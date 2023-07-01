Okuma Süresi: 2 Dakika

Haziran ayının sonlarından bu yana yüksek oranlarda değer artışları kaydederek son dönemlerde yeniden kripto para piyasasının popüler altcoin’lerinden biri haline gelen Litecoin (LTC), son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve kaydettiği son değer artışları ile birlikte 110 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı.

Litecoin, 110 Doları Aştı

Piyasalarda oluşan Spot Bitcoin ETF’i rüzgarı, kripto para piyasasının yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalamasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kısa bir süre içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşarken piyasadaki çoğu kripto para birimi de bu süreçte yüksek oranlarda değer artışları kaydetti.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre bu süreçte 1,2 trilyon dolar seviyelerine kadar yükseldi. Litecoin (LTC) de son haftalarda kaydettiği yükselişler ile piyasanın öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

LTC’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

CMC verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde bir değer artışı kaydeden Litecoin (LTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %12,5’lik bir değer artışı kaydederek yükseliş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı ve piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı. Ayrıca LTC, son haftalarda gerçekleştirdiği değer artışlarının ardından da CMC verilerine göre yeniden piyasa değeri sıralamasında ilk 10’a girdi.

Ayrıca IntoTheBlock, 2023’ün ikinci çeyreğinin Litecoin adına olumlu geçtiğini ve Litecoin ağında bu çeyrekte ilk kez günlük 500.000’den fazla işlem gerçekleştiğini bildirdi:

“Litecoin heyecan verici bir çeyrek geçirdi. Ağ, bu çeyrekte ilk kez günlük yarım milyondan fazla işlemi gerçekleştirdi ve Mayıs ayının tamamı için günlük Bitcoin işlem sayısına yaklaştı.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.