Önde gelen isimlerden biri güncel durumu değerlendirdi. Eğer bir çözüm bulunmazsa bu kripto için iyi sonuçlar doğurmayacak.

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FTX çöküşünün yaşandığı Kasım ayına benzer şekilde kripto paraların gündemi son derece yoğun. Belirsizlik sürüyor. Ava Labs başkanı John Wu son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ele aldı ve geleceğe dair tahminlerde bulundu. Peki kripto para piyasalarını neler bekliyor? Özellikle Silvergate Bank iflasının ne gibi etkileri olacak?

Kripto Para Tahminleri

Bloomberg’den Caroline Hyde’ın Silvergate Bank’ın kapanma planı hakkında yorum yapmasını istediği Avalanche (AVAX) geliştirme firmasının başkanı, Silvergate Bank iflasının kripto paraları çok daha zor bir sürece soktuğunu savundu. John Wu geleneksel bankacılık sistemiyle kripto arasında köprü görevi gören Silvergate Bank iflasının potansiyel sonuçlarıyla alakalı şunları söyledi;

“Açıkçası, tüm aracılar ve görünüşe göre tüm aracılar ve kurumlar ve bireyler için kripto ekosistemine giriş yolları birer birer ortadan kaldırıldığında çok daha zor olacak. Düzenlemeler, kötü aktörler ya da Silvergate vakasında olduğu gibi olumsuzluklar yoluyla. Yani bu hiç kolay değil. Bu da işi zorlaştırıyor.”

Eğer banka hesabınızdaki TL varlığı borsaya transfer edemezseniz kripto para almak için OTC masalarını kullanmanız gerekir. Bu diğerine göre daha riskli, zor ve maliyetli olduğu için insanların kripto paralardan uzaklaşmasına neden olabilir.

Kriptoda Riskler Artıyor

Wu’ya göre, kripto firmalarının Amerika Birleşik Devletleri dışına taşınması, bankaların ve diğer aracıların dijital varlık endüstrisine hizmet vermeyi bırakmasının sonuçlarından biri olabilir. Eğer kripto şirketlerinin merkezleri bankalarla çalışmazsa bunu yapmaları gerekecek ve ABD’deki devasa yatırımcı topluluğunun kripto paraya erişimi daha da güçleşecek.

“Sorun şu ki, yeni kurumların bu alana girmesine yardımcı olacak hiçbir aracı yoksa, bu alanın büyümesini geciktirecektir. Diğer bir sorun da bu alandaki sağlıklı bilançoların bile küçük şeylere ihtiyaç duyması… bankacılık hizmetlerine. Kripto bir fintech işidir ve meşru işletmeler, diğer tüm şirketlerin yaptığı şeyleri yapmak için insanlara ödeme yapan bankacılık hizmetlerine ihtiyaç duyar. Bu şirketlerin bunu yapmasına yardımcı olan bankaları kaldırırsak, şirketlerin karada olma arzusunu ortadan kaldırmış oluruz. Ve ne yazık ki ABD şirketleri bankacılık hizmetleri ve faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları diğer şeyler için denizaşırı ülkelere taşınacaktır.”

Ava Labs başkanı, ilerlemenin en iyi yolunun kripto endüstrisinin düzenleyiciler ve kanun yapıcılarla ilişki kurması olduğunu söylüyor.