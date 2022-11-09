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  •   Kritik Gelişme: Elon Musk Resmen Başvurdu! Twitter İçin Beklenen Müjde!

Kritik Gelişme: Elon Musk Resmen Başvurdu! Twitter İçin Beklenen Müjde!

İlk adımı attı şimdi sırada asıl büyük hamle var. Eğer Musk bekleneni yapacaksa kripto para yatırımcılarının yakında yüzü gülebilir.
22:36
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

44 milyar dolarlık anlaşma kripto para yatırımcılarında büyük bir heyecana neden olmuştu. Musk dediğini yaptı. Son gelen raporlar şirketin FinCEN’e başvurduğunu söylüyor. Dahili ödeme hizmetleri sunmak isteyen şirketlerin ABD Mali İstihbarat Ağına kaydolması zorunluluğu bulunuyor. Peki bu kripto paralar için ne anlama geliyor? Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?

Elon Musk Başvurdu

Sosyal medya devi Twitter, bu ay FinCEN’e yaptığı kayıtla ödeme işine daha derinlemesine giriyor gibi görünüyor. FinCEN verilerine göre Twitter 3 Kasım’da bir para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırdı. FinCEN, ABD’deki ödeme hizmeti işletmelerinin faaliyetlerini denetliyor ve kayıtlı işletmelerin şüpheli işlemleri Hazine Bakanlığı’nın bir parçası olan ajansa bildirmesi gerekiyor. FinCEN’le ilgili gelişmeyi ilk olarak New York Times duyurdu. Kayıt yaptıran kuruluş, ticari kayıt verilerine göre ağustos ayında Washington Eyaletinde kurulan Twitter Payments LLC olarak adlandırılıyor.

Dosyalama, Elon Musk’ın şirketi 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Musk daha önce Twitter’ı içinde her şeyi bulunduran bir uygulamaya dönüştüreceğini açıklamıştı. Buna örnek olarak da WeChat’i verebiliriz. Peki bu kripto paralar için ne anlama geliyor?

Kripto Paralar ve Twitter

Elon Musk bugün katıldığı bir Twitter Space yayınında Twitter için dahili ödeme hizmetlerinin son derece iyi olacağını söyledi. Daha önce yaptığı açıklamalar Dogecoin ve bazı kripto paraların platforma entegre edilebileceğini yönündeydi. Cadılar Bayramında ise Shiba Inu cinsi köpeğine Twitter logolu bir elbise giydirip fotoğraf paylaşmıştı. Bu birçok yatırımcı tarafından beklenen müjdenin yakında gelebileceği şeklinde yorumlandı. Şu an kripto para yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu iki büyük şey var. Birincisi CZ tarafından FTX anlaşmasıyla alakalı “tamamlandı” müjdesi ikincisi ise Elon Musk’ın Twitter ve kripto paralarla ilgili yayınlayacağı birkaç güncelleme. Bitcoin fiyatı çok uzun bir aranın ardından 16.800 dolarlara kadar düşü.

Ödeme hizmetleri için yapılan başvuru kripto paraları da dahil edebilecek dahili cüzdan sisteminin yakında gelebileceğini gösteriyor. Twitter satışından birkaç gün önce geliştiricilerin dahili bir kripto cüzdanı üzerinde çalıştığı bilgisi zaten sızmıştı. Belki geçtiğimiz yıl Tesla ile hararetlenen kripto para boğası bu sene yine Elon Musk’ın eliyle ateşlenir.

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