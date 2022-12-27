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Bu yıl kripto para piyasasında şimdiye kadarki en zorlu yıl oldu. Yıl çöküş ve hack’lerle doluydu. Kripto dünyasında 2022’nin en büyük ve en kötü hack’lerine bir göz atalım ve durumun ciddiyetini birlikte görelim.

FTX Çöküşü

Bu, 2022 yılında yaşanan çöküşlerin belki de en büyüğüydü. FTX 11 Kasım’da ABD’de iflas başvurusunda bulundu. Kripto piyasasının önde gelen borsası çökmüş ve piyasadan milyonlarca doları silip süpürmüştü. Sadece bu da değil, çöküş tüm kripto piyasasını sarstı ve yatırımcıların küçük miktarda toparlanmaları bile bir aydan fazla sürdü.

Bu durum bilgisayar korsanları için bir fırsat haline geldi ve 640 milyon dolar değerindeki token’lar borsadan çalındı. Bu token’lar daha sonra diğer borsalara aktarıldı ve altcoinlere dönüştürüldü.

Ronin Chain Hack

Kuzey Koreli bir hacker grubu bu yan zincirin kontrolünü ele geçirdi. Ronin zinciri, Axie Infinity, oyna-kazan NFT oyunu ve işlemleri için kullanılıyordu. Bu olay, bilgisayar korsanlarının zincirin kontrolünü ele geçirdiği Mart 2022’de meydana geldi. Daha sonra ağ işlemlerini taklit eden bilgisayar korsanlarına bir dizi özel anahtar sunuldu.

Başlangıçta, bilgisayar korsanlarının 552 milyon dolar değerinde Ethereum ve USDC’yi kendi hesaplarına geçirdikleri tahmin ediliyordu. Ancak daha sonra 625 milyon dolar değerinde token çalındığı ortaya çıktı.

Binance Chain Hack’i

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yatırımcılar için muazzam bir pazara hükmediyor. Bilgisayar korsanları BNB çapraz zincir köprüsü Token Hub’a erişim sağladı.

Sahte BNB tokenları çıkarmalarına izin veren sahte para çekme kanıtları oluşturabildiler. Bu olay bu yıl 6 Ekim’de gerçekleşti. İlk dalgada 566 milyon dolar çalındı. Ancak Binance’in CEO’su CZ, kaybedilen paranın yüzde 80 ila 90’ını geri almayı başardı. Bilgisayar korsanları diğer zincirleri de kullanarak 100 milyon dolarla kaçmayı başardı.

Worm Hole Bridge Hack’i

Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Oasis ve Terra arasında token alışverişi yapmanın en iyi yolu Wormhole Köprüsüdür. Bilgisayar korsanı, Wrapped Ethereum token’ları oluştururken ağın doğrulama prosedürünü (WETH) taklit etmişti.

Hırsızlığın tamamlanmasının ardından, bilgisayar korsanı Ethereum üzerinde yaklaşık 94.000 token ticareti yaptı ve kalan token’lar Solana blok zincirindeki diğer kripto para birimleri için takas edildi. Ağ, bu yılın Şubat ayında bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğramış ve 120.000 token’a mal olmuştur. Saldırı sırasında token’ların değeri yaklaşık 325 milyon dolardı.

Beanstalk Saldırısı

Bu yılın Nisan ayı 180 milyon dolar değerinde bir başka saldırıya sahne oldu. Bu saldırının şaşırtıcı yanı, bilgisayar korsanının Ukrayna’yı uyarmak için 250.000 USDC bağışlamış olmasıydı. Bilgisayar korsanı, ağın yönetim token’ı olan STALK formunda, flaş kredi kullanarak büyük miktarda para topladı.

Yaklaşık 80 milyon dolar değerinde çeşitli kripto para birimleri hacklendi ve bu da stablecoin’in dolara olan 1:1 sabitlemesinin dengesiz hale gelmesine neden oldu. Sonuç olarak toplam değeri olarak kilitlenen 182 milyon dolar yok edildi (TVL). Çalınan parayı tabiri yerindeyse temizlemek ve izini kaybettirmek için Tornado cash kullanıldı ve bu para şu anda ABD tarafından yasaklanmış durumda.