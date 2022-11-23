Kripto para piyasası krizler selinde hayatta kalmaya çalışırken, Bitcoin'in (BTC) nerede dibe vuracağı sorusu bu ayki en sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor.

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Kripto para piyasası krizler selinde hayatta kalmaya çalışırken, Bitcoin’in (BTC) nerede dibe vuracağı sorusu bu ayki en sıcak konulardan biri olmaya devam ediyor.

Baro Virtual: Dip Henüz Görülmedi: Bu Seviyeler Mümkün!

ABD merkezli araştırma şirketi Baro Virtual, bugün çarpıcı bir rapor yayımladı. Şirketteki analistlerin bulgularına göre, geçmişteki ayı piyasası ve zincir üstü veriler ile karşılaştırıldığında mevcut ayı piyasasında Bitcoin henüz dip seviyeye ulaşmadı. Uzmanlar bu nedenle BTC’nin 14.000 dolara veya daha düşük seviyelere doğru ivme kaybetmesini öngörüyor. Zincir üstü analitik platformu Whalemap’ten gelen verileri analiz eden Baro Virtual, basit bir hesaplamaya dikkat çekti. Whalemap’in zincir üstü BTC işlemleri için kar ve zarar (MPL) rakamlarını inceleyen şirket, bu verileri geçmişteki veriler ile mukayese etti. Başka bir deyişle, zincir üstü kayıpların, önceki boğa koşusundan elde edilen zincir üstü kazançlara eşit veya daha fazla olması gerekir. Aksi takdirde, çoğu durumda, Bitcoin daha sonra düşüş kaydetti.

Baro Virtual, 22 Kasım’da Twitter yorumlarında, “Whalemap tarafından sağlanan aylık MPL, çoğu durumda BTC dip seviyesini belirlemede kesin sonuçlar veriyor,” açıklamasını yaptı. Şirket mevcut gerçekleşen kayıpların Bitcoin’in tarihsel kapitülasyon eğilimine uyacak kadar büyük olmadığını savundu. Bu nedenle, BTC’deki düşüş devam edecek. Bitcoin, 15.480 dolara düşerek, son iki yılın en düşük seviyesine çakıldı. Şirketin raporu, 2022 ayı piyasasının, BItcoin’in önceki iki halving döngüsünde sert düşüşler yaşadığı 2014 ve 2018 yıllarındaki ayı piyasasındaki kadar değer kaybetmediğine dikkat çeken diğer raporlarla uyum içerisinde.

Genesis: Yeni Endişe Kaynağı!

Bitcoin, Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %77 oranında düşütü. Compound Capital Advisors‘ın kurucusu ve CEO’su Charlie Bilellek, Bitcoin’in %77’lik düşüşünün, 2017-18’den bu yanaki en büyük düşüş olduğunu ve 376 günle şu anda 2. en uzun ayı döngüsü olduğunu iddia etti. Yöneticiye göre, 2013-15’teki 410 günlük düşüş en uzun süren ayı piyasasıydı. Kripto para piyasası, yüksek volatilite, suç, iflaslar ve likidite krizi ile belirsiz bir sürece girdi.

Birçok uzman FTX krizinin etkisinin devam edeceğini ve herhangi yeni bir kriz karşısında Bitcoin‘in 10.000 dolara kadar düşebileceğini iddia ediyor. Analistler FTX krizi sonrası ortaya çıkan Genesis gibi yeni kriz nedeniyle Bitcoin’in kan kaybetmeye devam edeceğine dikkat çekiyorlar.