.

MCADE sahipleri, tokenlarını stake etme karşılığında pasif gelir sunan ve tokenların uzun vadeli tutulmasını teşvik eden stake etme fırsatlarından da faydalanabilirler. Bu, ekibin açıklamasına göre Metacade ekibi tarafından oldukça yatırımcı dostu bir şekilde tasarlanmıştır; MCADE’in dolaşımdaki arzının değerini korumak için stake etme ödülleri stablecoin olarak dağıtılmaktadır.

Birçok kripto uzmanını heyecanlandırdığı iddia edilen Metacade’in en dikkat çekici yönlerinden biri de Metagrants programıdır. Bu program, oyun geliştiricilerini oyun konseptlerini ve prototiplerini Metacade topluluğuna sunmaya teşvik eder ve bunu yaparken geliştiriciler çok değerli geri bildirimler alırken Metacade hazinesinden finansman da alabilirler. Bu finansman kararı, MCADE sahiplerinin yönetişim yetkilerini oy kullanmak ve platformda söz sahibi olmak için kullanabilen token sahipleri tarafından verilmektedir. Bu topluluk merkezli yaklaşım, oyuncuların platformun gelecekteki oyun kataloğunu ve genel yönünü şekillendirmede önemli bir rol oynamalarını sağlar ve bu da kullanıcılara büyük bir aidiyet duygusu sağlayabilir.

MCADE 2023’te Ne Kadar Yükselebilir?

Metacade’e olan ilginin büyük olduğu ve bunun da projenin sahip olduğu muazzam potansiyelin bir sonucu olduğu iddia ediliyor. Ekibin iddiasına göre proje, Metacade ekibi tarafından yapılan tasarım seçimlerinin kalitesiyle yalnızca büyük övgüler almakla kalmadı, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda GameFi alanında öngörülen geniş çaplı büyümeden faydalanmak için iyi bir konuma sahip.

Ekibin iddialarına göre büyüme tahmin edildiği gibi olursa ve kullanıcı sayıları bu yılın sonlarına doğru gerçekten artmaya başlarsa, yıl bitmeden 1 dolarlık bir MCADE görebileceği iddia ediliyor.

MCADE’e Yatırım Yapılabilir Mi?

MCADE’in önümüzdeki yıllarda kazançlar elde etmek için bir fırsat olduğu konusunda kripto dünyasında bir fikir birliği olduğu iddialar arasında. Bundan dolayı ekibin iddialarına göre 18 hafta içinde $14.2m gibi bir miktar toplanan presale’de böylesine bir performans görmek hiç şaşırtıcı olmayabilir. Presale artık son aşamasına geldi ve ekibin açıklamalarına göre bu fırsat çok uzun süre devam etmeyecek.

Metacade presale’ine buradan katılabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Meme Coin’ler Yeniden Yükselişte: DOGE, SHIB ve TOADS Yükselecek Mi?
Meme Coin’ler Yeniden Yükselişte: DOGE, SHIB ve TOADS Yükselecek Mi?
Metacade’in Kripto Presale’i Devam Ediyor
Metacade’in Kripto Presale’i Devam Ediyor
2023’te Dikkat Çektiği Düşünülen 12 Web3 Kripto Para Birimi
2023’te Dikkat Çektiği Düşünülen 12 Web3 Kripto Para Birimi
Tron-ChatGPT Entegrasyonu TRX’i Artırıyor: Metacade (MCADE) Presale’inden Daha İyi Sonuç Alabilir mi?
Tron-ChatGPT Entegrasyonu TRX’i Artırıyor: Metacade (MCADE) Presale’inden Daha İyi Sonuç Alabilir mi?
2023 Yılının Popüler Staking Kripto Para Birimleri
2023 Yılının Popüler Staking Kripto Para Birimleri
2023 İçin Popüler Olduğu İddia Edilen 12 Metaverse Coin
2023 İçin Popüler Olduğu İddia Edilen 12 Metaverse Coin
10 Kat Büyüme İddiası: Mart İçin 5 Kripto Para
10 Kat Büyüme İddiası: Mart İçin 5 Kripto Para
2023 Yeni Projeler: İyi Olduğu Düşünülen 12 Kripto Para Birimi
2023 Yeni Projeler: İyi Olduğu Düşünülen 12 Kripto Para Birimi
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023