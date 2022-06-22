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Kripto para birimlerinde araştırma yapmak büyük önem taşıyor. Kripto para biriminin projesini araştırmak, neler yaptığını, neler yapacağını öğrenmek, güvenilir kişilerin yorumlarına göz atmak oldukça önemlidir.

Ancak bir kripto para projesini araştırmak için pek çok farklı yere bakmak zorunda kalıyoruz. Bunların içinde; projenin web sitesi, whitepaper’ı, sosyal medya paylaşımları ve proje hakkında yapılan yorumlar arasında zaman zaman kafa karışıklıkları olabiliyor. Kryptview, aslında tam olarak bu noktada devreye giriyor ve yatırımcıların işini kolaylaştırırken, bir yandan da kazanç elde etmelerine imkan sunuyor.

Kryptview Nedir?

Kryptview, kripto para birimleri için tasarlanmış ilk merkeziyetsiz “research to earn” yani “araştırdıkça kazan” platformu olarak tanımlanabilir.

Hepimizin bildiği gibi kripto para ekosistemi günden güne büyüyor ve her geçen gün yeni start-up’lar piyasaya sürülüyor. Bunun yanında yatırım yapmak için yürüttüğümüz araştırmalar arasında bu kadar çok proje varken kaybolduğumuz da oluyor. Kryptview, kullanıcılarını token değerlendirmeleri gönderdikleri için ödüllendiren tam teşekkürlü bir “research to earn” platformu sağlayarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. Bu noktada ise asıl önemli olan projenin topluluk odaklı olması.

Platformu kullanan herhangi bir yatırımcı araştırmalarını yapılandırılmış bir şekilde paylaşabilir ve bu şekilde de ödüller kazanabilir. Platformda oluşturulan tüm veriler, diğer platform kullanıcıları tarafından yapılandırılıyor ve doğrulanıyor. Ayrıca kullanıcıların daha iyi kararlar almasına ve blok zinciri alanında ilk topluluk araştırma platformunu oluşturmasına yardımcı olmak için profesyonel durum tespiti çerçeveleri kullanılıyor.

Profesyonel durum tespiti yöntemi, organize, kapsamlı ve eksiksiz bir araştırma sihirbazı sayesinde, herhangi bir topluluk üyesi tarafından yapılan araştırmaya önemli bir yapı kazandırıyor. Bu da topluluk odaklı bir platformun oluşmasına imkan sunuyor. Platform, topluluk üyelerinin paylaşımlarından projenin veya token’ın güvenilirliğini yansıtan bir derecelendirme elde eder. Bunun yanında diğer topluluk üyeleri de yayınlanan araştırmaları gözden geçirmelidir. Yeterli oy alan araştırma onaylanır ve platformdaki token sayfasında öne çıkar.

Yapılan açıklamalara göre araştırma gönderen ve gönderileri gözden geçiren topluluk üyelerinin tümü Kryptview’in kripto para birimi olan KVT ile ödüllendiriliyor. Platformda hem ödüller için, hem de platforma katkılarda kıdem tahmini için kullanılan kademeli bir sıralama sistemi bulunuyor. Platforma ne kadar fazla ve doğru katkıda bulunursanız kademeli şekilde ödül alma oranınız da artıyor.

Temel Analiz İhtiyacı

Her ne kadar kripto para piyasasında teknik analizlerin yapıldığında sıkça rastlasak da mevcut piyasada ve dönem dönem temel analizlerin daha ağır bastığına ve daha önemli olduğuna şahit oluyoruz. Temel analiz sayesinden insanlar hangi projenin güçlü olduğunu, hangilerinin netlik ve şeffaflık özelliklerine sahip olduklarını anlayabilirler. Bu her ne kadar tam isabetli tahminler yapmak için yeterli olmasa da, strateji yönetimi için oldukça önemli.

Bu noktada ise Kryptview, projelerin temel analizlerinin yapılmasına imkan sunarak yatırımcılara yardımcı oluyor. Platformun açıklamalarına göre teknik analizin aksine, temel analiz momentumu yansıtmak yerine bir projenin yapısal ve içsel güçlü yönlerine odaklanıyor.

Bunlara ek olarak, projenin ekip üyeleri de dikkatleri çeken isimlerden oluşuyor. AXA’nın yatırım departmanını birkaç yıl boyunca yöneten kurucuların geleneksel finans alanındaki geçmişi, yatırım yapmadan önce bir tokenin gücünü değerlendirmek için uygun donanıma sahip olmalarına rağmen çoğu insanın küresel merkezsiz alanda bu şansa sahip olmadıklarını fark etmelerini sağladı. Böylece, yalnızca tüm topluluğa böyle bir metodoloji getirme ihtiyacını değil, aynı zamanda şimdiye kadar var olan en büyük ve en zengin bilgi rezervinden yararlanma ihtiyacını da fark ettiler: Kolektif zeka.

Projede kurucu ortak olarak yer alan Samy Nadi bir M&A ve yatırım uzmanı. Kryptview’i kurmadan önce Samy, bir sigorta şirketi ve 900 milyar Euro’dan fazla varlığı yöneten kurumsal bir yatırımcı olan AXA’nın Baş Yatırım Sorumlusu’nun personel şefiydi. Ayrıca yine kurucu ortak olan Floran Sarrano Kryptview’i kurmadan önce, AXA’da İnovasyon Yatırımları Başkanıydı. Projenin ortağı olan Adeline Sarrano ise hukuk ve finansal danışmanlık firmalarında deneyime sahip. Kryptview’in VP Büyüme ve Topluluk Yöneticisi olan Noélie Moncaut da bir Strateji ve Ürün Pazarlama uzmanı. Projede pazarlama danışmanı olarak yer alan Selin Anıl ise markalaşma, öğretim, dijital pazarlama ve iletişim alanlarında deneyime sahip. Anıl, Fransa’daki École Polytechnique ve İsviçre’deki École Polytechnique Fédéralede Lozan’dan biyomühendislik alanında çift yüksek lisans derecesine ve Nörobilim alanında doktora derecesine sahip. Dolayısıyla projenin alanında uzman isimler tarafından kurulduğunu ifade edebiliriz.

KVT Token ve Alfa Aşaması

Kryptview Token (KVT), platformun merkezinde bulunan yardımcı program token’ı olarak karşımıza çıkıyor ve amacı şu şekilde:

Platformu ve topluluğu koruma

Araştırmaların doğrulanmasını ve oluşturulmasını ödüllendirme.

Ek platform avantajları sunma.

Proje bilinirliğini sağlamak ve benimsenmeyi artırmak.

Bunlara ek olarak Kryptview alfa testinin ilk aşamasında, yüz katılımcı 400’den fazla token’ı derecelendirdi ve 1300’den fazla onaylanmış araştırma yayınladı. Alpha 2.0 test aşaması 27 Haziran’da başlayacak ve herkese açık olacak. Bu topluluk odaklı araştırma platformunun nasıl çalıştığını kendiniz de deneyimlemek için bu linki kullanabilirsiniz.

Öte yandan Kryptview, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde reklamlara ağırlık vermeyi, topluluk büyümesini sağlamayı ve ortalıklar geliştirmeyi hedefliyor. Dördüncü çeyrekte ise topluluk büyümesinin devam etmesinin yanı sıra KVT’nin CEX’lerde listelenmesi ve ekip büyümesine gidilmesi amaçlanıyor. Bunlara ek olarak Kryptview, fikir birliği mekanizmalarını keşfetmek ve optimize etmeyi hedefliyor. Ayrıca öğrencilere de ulaşmak, üniversite programlarıyla birlikte blok zincirini inceleyen araştırma laboratuvarlarıyla ortaklıklar geliştirmeye devam ediyor.

Merak ettiğiniz token’lar ile ilgili yaptığınız araştırmaları paylaşmak, halihazırda yapılmış araştırmalara ulaşmak, Kryptview ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için platformun resmi websitesini ziyaret edebilirsiniz.

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