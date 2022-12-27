Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kriptonun Karanlık Yüzü! 2022 Yılı Tarihe Neden Kara Leke Olarak Geçecek?

Kriptonun Karanlık Yüzü! 2022 Yılı Tarihe Neden Kara Leke Olarak Geçecek?

2022 yılında kripto paralarda yaşananlar tüm dünyayı etkisi altına aldı. Birçok yatırımcı milyarlarca dolarlık zararlara uğradı.
17:40
27 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu yıl kripto para piyasasında şimdiye kadarki en zorlu yıl oldu. Yıl çöküş ve hack’lerle doluydu. Kripto dünyasında 2022’nin en büyük ve en kötü hack’lerine bir göz atalım ve durumun ciddiyetini birlikte görelim.

FTX Çöküşü

Bu, 2022 yılında yaşanan çöküşlerin belki de en büyüğüydü. FTX 11 Kasım’da ABD’de iflas başvurusunda bulundu. Kripto piyasasının önde gelen borsası çökmüş ve piyasadan milyonlarca doları silip süpürmüştü. Sadece bu da değil, çöküş tüm kripto piyasasını sarstı ve yatırımcıların küçük miktarda toparlanmaları bile bir aydan fazla sürdü.

Bu durum bilgisayar korsanları için bir fırsat haline geldi ve 640 milyon dolar değerindeki token’lar borsadan çalındı. Bu token’lar daha sonra diğer borsalara aktarıldı ve altcoinlere dönüştürüldü.

Ronin Chain Hack

Kuzey Koreli bir hacker grubu bu yan zincirin kontrolünü ele geçirdi. Ronin zinciri, Axie Infinity, oyna-kazan NFT oyunu ve işlemleri için kullanılıyordu. Bu olay, bilgisayar korsanlarının zincirin kontrolünü ele geçirdiği Mart 2022’de meydana geldi. Daha sonra ağ işlemlerini taklit eden bilgisayar korsanlarına bir dizi özel anahtar sunuldu.

Başlangıçta, bilgisayar korsanlarının 552 milyon dolar değerinde Ethereum ve USDC’yi kendi hesaplarına geçirdikleri tahmin ediliyordu. Ancak daha sonra 625 milyon dolar değerinde token çalındığı ortaya çıktı.

Binance Chain Hack’i

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yatırımcılar için muazzam bir pazara hükmediyor. Bilgisayar korsanları BNB çapraz zincir köprüsü Token Hub’a erişim sağladı.

Sahte BNB tokenları çıkarmalarına izin veren sahte para çekme kanıtları oluşturabildiler. Bu olay bu yıl 6 Ekim’de gerçekleşti. İlk dalgada 566 milyon dolar çalındı. Ancak Binance’in CEO’su CZ, kaybedilen paranın yüzde 80 ila 90’ını geri almayı başardı. Bilgisayar korsanları diğer zincirleri de kullanarak 100 milyon dolarla kaçmayı başardı.

Worm Hole Bridge Hack’i

Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Oasis ve Terra arasında token alışverişi yapmanın en iyi yolu Wormhole Köprüsüdür. Bilgisayar korsanı, Wrapped Ethereum token’ları oluştururken ağın doğrulama prosedürünü (WETH) taklit etmişti.

Hırsızlığın tamamlanmasının ardından, bilgisayar korsanı Ethereum üzerinde yaklaşık 94.000 token ticareti yaptı ve kalan token’lar Solana blok zincirindeki diğer kripto para birimleri için takas edildi. Ağ, bu yılın Şubat ayında bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğramış ve 120.000 token’a mal olmuştur. Saldırı sırasında token’ların değeri yaklaşık 325 milyon dolardı.

Beanstalk Saldırısı

Bu yılın Nisan ayı 180 milyon dolar değerinde bir başka saldırıya sahne oldu. Bu saldırının şaşırtıcı yanı, bilgisayar korsanının Ukrayna’yı uyarmak için 250.000 USDC bağışlamış olmasıydı. Bilgisayar korsanı, ağın yönetim token’ı olan STALK formunda, flaş kredi kullanarak büyük miktarda para topladı.

Yaklaşık 80 milyon dolar değerinde çeşitli kripto para birimleri hacklendi ve bu da stablecoin’in dolara olan 1:1 sabitlemesinin dengesiz hale gelmesine neden oldu. Sonuç olarak toplam değeri olarak kilitlenen 182 milyon dolar yok edildi (TVL). Çalınan parayı tabiri yerindeyse temizlemek ve izini kaybettirmek için Tornado cash kullanıldı ve bu para şu anda ABD tarafından yasaklanmış durumda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
2020’den Beri İlk Kez Yaşandı! Kripto Paralarda Tarih Tekerrür Edecek Mi?
2020’den Beri İlk Kez Yaşandı! Kripto Paralarda Tarih Tekerrür Edecek Mi?
Kripto Paralarla İlişkili Şirketlerin Batışı Böyle Mi Sonlanacak? Büyük Şirket Düğmeye Bastı!
Kripto Paralarla İlişkili Şirketlerin Batışı Böyle Mi Sonlanacak? Büyük Şirket Düğmeye Bastı!
Deneyimli Uzmanlar 2 Büyük Tehlikeyi Açıkladı! Kripto Paralar Neden Düştü?
Deneyimli Uzmanlar 2 Büyük Tehlikeyi Açıkladı! Kripto Paralar Neden Düştü?
O da İflas Ediyor! Kriptoda Yaprak Dökümü!
O da İflas Ediyor! Kriptoda Yaprak Dökümü!
Büyük Çöküş! Ünlü Yatırımcı: O Altcoin’e İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi!
Büyük Çöküş! Ünlü Yatırımcı: O Altcoin’e İnanmak Noel Baba’ya İnanmak Gibi!
Bu Acının Tarifi Yok! Tam 8 Milyon Bitcoin!
Bu Acının Tarifi Yok! Tam 8 Milyon Bitcoin!
2023 Beklentileri: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA)
2023 Beklentileri: Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA)
Rusya’nın Kriptolu 2023 Tahminleri! 10 Kehanet Açıkladı!
Rusya’nın Kriptolu 2023 Tahminleri! 10 Kehanet Açıkladı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022