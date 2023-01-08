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Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine çıkmaya çalışırken, önde gelen bir CNBC analisti yatırımcıları uyarmaya devam ediyor.

‘ABD’de Tüm Kurumlar, Harekete Geçti!’

CNBC’nin ‘Mad Money’ isimli programının sunucusu Jim Cramer, kripto paraların 2023’te de düşmeye devam edeceğini iddia ederek yatırımcıları uyardı. Cramer, ABD’nin önde gelen finans haberleri sitesi Thestreet.com’u kuran eski bir hedge fon yöneticisidir. FTX krizinin ardından kripto paralara yönelik baskı artarken, Federal Rezerv, Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) gibi kurumlardan endişe veren açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD’de yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Cramer Çarşamba günü CNBC‘de önemli iddialarda bulundu. Uzmana göre, SEC kolları sıvadı ve birçok projeyi ve şirketi hedef alacak. SEC, yönetmelikle uyumlu olmayan kripto firmalarının hepsine kök söktürecek.

SEC’in İcra Birimi’nde 18 yılı aşkın bir süredir avukat olarak görev yapan John Stark’tan alıntı yapan Cramer, Stark’ın “sektörü sert kurallar ile yeniden regüle etme çağrısında bulunduğunu” vurguladı. Analiste göre, SEC’in hamleleri birçok proje için iyi olmayacak. Cramer’a göre, John Stark gibi pek çok önde gelen isim kripto para sektörüne güvenmiyor. Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in (SBF) yarattığı kaos yankılanmaya devam ediyor.

Bitcoin, Düşmeye Devam Edecek!

Yapılan tüm uyarılara rağmen Cramer, insanların kripto paralara yatırım yaptığını açıkladı. Yatırımcıları, ellerinden geldiğince paralarını kripto paralardan çekmeleri konusunda uyardı. Cramer, eskiden Bitcoin, Etherum ve NFT’lere yatırım yaptı. Ancak geçen yıl tüm kripto paralarını sattı. Federal Rezerv ekonomiyi sıkılaştırmaya devam ederken, yatırımcılara kripto paralarda da dahil olmak üzere spekülatif varlıklara yatırım yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Uzman, bu ayın başlarında yatırımcılara kripto paralardan çıkmalarını tavsiye etti ve “korkunç bir pozisyondan” çıkmak için asla çok geç olmadığını vurguladı. Ayrıca bir milyon yıl geçse de kripto paralara dokunmayacağını söyledi.

Haziran ayında Cramer, kripto paralar sayesinde servet kazanılabileceğini ve yatırımcıları, sağlam risk yönetimi ile bu varlıkları portföylerine dahil etmeye çağırdı. Ancak bir ay sonra Crammer kripto paralarda gerçek bir değer olmadığını iddia etti Ayrıca, medyanın Ağustos ayında kripto hakkında haber yapmaması gerektiğini söyledi. Özellikle, Cramer’in tutarsız duruşu ve bir dizi yanlış tahminleri, birçok kişinin onun bir finansal analist olarak yeteneğini ve bilgisini sorgulamasına yol açtı.